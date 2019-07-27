Какой бизнес вы могли бы открыть?

Давайте в пятницу опять поиграем. 12 вопросов, и идея для собственного бизнеса — ваша!

65% россиян считают бизнес «достойной и позитивной деятельностью», но заниматься им всерьез готовы только 2%. Мы хотим предложить вам несколько нетривиальных идей. Отвечайте на вопросы честно и получите взамен нишу, которая еще свободна.

Нажимай и играй!

Обо всем том, как открыть свое дело, и к чему стоит быть готовым, вы найдете в книге “Бизнес без MBA”, авторами которой стали эксперты Тинькофф Бизнес. Книга поможет вам разобраться в бухгалтерии, финансах, нейминге, продвижении, продажах. Здесь есть первая глава.

Хороших выходных!