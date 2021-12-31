«Играем за бизнес»: лицами Тинькофф Бизнеса стали известные предприниматели

Тинькофф Бизнес выбрал амбассадоров бренда: ими стали близкие по духу предприниматели – динамичные, целеустремленные, меняющие мир вокруг себя и задающие новые стандарты. Они не просто создали успешный бизнес в России, но и фундаментально повлияли на отрасль, в которой работают.

Амбассадоры Тинькофф Бизнеса:

Федор Овчинников , основатель «Додо пиццы». За 10 лет построил одну из крупнейших сетей пиццерий в России и вывел компанию на зарубежные рынки.

, основатель «Додо пиццы». За 10 лет построил одну из крупнейших сетей пиццерий в России и вывел компанию на зарубежные рынки. Елена Шифрина , основательница BioFoodLab. Создала компанию, которая уже 10 лет производит продукты для здорового питания, включая батончики под брендом Bite.

, основательница BioFoodLab. Создала компанию, которая уже 10 лет производит продукты для здорового питания, включая Александр Ларьяновский , управляющий партнер Skyeng и Skysmart. Skyeng работает на рынке с 2012 года, сегодня это одна из крупнейших EdTech-компаний в России.

, управляющий партнер Skyeng и Skysmart. Skyeng работает на рынке с 2012 года, сегодня это одна из крупнейших EdTech-компаний в России. Иван Хохлов , сооснователь российского бренда 12 Storeez. 7 лет назад вместе с партнерами запустил одну из самых динамично растущих марок женской и мужской одежды, представленную в 11 городах России.

, сооснователь российского бренда 12 Storeez. 7 лет назад вместе с партнерами запустил одну из самых динамично растущих марок женской и мужской одежды, представленную в 11 городах России. Арам Мнацаканов, ресторатор, основатель Probka Family. Более 20 лет запускает популярные проекты в ресторанном бизнесе в России и Европе и успешно управляет ими.

Амбассадоры Тинькофф Бизнеса работают в разных сферах, у них разные интересы и продукты, но каждый из них начинал строить свое дело с идеи о том, как улучшить мир вокруг. Это настоящие бизнесмены, которые «сделали себя сами». В этом они похожи на команду Тинькофф, которая за 15 лет построила с нуля одну из крупнейших финтех-компаний мира.

Елена Шифрина, BioFoodLab

В рамках кампании герои будут делиться опытом и накопленными знаниями с теми, кто только начинает свое дело – с предпринимателями-клиентами Тинькофф Бизнеса. Любой предприниматель может попросить совет или задать вопрос одному из амбассадоров – их развернутые ответы будут опубликованы в «Бизнес-секретах».

Также амбассадоры Тинькофф Бизнеса стали лицами новой рекламной кампании бренда «Играем за бизнес». В ее основе лежит идея о том, что собственное дело можно сравнить с игрой в шахматы – нужно просчитывать ходы наперёд, выстраивать стратегию и искать выходы из сложных ситуаций. Это игра со множеством комбинаций, где можно победить или потерять все фигуры. Но если рядом с тобой сильный партнер, который подсказывает верные ходы – ты не проиграешь.

Помимо участия в видеороликах и медийных проектах, амбассадоры представляют Тинькофф Бизнес в онлайн- и наружной рекламе.

Фёдор Бухаров, вице-президент Тинькофф, директор Тинькофф Бизнеса:

«Тинькофф – это компания с предпринимательским ДНК, мы на собственном опыте знаем, с какими сложностями приходится сталкиваться бизнесу, поэтому мы помогаем клиентам решать задачи и всегда выступаем за их интересы.

Мы дорожим доверием, которое оказывают нам наши друзья, согласившись представлять бренд Тинькофф Бизнеса. Это настоящие предприниматели, созидатели, которые построили свой бизнес сами с нуля. Они близки нам по духу, они так же, как и Тинькофф меняют индустрию, в которой работают. Восхищают и вдохновляют своими принципами и правилами».