Тинькофф Бизнес упростил взаиморасчеты между контрагентами

Тинькофф Бизнес добавил в личный кабинет предпринимателей возможность создавать акты сверки взаиморасчетов с контрагентами. Это еще один закрывающий документ, который можно сформировать в личном кабинете, наряду со счетами-фактурами, актами выполненных работ и накладными.

Акты сверки составляют, чтобы согласовать и зафиксировать с контрагентом сумму задолженности или убедиться, что задолженности нет. Обычно для этого предприниматели или их бухгалтеры переносят данные по операциям в Excel вручную или устанавливают дополнительные программы, а затем отправляют акт по почте.

Теперь клиенты Тинькофф Бизнеса могут создавать акты сверки прямо в личном кабинете. Можно сохранять и редактировать черновик, а потом сразу из личного кабинета отправить акт контрагенту.

До конца года Тинькофф Бизнес добавит функцию автозаполнения акта сверки: история операций будет подтягиваться в таблицу автоматически и документ можно будет сформировать еще быстрее, в пару кликов.

Новая опция уже доступна для всех клиентов в личном кабинете Тинькофф Бизнеса.