Тинькофф запускает Кубышку — сервис с запасом денег от банка

Кубышка — это продукт, который дополняет дебетовый счет и позволяет клиенту получить взаймы небольшую сумму — например, на текущие расходы до зарплаты или на какую-то целевую покупку в пределах доступного лимита.

Подключить Кубышку можно в суперприложении Тинькофф на экране дебетового счета. Рассмотрение занимает около десяти секунд, а деньги можно будет использовать сразу. Доступный лимит рассчитывается для каждого клиента индивидуально, максимальный составляет 90 000 ₽.

Основные отличия Кубышки:

Грейс-период 7 или 14 дней. Льготный период, когда на потраченные средства не начисляются проценты. Для клиентов без подписки составляет 7 дней, а для владельцев сервисов Tinkoff Pro и Premium — 14 дней.

Льготный период, когда на потраченные средства не начисляются проценты. Для клиентов без подписки составляет 7 дней, а для владельцев сервисов Tinkoff Pro и Premium — 14 дней. Два баланса. В приложении баланс Кубышки и баланс дебетовой карты отображаются отдельно. Деньги с дебетового счета не будут списываться автоматически в счет погашения Кубышки.

Открытие Кубышки бесплатно. Ею можно пользоваться сколько угодно раз в пределах одобренного лимита. Услуга доступна даже тогда, когда на счете дебетовой карты нет денег.

Если не погасить задолженность до окончания льготного периода, на потраченную клиентом сумму единоразово начислится комиссия за каждый день использования. Далее комиссия будет начисляться ежедневно, а ее размер зависит от суммы задолженности:

до 1 000 ₽ — 0 ₽;

1 000—3 000 ₽ — 9 ₽ в день;

3 000—10 000 ₽ — 19 ₽ в день;

10 000—25 000 ₽ — 39 ₽ в день;

от 25 000 ₽ — 59 ₽ в день.

На сайте Тинькофф вы подробно узнаете об условиях использования Кубышки, и найдете ответы на самые распространенные вопросы.