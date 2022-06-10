Устав ООО. Что о нем нужно знать владельцу бизнеса

Устав ООО. Основное

Типовой устав ООО — это стандартная форма, которая подойдет любому обществу. В них есть ссылки на все необходимые нормативно-правовые акты. Следует отметить, что никто не может заставить вас зарегистрировать общество по типовому уставу — вы по-прежнему можете разработать свой собственный.

Если вы составляете уникальный устав ООО для общества с единственным участником — обязательно указывайте сведения о фирменном наименовании, месте нахождения (прочие условия можно прописать ссылками на Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Фирменное наименование и местонахождение нужно указывать и в уставе организации с несколькими участниками общества.

Если вы не исключаете, что впоследствии расширите состав участников — целесообразнее сразу составлять устав для ООО с несколькими участниками. Самое главное в уставе такого общества — установить, как будет организована внутренняя деятельность общества, прежде всего:

права и обязанности участников;

структуру и компетенцию органов управления;

порядок заключения сделок;

порядок передачи (отчуждения) долей.

Это основные, наиболее проблемные вопросы функционирования ООО, и детальная проработка позволяет снизить риск возникновения конфликтов.

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Плюсы типовых уставов

Это удобно. При выборе типового устава вы просто выбираете один из 36 вариантов и вписываете его номер при заполнении формы Р11001. Это довольно экономично, поскольку даже распечатывать устав необязательно — все они размещены в интернете, в открытом доступе. Каждый желающий при необходимости в состоянии с ними ознакомиться.

Также при использовании типового устава нет нужды:

актуализировать устав, если изменится законодательство;

регистрировать изменения в нем;

представлять его деловым партнерам, в банк, нотариусу и иным пользователям;

хранить подлинник, бояться его утраты.

Следует помнить, что текст типового устава изменить нельзя, это право есть лишь у разработчика — Минэкономразвития. Поэтому если по каким-то причинам типовой устав вас не устраивает, выход лишь один: разрабатывать собственный вариант.

Минусы типовых уставов

Есть и неудобства. Так, если руководителем ООО является один человек, избранный на общем собрании, то он может быть лишь генеральным директором. Если предполагается сформировать совет директоров, или в целях финансового контроля будет создана ревизионная комиссия (это касается ООО, у которого участников более 15), то типовой устав не подойдет.

Типовой устав предполагает отсутствие печати. Есть два способа удостоверения:

визит к нотариусу;

подписи всех участников,

а вот аудио- и (или) видеофиксацию как способ удостоверения ООО, использующие типовые уставы, применять не могут.

Типовой устав не подойдет для ООО, которое планирует вести лицензируемые виды деятельности, в т. ч. пассажирские перевозки.

Уже было сказано, в типовой устав нельзя вносить поправки, лишь в собственно разработанный устав можете вписать любую информацию, в т. ч. Ф.И.О. гендиректора.

Если вы применяете типовой устав, то нет нужды отслеживать изменения нормативной базы и актуализировать этот документ. Но есть обратная сторона: Минэкономразвития вправе внести изменения по своему усмотрению. И эти поправки вносятся без согласования с уже работающими на основании типового устава ООО.

Критерии выбора типового устава

Проще всего это сделать на сайте ФНС России, ответив на семь вопросов.

Ключевые моменты, имеющие значение для выбора:

кто осуществляет функцию директора;

необходимые ограничения, в частности запрет на выход из общества, необходимость получения согласия на отчуждение доли третьим лицам и т. д.;

нужно ли нотариальное удостоверение результатов решения общего собрания и состава участников.

Самыми «строгими», с большим числом ограничений, являются формы № 6, 12, 18, самыми гибкими — № 22, 28, 34.

Некоторые формы типовых уставов вообще исключают применение преимущественного права покупки доли или ее части (№ 4, 10, 16, 22, 28, 34). В случае если в ООО имеется лишь один директор, избираемый общим собранием, то можно использовать типовые уставы № 1–6, 19–24 (форма № 6 содержит более всего ограничений, самая гибкая — форма № 22).

Если каждый участник ООО является самостоятельным директором, то выбирают формы № 7–12, 25–30 (по числу ограничений лидирует № 12, самая гибкая — форма № 28).

Если все участники являются совместно действующими директорами, то подойдут формы № 13–18, 31–36 (самая «строгая» — форма № 18, ее антипод — форма № 34).