Тинькофф Бизнес запустил бесплатный сервис для создания мини-страниц в Инстаграме

Тинькофф Бизнес разработал сервис для создания мини-страниц в Инстаграме. Он поможет предпринимателям и компаниям быстро создавать лендинги в этой социальной сети и таким образом увеличить продажи.

Мини-страницы – это новый шаблон в конструкторе сайтов от Тинькофф Бизнес. Этот формат позволяет собрать в одном месте всю информацию о бизнесе: ссылки на сайт, каталог товаров, портфолио, социальные сети и мессенджеры.

Сервис будет особенно полезен компаниям, которые ведут бизнес целиком в Инстаграме. Социальная сеть позволяет публиковать в профиле только одну ссылку, этого бывает недостаточно – бизнесу приходится выбирать, что показать аудитории: новый продукт, ссылку для оплаты или контакты для связи.

Мини-страницы решают эту проблему – на них можно разместить неограниченное количество ссылок и форму для приема платежей.

Адрес мини-страницы может располагаться как на домене компании, так и на бесплатном домене от Тинькофф. Перенести страницу с одного адреса на другой можно в любой момент.

Преимущества мини-страниц в конструкторе сайтов Тинькофф-Бизнес:

полностью бесплатный сервис;

можно использовать собственный дизайн страницы;

легко добавить фото и видео;

можно создавать неограниченное количество внутренних страниц и развить лендинг до полноценного сайта;

доступен прием платежей, можно сделать интернет-магазин;

можно сделать лендинг на своем домене.

Чтобы создавать мини-страницы, не обязательно быть клиентом Тинькофф Бизнеса – достаточно подключиться к конструктору сайтов по ссылке.

Конструктор сайтов для бизнеса был запущен Тинькофф в 2018 году. На сегодняшний день на нем создано более 80 тысяч сайтов. Сервис позволяет собрать свой сайт из более чем 150 отдельных блоков либо выбрать один из готовых шаблонов. Все собранные с помощью конструктора сайты адаптируются и корректно открываются как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.