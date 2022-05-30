Оплата долями: как новый способ оплаты сможет увеличить продажи в интернет-магазине

Принцип «покупай сейчас, плати потом» (BNPL — buy now, pay later) отлично работает, особенно когда потребитель старается экономить.

Покупай сейчас, плати потом

Как это работает для магазина?

Интернет-магазин подключается к специальному банковскому сервису, проводит техническую интеграцию — по API или через модули для CMS. В результате на сайте появляется новый способ оплаты. Покупатель оплачивает заказ по частям, а магазин получает полную сумму покупки на свой расчетный счет от платежного сервиса уже на следующий день.

Взаимозачет по возвратам и поступлениям между продавцом и сервисом, а также расчет по комиссиям происходит в конце месяца.

Как это работает для покупателя?

Услуга для покупателей бесплатна и не предполагает каких-либо процентов и переплат. Воспользоваться ею могут только совершеннолетние граждане РФ в интернет-магазинах, подключенных к сервису.

Для совершения покупки клиенту не нужно покидать корзину интернет-магазина, он просто выбирает удобный способ оплаты — долями. Кстати, именно так называется сервис от Тинькофф — «Долями».

Работает он так: после того, как покупатель выбрал способ оплаты, он вводит для авторизации в сервисе имя и номер телефона. Затем указывает данные карты, с которой списываются 25% стоимости заказа. Остальные 3 платежа (по 25% каждый) списываются каждые 2 недели — до выплаты полной суммы.

Например: если покупку на сайте совершили 6 мая, то в момент покупки потребуется заплатить только ¼ стоимости. Ближайший платеж будет списан 20 мая, второй и третий — 3 и 17 июня.

Покупателю остается только своевременно оставлять деньги на карте для списания, а сервис напомнит, когда это нужно сделать. Отслеживать график платежей и статус оплаты можно в мобильном приложении «Долями», доступном на Android и iOS. Никакого кредитного договора заключать не нужно.

«Долями» — это современный сервис для бизнеса, который позволяет увеличить средний чек на покупки в любом интернет-магазине.

Преимущества для клиента

Не нужно откладывать важные покупки : вы можете позволить себе все, что захотите, ведь любую покупку можно оплатить долями.

Нет комиссий и начисления процентов за пользование средствами, как в случае с кредитом.

Оплатить можно дебетовой, кредитной или виртуальной картой любого банка.

Гарантирована конфиденциальность и безопасность безналичной оплаты (стандарт PCI DSS).

Не нужно приезжать в офис или встречать агента для подписания договора — все оформляется онлайн.

Погашение платежей по графику происходит автоматически.

Допускается досрочное частичное или полное погашение .

Если покупатель возвращает товар продавцу, то ему на карту перечисляются все удержанные ранее платежи.

Максимальная сумма покупки — 30 000 рублей. Впечатляет и список партнеров — к сервису уже подключилось более 400 магазинов, в том числе Детский мир, РИВ ГОШ, Finn Flare и многие другие.

Преимущества для продавца

Расширив возможности для оплаты своим покупателям, интернет-магазины получают:

рост среднего чека ;

рост продаж и лояльности;

повышение частоты покупок;

увеличение числа спонтанных продаж, т. к. клиенту достаточно оплатить только первые 25% покупки;

зачисление выручки от продажи полностью и без комиссии эквайринга на следующий день после покупки клиента;

прозрачный расчет вознаграждения за использование сервиса по итогам каждого месяца;

продвижение по базе клиентов Тинькофф: более 20 млн клиентов .

Подключение к сервису бесплатное, за каждый оплаченный с помощью «Долями» заказ интернет-магазин платит комиссию 4,9%.

Сервис «Долями» от Тинькофф — новый способ оплаты товаров и услуг на привлекательных условиях как для покупателя, так и для продавца.