Тинькофф Бизнес и Авито выпустили «Гид по малому бизнесу в России: как выбрать сферу и начать свое дело»

Ко Дню российского предпринимательства Тинькофф Бизнес и Авито провели совместное исследование и выпустили «Гид по малому бизнесу в России: как выбрать сферу и начать свое дело». В ходе исследования эксперты выбрали топ-15 направлений бизнеса с самым большим оборотом и средним чеком по всей России и в отдельных федеральных округах и подсчитали, сколько стоит начать свое дело в каждой из сфер с нуля — или же выгоднее купить готовый бизнес.

Лидеры по оборотам среди малого бизнеса в России и по федеральным округам

Тинькофф Бизнес проанализировал обороты 175 тысяч клиентов — предпринимателей и компаний малого бизнеса за первый квартал 2021 года и составил рейтинг самых крупных отраслей.

Сферы малого бизнеса с максимальным средним оборотом — на одну компанию за квартал:

Оптовая торговля — 735 000 р. Кафе и рестораны — 514 000 р. Дополнительное образование — 492 000 р. Строительство зданий и сооружений — 455 000 р. Розничная торговля бытовой техникой и компьютерами — 452 000 р. Розничная торговля продуктами — 452 000 р. Розничная онлайн-торговля — 447 000 р. Торговля и ремонт авто — 395 000 р. Розничная торговля — 392 000 р. ИТ и разработка ПО — 347 000 р. Операции с недвижимостью — 342 000 р. Научная и техническая деятельность — 328 000 р. Бухгалтерия, право, реклама, консалтинг, HR — 315 000 р. Строительные работы — 313 000 р. Грузовые автоперевозки — 246 000 р.

По размеру среднего чека в России лидирует сфера строительства зданий и сооружений, где за один заказ можно выручить в среднем 118 418 руб. Если заниматься только отделочными и ремонтными работами, то сумма одного чека уменьшается на 40% — до 72 784 руб. На третьем месте — оптовая торговля: 68 000 руб..

В Москве среди лидеров по обороту за первый квартал 2021 года — оптовая торговля, сфера услуг (бухгалтерские, юридические, консалтинговые услуги, реклама и наем персонала), ИТ и разработка программного обеспечения.

Оптовая торговля также лидирует по оборотам в Центральном федеральном округе. В Санкт-Петербурге на первом месте сфера информационных технологий — так же, как и в Приволжском, Сибирском и Южном федеральных округах.

В Северо-западном и Уральском федеральных округах выше всего оборот у небольших компаний в сфере грузовых автоперевозок.

На Дальнем Востоке наибольшие обороты у компаний, которые занимаются розничной торговлей продуктами питания. На Северном Кавказе лидируют розничные непродовольственные компании.

По данным проекта Тинькофф Индекс, многие из этих отраслей активно росли в 1 квартале 2021 года. Сильнее всего по сравнению с прошлым годом выросли обороты бизнеса в розничной торговле — на 40%, оптовая торговля продуктами увеличилась на 32%, кафе и рестораны — на 20%. Обороты в сфере грузоперевозок увеличились лишь на 6%, а в сфере строительства сократились на 14%.

Сколько стоит начать свое дело

Почти половина (49%) компаний малого и среднего бизнеса в России использует Авито для разных задач — от найма сотрудников до купли-продажи готового бизнеса. Эксперты Авито проанализировали более 3 млн предложений услуг, вакансий, объявлений о продаже готового бизнеса и аренде оборудования и выяснили, сколько стоит начать свое дело. Анализировались различные отрасли и варианты — от предоставления услуг в качестве самозанятого до покупки готового бизнеса.

Самый низкий порог входа — у бизнеса в сфере услуг. Здесь специалисту достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и разместить объявление о своих услугах — отсюда исполнители получают 28% всех заказов из онлайн-каналов. В среднем это требует нескольких сотен рублей и около получаса времени. Так начинают свое дело бухгалтеры, юристы, репетиторы и другие специалисты, которым для оказания услуг не нужен офис.

Для многих предпринимателей самозанятость — первый шаг к собственному бизнесу. Так, в сфере грузоперевозок водители начинают свое дело с отдельных заказов, а затем расширяют бизнес, нанимают сотрудников, арендуют автомобили. Средняя стоимость готового бизнеса в сфере грузоперевозок — около 2,5 млн рублей. Это одно из самых дорогих направлений для приобретения готового бизнеса, что связано с востребованностью отрасли, высокой стоимостью покупки или аренды автомобиля.

В расчет стоимости бизнесов в сферах торговли, производства и других отраслей включена аренда помещения (средняя цена за квадратный метр по России по данным Авито), зарплата нескольких сотрудников (их число и специальность зависят от конкретной сферы), стоимость специалистов на аутсорсе, например для ведения бухгалтерии и решения юридических вопросов. Например, открытие небольшой языковой школы будет стоить примерно 500 тысяч рублей, а автомастерской — от 350 тысяч рублей.

В некоторых отраслях предпринимателям проще купить готовый бизнес, чем запускать собственное дело с нуля. Так, в сферах розничной торговли и общепита покупка готовой торговой точки обойдется в среднем в 410 тысяч рублей, что сопоставимо с открытием магазина.

Всего за 2020 год на Авито было опубликовано порядка 229 тысяч объявлений о продаже готового бизнеса.

«За последний год многие россияне попробовали себя в предпринимательстве: кто-то монетизировал свободные от дороги в офис пару часов, а кто-то решался начать свое дело. Так, за 2020 год число объявлений от специалистов на Авито Услугах выросло на 40%, а количество вакансий в СМБ на Авито Работе — на 10%. При этом одна из задач онлайн-платформ, таких как Авито и Тинькофф Бизнес, — помочь начинающим предпринимателям в решении задач по ведению бизнеса: аренде помещений, найме сотрудников, привлечении клиентов, регистрации, эквайринге, чтобы специалисты могли сосредоточиться на деле, которое приносит радость и им, и их клиентам», — отмечает Арина Гиршович, руководитель направления по стратегическим инициативам для бизнеса Авито.