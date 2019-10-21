Тинькофф Бизнес бесплатно настроит интернет-эквайринг на сайтах клиентов

Тинькофф Бизнес запускает пилотный проект, в рамках которого специалисты компании помогут клиентам с расчётным счетом настроить интеграцию сайта с интернет-эквайрингом Тинькофф. Подключение интернет-эквайринга будет актуально для ИП и компаний, у которых нет собственной команды разработчиков или возможности выполнить техническую настройку сайта самостоятельно.

Сотрудники Тинькофф самостоятельно установят форму оплаты на сайт клиента - вне зависимости от того, сделан ли он на одной из поддерживаемых CMS или с подключением внешних скриптов.

Специалисты Тинькофф также помогут с подключением онлайн-касс. Сейчас интернет-эквайринг Тинькофф совместим с решениями Orange Data, CloudKassir, Комтет, Ecom, Бизнес.ру Онлайн Чеки и АТОЛ Онлайн.

Тинькофф Бизнес предоставляет интернет-эквайринг для малого и среднего бизнеса с 2016 года. Сегодня этой услугой пользуются уже свыше 10 000 клиентов. Ключевые преимущества интернет-эквайринга от Тинькофф Бизнеса: стабильный качественный процессинг, круглосуточная поддержка клиентов и прием платежей из любых стран не только по банковским картам, но и через Tinkoff.ru, Apple Pay и Google Pay.