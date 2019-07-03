Что меняется для бизнеса и граждан с июля 2019 года

Ежемесячно мы публикуем обзор актуальных законов, приказов и постановлений месяца. Наступил июль 2019 года, и мы представляем вашему вниманию разбор, что теперь поменяется в нашей жизни и бизнесе.

С 31 июля можно будет полгода не платить ипотеку. Но не по желанию, а если есть подтверждение сложной ситуации

С 1 июля банки и микрофинансовые организации не смогут брать с заемщиков огромные проценты по своему желанию.

В июле 2019 года начинается эпоха проектного финансирования через специальные счета эскроу, деньги с которых застройщик не сможет использовать, пока не сдаст дом.

С 1 июля бизнесу придется установить онлайн-кассы, даже если до сих пор действовала отсрочка.

С 1 июля все МФЦ будут предоставлять информацию об исполнительных производствах по физическим и юридическим лицам.

С 1 июля страховые компании обязаны размещать на сайтах информацию о том, что они не могут продать полис ОСАГО. А те разделы, где эти полисы оформляются, не должны работать.

С 1 июля все, кто называет себя инвестиционными советниками, обязаны числиться в реестре ЦБ.

Все подробности этих изменений – в детальном разборе Тинькофф Журнала.