Тинькофф Касса провела первые выплаты малому бизнесу по госпрограмме компенсаций за платежи через СБП

Клиенты Тинькофф Кассы — компании малого и среднего бизнеса — получили первые компенсации за использование Системы быстрых платежей.

Летом 2021 года правительство России запустило государственную программу поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках которой банки возвращают своим партнерам комиссии за покупки, оплаченные через СБП.

В начале сентября Тинькофф Касса начала осуществлять компенсации и выплатила своим партнерам комиссии за платежи, проведенные в июле 2021 г. Всего компенсации за первый месяц действия программы получили 1400 компаний, входящих в реестр МСП.

Компенсации за август будут выплачены до конца сентября, их получат более 1700 клиентов Тинькофф Кассы.

Сергей Хромов, вице-президент Тинькофф, руководитель Тинькофф Кассы: «Программа поддержки малого и среднего бизнеса, направленная на сокращение расходов компаний на обслуживание платежей, оказалась крайне эффективной. Фактическое обнуление комиссий за СБП привело к ежемесячному росту оборотов системы на 50%. Количество подключенных к СБП компаний увеличилось за август на 10%. Средний чек покупки, совершенной через СБП, вырос на 20% до 4,5 тыс. рублей. Наши клиенты уже получили все выплаты за первый месяц на расчетный счет. До конца сентября сделаем выплаты за август. Очевидно, что объем платежей через СБП будет только увеличиваться. И до конца года наши клиенты смогут сэкономить на комиссиях за эквайринг миллионы рублей».

О Тинькофф Кассе

Тинькофф Касса — сервис онлайн и оффлайн-платежей для юридических лиц, который работает по принципу одного окна: с его помощью можно закрыть все вопросы по работе бизнеса с финансами в онлайне и офлайне.

Платежная платформа была запущена в феврале 2021 года и объединила в себе как уже существующие платежные технологии экосистемы Тинькофф, так и новые решения, в том числе услуги компании CloudPayments — одного из лидеров российского рынка онлайн-платежей. Решениями Тинькофф Кассы может воспользоваться любая компания независимо от того, есть ли у нее расчетный счет в Тинькофф.

Тинькофф входит в Топ-25 крупнейших европейских и Топ-5 российских онлайн-эквайеров по версии исследования Nilson Report. Сегодня более 200 000 клиентов пользуются интернет-эквайрингом от Тинькофф. Среди партнеров — крупные российские и международные компании.