Для чего на самом деле нужна бизнес-карта

Многие банки при открытии расчетного счета оформляют бизнес-карты, но не все предприниматели ими пользуются.

Рассказываем, как бизнес-карта Тинькофф помогает опытным предпринимателям тратить меньше времени на бумажную работу и оптимизировать процессы.

Например, пользуясь бизнес-картой, можно навсегда забыть про выдачу денег сотрудникам под отчет, отслеживать траты сотрудников по категориям покупок и вообще не платить за обслуживание счета. А по топливным картам больше нет привязки к конкретным заправкам и конвертации рублей в литры.

Покупки для компании и командировки без выдачи под отчет

Бизнес-карта Тинькофф привязана напрямую к счету компании. Все покупки по ней тут же отображаются в расходах по счету. По ней вы можете:

Оплачивать покупки в магазинах и интернете — как с обычной карты. Для валютных счетов тоже открываем карты, чтобы сотрудники компании могли расплачиваться в зарубежных командировках.

Снимать наличные в любом банкомате мира.

Выдавать сотруднику деньги для командировок. Даже если в штате работает бухгалтер, он сэкономит время на оформлении бумаг и выдаче наличных под отчет. Бизнес-карты выпускаются и к валютным счетам, чтобы делать покупки за границей без лишних комиссий.

Всё просто: оформляете бизнес-карту на имя сотрудника — и он может оплачивать расходы в командировках и делать покупки для компании. А чтобы сотрудники не тратили лишнего, установите лимиты по тратам или ограничения по категориям покупок. Но об этом дальше.

Расходы ООО должны быть экономически обоснованы: тратить можно только для целей компании. Директор не может по бизнес-карте купить себе машину или костюм.

Если у вас ООО, сохраняйте подтверждающие документы для налоговой: накладные, акты, чеки. Сделайте памятку для сотрудников: если они покупают что-то по бизнес-карте для компании или ездят в командировки, пусть берут чеки.

Личная карта для ИП

Если работаете как ИП, можете тратить деньги по счету на расходы компании или на себя. Все покупки отобразятся в операциях по счету.

Если работаете на УСН 6% без сотрудников — отчитываться по расходам не нужно, налоговая это не проверяет.

ИП на УСН 15% и ОСНО должны сохранять документы для расчета налогов. По расходам через бизнес-карту собирайте подтверждающие документы: накладные, акты, чеки, бланки строгой отчетности. А если есть сотрудники, все их траты нужно подтвердить документами.

К примеру, ИП на УСН занимается ремонтом. Он закупает в обычном строительном супермаркете материалы — клей, обои, ламинат — и расплачивается бизнес-картой. Покупка отображается по счету, а для налоговой в магазине предприниматель берет товарный чек. ИП или ООО на общей системе должны просить товарные накладные и счета-фактуры.

С ограничением по категориям покупок, чтобы сотрудники не тратили лишнего

По картам сотрудников можно установить лимиты, чтобы они не потратили больше, чем вы планировали. Но это еще не все.

Для большей надежности установите в личном кабинете категории товаров, за которые сотрудник может расплатиться бизнес-картой. Например, если укажете в настройках категорию «Топливо», сотрудник сможет рассчитываться только на заправках:

Для бизнес-карт Тинькофф можно выбрать одну из 44 категорий покупок: «топливо», «супермаркеты», «авиабилеты», «железнодорожные билеты», «медицинские услуги», «транспорт» и другие.

Можно сформировать карту для командировочных расходов, тогда сотрудник сможет оплачивать только авиабилеты, отели и рестораны. Меняйте ограничения по карте тогда, когда удобно, даже несколько раз в день.

Как топливная, только еще удобнее

Если в штате есть водители, бизнес-карта легко превращается в топливную. Но это не та топливная карта, от которой вы могли устать, — с неудобной конвертацией в литры и привязкой к конкретным заправкам. По топливной карте Тинькофф:

Бензин на любой заправке. Водители сами выбирают АЗС с выгодной ценой топлива.

Деньги списываются со счета, без конвертации рублей в литры. Не нужно специально переводить деньги на топливную карту и ждать, когда перевод придет. А водители покупают бензин по цене со стелы заправки.

Расходы только на заправках и нигде больше. Водители не смогут расплатиться картой в других магазинах.

Бесплатное обслуживание счета за покупки по бизнес-карте

Клиенты Тинькофф при покупках по бизнес-карте могут вообще не платить за обслуживание счета: более 50 000 ₽ в месяц на простом тарифе и более 200 000 ₽ — на продвинутом.

Что с этим делать

Если у вас уже есть расчетный счет в Тинькофф, теперь вы знаете, чем будет полезна бизнес-карта. Если нужно, откроем дополнительные карты для сотрудников, закажите их в личном кабинете.

Если счета нет, подайте заявку. Мы оформим любое количество бизнес-карт для ваших сотрудников бесплатно. Два месяца обслуживания счета — бесплатно, плюс еще два месяца при оплате за год. До 6% на остаток по счету.