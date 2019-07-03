Клерк.Ру
Тинькофф Бизнес

В Тинькофф Бизнесе теперь можно открыть счета в юанях

3

Экосистема для предпринимателей Тинькофф Бизнес расширила перечень валют, с которыми могут работать клиенты. Теперь счет можно открыть в юанях и экономить на сделках с компаниями из Китая. Счет в юанях обслуживается бесплатно.

Переводы в юанях теперь проводятся напрямую без дополнительной конвертации. Стоимость перевода зависит от тарифа клиента: 

  •  «Простой» тариф — 0,2% от суммы перевода, минимум 99
  • «Продвинутый» тариф — 0,15% от суммы перевода, минимум 79
  • «Профессиональный» тариф — 0,15% от суммы перевода, минимум 59, максимум 299

Федор Бухаров, директор Тинькофф Бизнес, вице-президент Тинькофф: «Малому бизнесу интересно сотрудничать с партнерами из Китая, — мы видим это по нашим предпринимателям. На сегодняшний день более 30% платежей в долларах через Тинькофф Бизнес уходят в Китай. Теперь наши клиенты могут работать с китайскими компаниями напрямую сразу в юанях, без двойной конвертации, что сделает их сотрудничество еще более выгодным». 

Тинькофф Бизнес

Тинькофф Бизнес — экосистема Тинькофф для предпринимателей, оказывающая всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу. В настоящее время количество клиентов Тинькофф Бизнеса превысило 500 000, а продуктовая линейка включает все необходимые юридическим лицам услуги: расчетно-кассовое обслуживание рублевых и валютных счетов, бухгалтерию, зарплатный проект, торговый и интернет-эквайринг, банковские гарантии для участников госзакупок, а также бесплатный конструктор сайтов и CRM-систему для управления продажами.

https://www.tinkoff.ru/