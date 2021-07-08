Тинькофф Касса начала выдавать бизнесу моментальные QR-коды для приема платежей через СБП

Тинькофф Касса запустила решение по автоматической генерации QR-кодов для платежей через СБП без дополнительной интеграции с банком. Пользователи интернет-эквайринга Тинькофф — ИП и компании малого бизнеса — могут получить в личном кабинете статический QR-код для приема оплаты через Систему быстрых платежей.

Стандартное подключение к СБП занимает 5-7 рабочих дней и требует привлечения разработчика или инженера на стороне компании. Использование статического QR-кода позволяет начать принимать платежи через СБП уже в день подключения эквайринга.

Предпринимателям достаточно скачать QR-код и разместить его на сайте или в соцсетях либо распечатать и повесить в кассовой зоне. Покупатели могут сканировать код для оплаты камерой или с помощью банковских приложений, и средства моментально поступят на счет компании.

Статические QR-коды СБП — простой способ приема платежей для тех, кто работает на себя, или у кого в штате 1-2 человека и нет возможности нанять специалиста, чтобы доработать сайт. На одностраничных сайтах с одним продуктом, как правило, не нужны сложные формы оплаты.

В офлайне такие QR-коды будут полезны благотворительным фондам, их можно использовать на ярмарках выходного дня, на выставках или выездных мероприятиях.

Тинькофф Касса — сервис онлайн- и офлайн-платежей для юридических лиц, который работает по принципу одного окна: с его помощью можно закрыть все вопросы по работе бизнеса с финансами в онлайне и офлайне.

Платежная платформа была запущена в феврале 2021 года и объединила в себе как уже существующие платежные технологии экосистемы Тинькофф, так и новые решения, в том числе услуги компании CloudPayments — одного из лидеров российского рынка онлайн-платежей. Решениями Тинькофф Кассы может воспользоваться любая компания независимо от того, есть ли у нее расчетный счет в Тинькофф.