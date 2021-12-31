Тинькофф Касса подключила для магазинов прием платежей по картам «Мир» через Apple Pay

Тинькофф Касса подключила для онлайн-магазинов и торговых точек возможность приема платежей от покупателей по картам «Мир» с помощью мобильного кошелька Apple Pay.

Таким образом у клиентов Тинькофф Кассы будет больше способов приема платежей при оплате их товаров и услуг в онлайне.

Клиенты Тинькофф Кассы могут подключить опцию приема платежей с помощью Apple Pay в личном кабинете бесплатно. Онлайн-магазины смогут принимать платежи по картам «Мир» через ApplePay как на сайте, так и в собственном мобильном приложении без дополнительных интеграций или настроек.

Покупатели могут привязать карту «Мир» к Apple Pay в приложении Wallet или в суперприложении Тинькофф. Для оплаты товаров и услуг в интернете с помощью Apple Pay им достаточно просто нажать на соответствующую кнопку в платежной форме.

Каждая транзакция через Apple Pay надёжно защищена — пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля. Также для верификации используется уникальный одноразовый динамический код безопасности.

Сергей Хромов, вице-президент Тинькофф, руководитель Тинькофф Кассы: