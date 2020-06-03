Новое в работе с зарубежными партнерами: сроки предоставления СПД сдвинули до 1 июля

Из-за коронавируса Центробанк разрешил не предоставлять справки о подтверждающих документах до 1 июля. Это важно предпринимателям с контрактами на учете.

Разбираемся, как это работает и как действовать в новых условиях, чтобы не получить штраф.

Что изменилось: п ропущенную СПД надо предоставить в банк с 1 по 22 июля

Для работы с зарубежными партнерами компаниям и ИП надо поставить контракт на учет в банк и подтверждать каждую операцию — покупку или продажу. Услуги или поставки товара надо подтверждать СПД — справкой о подтверждающих документах.

Раньше эту справку надо было предоставлять в течение 15 рабочих дней следующего после подписания документов месяца. Из-за коронавируса сроки продлили до 1 июля.

Например, вам надо предоставить СПД на документы, оформленные в мае. Обычно срок на это — 15 рабочих дней следующего месяца, то есть до 19 июня. Но зарубежная компания не может подписать документы, потому что все на карантине. Раньше в такой ситуации вы бы получили штраф.

Сейчас можно не переживать: срок продлили, пропущенную СПД надо предоставить в банк с 1 по 22 июля. Если предоставить после 22 июля — зафиксируют нарушение. Это изменение касается только штрафов за СПД.

Что с этим делать: предоставить СПД до 22 июля

Если у вас нет проблем с предоставлением документов, все в порядке, работайте как обычно. Если из-за коронавируса вы не можете в срок предоставить СПД — у вас есть время до 22 июля.

СПД — это отдельный документ, который содержит уникальный номер контракта и информацию о подписанном акте, счете-фактуре или декларации. При ввозе или вывозе товаров это чаще всего таможенная декларация, при услугах — акты.

Если компания нарушает срок предоставления СПД, ей фиксируют нарушение. В результате этого могут выписать штраф — от 40 000 до 150 000 рублей. Поэтому юристы советуют отправлять СПД сразу, как подписали документы, чтобы, если есть ошибки, было время исправить.

Источник: приказ Центробанка о дополнительных мерах по смягчению валютного контроля