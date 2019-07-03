В Тинькофф Бизнесе теперь можно открыть счета в юанях

Экосистема для предпринимателей Тинькофф Бизнес расширила перечень валют, с которыми могут работать клиенты. Теперь счет можно открыть в юанях и экономить на сделках с компаниями из Китая. Счет в юанях обслуживается бесплатно.

Переводы в юанях теперь проводятся напрямую без дополнительной конвертации. Стоимость перевода зависит от тарифа клиента:

«Простой» тариф — 0,2% от суммы перевода, минимум 99

«Продвинутый» тариф — 0,15% от суммы перевода, минимум 79

«Профессиональный» тариф — 0,15% от суммы перевода, минимум 59, максимум 299

Федор Бухаров, директор Тинькофф Бизнес, вице-президент Тинькофф: «Малому бизнесу интересно сотрудничать с партнерами из Китая, — мы видим это по нашим предпринимателям. На сегодняшний день более 30% платежей в долларах через Тинькофф Бизнес уходят в Китай. Теперь наши клиенты могут работать с китайскими компаниями напрямую сразу в юанях, без двойной конвертации, что сделает их сотрудничество еще более выгодным».