Ведение бизнеса

Как фитнес-студия справляется с новыми реалиями. Коллаборации, онлайн-занятия, спорт в кайф

Изменения в экономике затронули многие сферы деятельности и спорт не исключение. Люди стали отказываться от занятий и экономить. Как справляется со сложившейся ситуацией фитнес-студия узнали у Марии Шайтановой — основательницы компании «Дэнсаробика» — фитнес-направления в духе 80-х годов.

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Несмотря на все окружившие направление сложности, Мария решила не сворачивать с намеченного пути и продолжить работу. Как? Читайте далее, смотрите видео в конце статьи или на канале Бизнес Несекреты от Тинькофф. 

Что изменилось в спортивном бизнесе после февраля?

Последняя неделя февраля была шоковой, с полным непониманием как действовать дальше, что делать и для кого. Было очень много вопросов, как же предложить развлекательный и позитивный контент в новостную ленту конца февраля.

И первые пару недель был действительно заметный спад, однако потом, депрессивное настроение у подписчиков стало уходить, многие просили не прекращать тренировки, записывать новые видео, чтобы можно было отвлечься.

Как предпринимателю взять себя в руки и остаться на плаву?

Всю свою рекламу я двигала исключительно через платформу, которую теперь нельзя называть. Поначалу было непонятно, что делать дальше. А потом, я приняла одно решение — действовать по мере поступления задач и пользоваться тем, что уже наработано и есть в настоящее время.

Как продвигаться в период турбулентности?

Первое мое решение было — не снижать цены и не устраивать распродаж, все осталось на том же уровне, как было до февраля 2022 года.

Коллаборации с локальными брендами — многие компании сейчас готовы сотрудничать с небольшими местными брендами, производящими продукцию, схожую с вашим бизнесом для активного развития.

Например, я подняла старые связи с туристическим агентством, которое тоже сейчас переживает не самые лучшие времена, и мы договорились о коротких фитнес-турах в Ленинградскую область в различные кемпинги, глэмпинги и туристические базы, готовые принять нашу веселую компанию.

Онлайн-занятия — после пандемии популярность онлайн-занятий возросла, многим даже нравится заниматься дома, нежели ехать по плохой погоде в спортзал, поэтому будем подстраиваться под желание аудитории.

Хочется, чтобы как можно больше людей узнали, что спорт может быть в кайф.

Тинькофф
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