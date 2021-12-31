Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Тинькофф Касса подключила для магазинов прием платежей по картам «Мир» через Apple Pay

Для рубрики Платежные системы
Версия для печати

Тинькофф Касса подключила для онлайн-магазинов и торговых точек возможность приема платежей от покупателей по картам «Мир» с помощью мобильного кошелька Apple Pay. 

Таким образом у клиентов Тинькофф Кассы будет больше способов приема платежей при оплате их товаров и услуг в онлайне. 

Клиенты Тинькофф Кассы могут подключить опцию приема платежей с помощью Apple Pay в личном кабинете бесплатно. Онлайн-магазины смогут принимать платежи по картам «Мир» через ApplePay как на сайте, так и в собственном мобильном приложении без дополнительных интеграций или настроек. 

Покупатели могут привязать карту «Мир» к Apple Pay в приложении Wallet или в суперприложении Тинькофф. Для оплаты товаров и услуг в интернете с помощью Apple Pay им достаточно просто нажать на соответствующую кнопку в платежной форме. 

Каждая транзакция через Apple Pay надёжно защищена — пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля. Также для верификации используется уникальный одноразовый динамический код безопасности. 

Сергей Хромов, вице-президент Тинькофф, руководитель Тинькофф Кассы:

«Люди все чаще делают покупки с мобильных телефонов, и оплата в один клик становится стандартом потребительского поведения. По нашим данным, сейчас каждая пятая покупка в интернете совершается с использованием Apple Pay.

Искать карту, набирать ее номер, если делаешь покупки онлайн, не всегда удобно, покупатель откладывает платеж и забывает про него. Поэтому все больше интернет-магазинов добавляют альтернативные картам способы оплаты, которые поддерживают спонтанные покупки. Мы уверены, что возможность платить картой «Мир» через Apple Pay повысит платежную конверсию в интернет-магазинах».

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Тинькофф
Тинькофф
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Спецпредложения компании

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога