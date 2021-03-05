Тинькофф Бизнес запустил переводы от компаний к физлицам через Систему быстрых платежей

Тинькофф Бизнес разработал для компаний сервис моментальных переводов физлицам, который позволяет переводить деньги по номеру телефона получателя через Систему быстрых платежей (СБП).

Переводы частным лицам через СБП помогут компаниям легко и быстро рассчитываться с подрядчиками, поставщиками и клиентами в рамках любых видов гражданско-правовых договоров.

Сервис могут использовать, например, таксопарки для ежедневного начисления гонораров водителям, МФО для выдачи микрозаймов, автодилеры для выкупа подержанных автомобилей, приемщики металлолома, курьерские сервисы, биржи фрилансеров и другие компании, которым нужно часто переводить деньги в адрес физлиц.

Решение Тинькофф Бизнеса позволяет проводить моментальные выплаты на счета в любых банках, которые подключены к B2C-сервису (business to customer) СБП. При этом не нужно запрашивать реквизиты, средства будут автоматически поступать на тот счет, который получатель укажет основным для переводов через СБП.

Сервис B2C-переводов СБП доступен всем клиентам Тинькофф Бизнеса. Подключиться к нему можно напрямую через Open API банка.

Таксопарки, курьерские службы и приемщики металлолома могут настроить переводы через СБП в личном кабинете сервиса автоматизации выплат Jump Finance.

В скором времени появится возможность переводов по номеру телефона из личного кабинета Тинькофф Бизнеса.

Федор Бухаров, вице-президент Тинькофф, директор Тинькофф Бизнес: