Регистрация ООО. Какие документы нужны

Заполняем форму № Р11001

Налоговики предлагают использовать для заполнения этой формы свою программу (сайт ФНС — раздел «Подготовка документов для государственной регистрации»), но слепо доверять ни этому ПО, никакому другому не стоит. Использовать надо только актуальные формы (самая свежая утверждена приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617).

Заполняются:

титульный лист;

листы со сведениями об учредителях;

листы с данными о директоре (лицах, исполняющих его функции);

коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД);

сведения о заявителе.

Заполняя титульный лист, указываем наименование регистрируемого ООО, т. е. организационно-правовую форму и произвольную часть наименования. Сокращенное наименование указывается, если это предусмотрено в учредительном документе.

В пункте 3 «Место нахождения юридического лица» указывается населенный пункт или муниципальное образование, в пределах которого будет находиться ООО. Используйте сведения из Государственного адресного реестра.

Указываем код субъекта, муниципальное образование и населенный пункт, если регистрируем ООО в городах федерального значения — Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, — а также в городе и космодроме Байконур, то муниципальное образование и населенный пункт не указываем.

В пункте 4 «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица» указываем код субъекта РФ, муниципальное образование (населенный пункт), здание (корпус или иной элемент объекта адресации). Иные графы (район, улица, офис) заполняем, если в адресе есть соответствующие элементы.

Сокращения указываем согласно Приложению к Правилам сокращенного наименования адресообразующих элементов (утв. приказом Минфина от 05.11.2015 № 171н). Неправильное сокращение слов «улица», «дом», «город» и т. д. приводят к самым частым ошибкам при заполнении заявления.

В пункте 6 «Размер уставного/складочного капитала, уставного/паевого фонда коммерческой организации» выбираем один из предложенных вариантов. Например:

Напомним, что минимальный размер уставного капитала — 10 000 рублей.

Пункт 8 заполняем, если ваше ООО будет действовать на основании типового устава (утв. приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411), и указываем номер одного из типовых уставов (01,02... 36).

Пункт 9 заполняется, если полномочия выступать от имени юридического лица имеют несколько лиц (если ООО действует на основании типового устава, то этот пункт заполнять не надо).

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Для сведений об учредителях предназначены листы А, Б, В, Г и Д. Так, если учредителем ООО выступает юридическое лицо, то заполняется лист А, физическое лицо — лист Б и т. п.

Лист Е предназначен для указания сведений о директоре, т. е. персоне, которая вправе действовать от имени ООО без доверенности (законном представителе). Пункт 1 заполняется, если законным представителем является российское юридическое лицо, пункт 2 — иностранное юридическое лицо, пункт 3 — физическое лицо.

Лист Ж предназначен для указания кодов ОКВЭД, указывается не менее четырех цифр кода ОКВЭД в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

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Не указывайте слишком много кодов ОКВЭД. По кодам, например, могут формироваться списки статистической отчетности или планов проверок, кроме того, банки с подозрением относятся к компаниям, у которых в ОКВЭД и рыбопромысловая деятельность, и строительство жилых домов, и розничная торговля. Вписывайте в основной код ту деятельность, которая будет основной фактически.

На листе И указываются данные о заявителе. Так, если ООО создается физическим лицом, то в пункте 1 проставляем значение «1» и заполняем пункт 3.

В п. 4 заявитель в присутствии должностного лица территориального органа ФНС России либо лица, уполномоченного засвидетельствовать подлинность подписи в нотариальном порядке, собственноручно указывает свою фамилию, имя, отчество (при наличии) и ставит подпись.

Однако ФИО не указываются, личная подпись не ставится, если документы направлены в инспекцию в электронной форме и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

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Не забудьте указать адрес электронной почты и проставить «1» в соответствующем поле, если желаете получить документы на бумажном носителе, а также контактный телефон.

Как оформить решение или протокол о создании ООО

Протокол оформляется тогда, когда у ООО учредителей больше одного. В протоколе надо отразить результаты голосования по вопросам, решения по которым являются необходимыми при создании общества, в частности:

фирменного наименования ООО;

места нахождения и адреса в пределах места нахождения;

размера уставного капитала;

размеров и номинальной стоимости долей учредителей ООО;

порядка оплаты учредителями их долей.

Если у ООО один участник, то оформляется не протокол, а решение. Закон не устанавливает каких-то требований к этому документу, главное, чтобы оно содержало ключевые сведения (см. перечень выше, подробнее см п. 2 ст. 11 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее — Закон об ООО).

Внимание: в решение единственного участника также следует включить указание на то, как будет вносится уставный капитал. Обычно его размер минимальный — 10 тысяч и вносится он наличными.

Выбираем типовой устав ООО

При регистрации устав ООО подается лишь тогда, когда вы решили разрабатывать уникальный устав, а не один из типовых уставов. Типовой устав не может использовать ООО, число участников которого превышает 15, обязанное создавать ревизионную комиссию, и положения о ней включать в устав.

В типовом уставе положений о ревизионной комиссии нет (ст. 32, ст. 47 Закона об ООО).

Типовой устав нельзя использовать, если в ООО есть совет директоров или правление. В типовых формах нет информации о них. Всего утверждено 36 типовых форм уставов (приказ Минэкономразвития от 01.08.2018 № 411).

Для подбора типового устава можете использовать бесплатный сервис на сайте налоговой службы или воспользоваться Конструктором уставов.

Надо ли представлять квитанцию об уплате госпошлины?

Нет, поскольку ФНС России может самостоятельно получить сведения об уплате госпошлины. Напомним, что размер госпошлины за регистрацию ООО при создании — 4 000 руб. (подп. 1 п. 1 ст. 333.33 НК). Однако есть возможность вообще не платить госпошлину за регистрацию ООО: при направлении документов на регистрацию в форме электронных документов.

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Осталось подать пакет документов на регистрацию. Если ошибки отсутствуют (что бывает далеко не всегда), то по истечении трех рабочих дней на ваш e-mail придет лист записи ЕГРЮЛ с отметкой о регистрации ООО и устав с отметкой о регистрации.