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Тинькофф Бизнес
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Тинькофф Бизнес запустил переводы от компаний к физлицам через Систему быстрых платежей

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Тинькофф Бизнес разработал для компаний сервис моментальных переводов физлицам, который позволяет переводить деньги по номеру телефона получателя через Систему быстрых платежей (СБП).

Переводы частным лицам через СБП помогут компаниям легко и быстро рассчитываться с подрядчиками, поставщиками и клиентами в рамках любых видов гражданско-правовых договоров.

Сервис могут использовать, например, таксопарки для ежедневного начисления гонораров водителям, МФО для выдачи микрозаймов, автодилеры для выкупа подержанных автомобилей, приемщики металлолома, курьерские сервисы, биржи фрилансеров и другие компании, которым нужно часто переводить деньги в адрес физлиц.

Решение Тинькофф Бизнеса позволяет проводить моментальные выплаты на счета в любых банках, которые подключены к B2C-сервису (business to customer) СБП. При этом не нужно запрашивать реквизиты, средства будут автоматически поступать на тот счет, который получатель укажет основным для переводов через СБП.

Сервис B2C-переводов СБП доступен всем клиентам Тинькофф Бизнеса. Подключиться к нему можно напрямую через Open API банка.

Таксопарки, курьерские службы и приемщики металлолома могут настроить переводы через СБП в личном кабинете сервиса автоматизации выплат Jump Finance.

В скором времени появится возможность переводов по номеру телефона из личного кабинета Тинькофф Бизнеса.

Федор Бухаров, вице-президент Тинькофф, директор Тинькофф Бизнес:

«Мы последовательно делаем платежи для бизнеса удобными и доступными. У нас уже давно работает сервис моментальных выплат на карты, который используют многие наши партнеры. Но прогресс не стоит на месте – инфраструктура Системы быстрых платежей развивается и позволяет создавать новые форматы денежных переводов.

Платежи по номеру телефона от юридических лиц к частным лицам скоро станут таким же привычным делом, как переводы между физлицами. Потенциал системы таков, что в будущем она может использоваться для выплат зарплат и расчетов с самозанятыми, и мы будем готовы предоставить такую возможность в числе первых».

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Тинькофф Бизнес
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