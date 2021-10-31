Тинькофф Бизнес запустил кредитование продавцов на Яндекс.Маркете

Тинькофф и Яндекс.Маркет договорились о кредитовании продавцов на маркетплейсе — компании смогут получить кредит до 10 млн рублей для развития своего бизнеса.

Воспользоваться услугой могут продавцы, которые торгуют на Яндекс.Маркете больше 3 месяцев. Заявку для получения кредита от Тинькофф Бизнеса можно подать в личном кабинете продавца на Яндекс.Маркете — в ней достаточно указать контакты и ИНН, больше никакие документы и выписки загружать не нужно.

Тинькофф Бизнес рассмотрит заявку от магазинов в течение дня и предложит индивидуальные условия без залога на основании анализа оборотов компании на маркетплейсе. Деньги будут зачислены на расчетный счет компании, с него же продавец сможет погасить кредит — нужная сумма будет автоматически списываться каждый месяц.

Средства можно будет направить на развитие бизнеса — на закупку товаров или рекламное продвижение, которое позволит привлекать новых клиентов и зарабатывать больше на Маркете.

Игорь Иванов, руководитель направления развития малого бизнеса Тинькофф Бизнеса:

«Яндекс.Маркет — наш первый партнер в кредитовании продавцов на маркетплейсах. Мы также планируем сотрудничество и с другими популярными площадками, потому что видим потенциал в этом сегменте. Рынок продаж через маркетплейсы активно растет, в том числе благодаря низкому порогу входа для онлайн-ритейлеров, легкому старту бизнеса и интересу к онлайн-покупкам в целом. Десяткам тысяч предпринимателей, которые сейчас работают на электронных площадках, нужен простой и понятный инструмент для развития бизнеса. Оборотное кредитование — это как раз тот инструмент, который позволит закупить больше товаров и реализовать их онлайн. Поэтому мы принимаем решение на основе анализа оборота конкретного магазина на маркетплейсе. При этом, чтобы получить кредит, компании не нужно предпринимать никаких дополнительных усилий, достаточно проработать на Маркете не меньше трех месяцев. Но даже если у продавца еще нет такого стажа на площадке, то мы можем предложить ему наш классический оборотный кредит».

Сейчас сервис работает в пилотном формате и до конца года станет доступен всем магазинам на Яндекс.Маркете.

Тинькофф и Яндекс.Маркет начали сотрудничать в сфере e-commerce в августе — у покупателей маркетплейса появилась возможность приобретать товары в кредит с помощью сервиса Тинькофф Кредит Брокер (сейчас доступно для магазинов, которые продают товары со складов сервиса).