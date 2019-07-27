Клерк.Ру
Тинькофф Бизнес

Какой бизнес вы могли бы открыть?

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Давайте в пятницу опять поиграем. 12 вопросов, и идея для собственного бизнеса ваша! 

65% россиян считают бизнес «достойной и позитивной деятельностью», но заниматься им всерьез готовы только 2%. Мы хотим предложить вам несколько нетривиальных идей. Отвечайте на вопросы честно и получите взамен нишу, которая еще свободна. 

Нажимай и играй!

Обо всем том, как открыть свое дело, и к чему стоит быть готовым, вы найдете в книге “Бизнес без MBA”, авторами которой стали эксперты Тинькофф Бизнес. Книга поможет вам разобраться в бухгалтерии, финансах, нейминге, продвижении, продажах. Здесь есть первая глава. 

Хороших выходных!

Тинькофф Бизнес

Тинькофф Бизнес — экосистема Тинькофф для предпринимателей, оказывающая всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу. В настоящее время количество клиентов Тинькофф Бизнеса превысило 500 000, а продуктовая линейка включает все необходимые юридическим лицам услуги: расчетно-кассовое обслуживание рублевых и валютных счетов, бухгалтерию, зарплатный проект, торговый и интернет-эквайринг, банковские гарантии для участников госзакупок, а также CRM-систему для управления продажами, бесплатный конструктор сайтов и конструктор документов.

https://www.tinkoff.ru/