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Тинькофф Бизнес

Что меняется для бизнеса и граждан с июля 2019 года

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Ежемесячно мы публикуем обзор актуальных законов, приказов и постановлений месяца. Наступил июль 2019 года, и мы представляем вашему вниманию разбор, что теперь поменяется в нашей жизни и бизнесе.

  • С 31 июля можно будет полгода не платить ипотеку. Но не по желанию, а если есть подтверждение сложной ситуации
  • С 1 июля банки и микрофинансовые организации не смогут брать с заемщиков огромные проценты по своему желанию.
  • В июле 2019 года начинается эпоха проектного финансирования через специальные счета эскроу, деньги с которых застройщик не сможет использовать, пока не сдаст дом.
  • С 1 июля бизнесу придется установить онлайн-кассы, даже если до сих пор действовала отсрочка.
  • С 1 июля все МФЦ будут предоставлять информацию об исполнительных производствах по физическим и юридическим лицам.
  • С 1 июля страховые компании обязаны размещать на сайтах информацию о том, что они не могут продать полис ОСАГО. А те разделы, где эти полисы оформляются, не должны работать.
  • С 1 июля все, кто называет себя инвестиционными советниками, обязаны числиться в реестре ЦБ.

Все подробности этих изменений – в детальном разборе Тинькофф Журнала

Тинькофф Бизнес

Тинькофф Бизнес — экосистема Тинькофф для предпринимателей, оказывающая всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу. В настоящее время количество клиентов Тинькофф Бизнеса превысило 500 000, а продуктовая линейка включает все необходимые юридическим лицам услуги: расчетно-кассовое обслуживание рублевых и валютных счетов, бухгалтерию, зарплатный проект, торговый и интернет-эквайринг, банковские гарантии для участников госзакупок, а также бесплатный конструктор сайтов и CRM-систему для управления продажами.

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