Как понять, что вам пора подключить оплату по QR-коду

Кому подходит прием оплаты по СБП

Есть ряд видов деятельности и отраслей, где система СБП уже успешно конкурирует с классическим эквайрингом и завоевывает все больше поклонников среди покупателей.

Идеально оплата по QR-коду подходит для онлайн-продаж, сферы услуг (парикмахерских, маникюрных салонов и т. д.), торговых точек с небольшим клиентопотоком. Также СБП удобен бизнесам, которые оказывают услуги или выполняют работы на территории клиента или занимаются развозной торговлей.

Преимущества для бизнеса при приеме оплаты по QR-кодам

Преимущества для бизнеса:

Низкая комиссия за проведение операций — 0,4-0,7%. Кроме этого, представители малого и среднего бизнеса до конца 2022 года могут пользоваться системой СБП бесплатно, т. к. правительство продлило программу компенсации комиссий за использование системы.

Тинькофф Бизнес предлагает клиентам платежи через СБП. Малому и среднему бизнесу до 31 декабря 2022 года возвращается 100% уплаченной комиссии.

Сокращение кассовых разрывов . Оплата через СБП моментально зачисляется на расчетный счет продавца. Переводы проходят в любое время, даже в выходные и праздники. Выполнить возврат также просто, как и получить оплату за товар. Не нужно ждать зачисления на счет на следующий день или даже дольше. Клиент, забывший дома кошелек, все равно сможет расплатиться с помощью телефона. При оплате по СБП не нужны наличные или пластик. Нужен только телефон, на котором установлено мобильное банковское приложение. Клиент не уйдет без покупки, а бизнес не потеряет выручку. Терминал для эквайринга реже используется , а некоторым прогрессивным бизнесменам удается свести количество проводимых с ним операций до нуля. Значит они могут уменьшить количество терминалов или совсем от них отказаться.

Переобучение продавцов не займет много времени, если они уже знакомы с эквайрингом. Операции с СБП на терминале, связанном с кассой, или при участии специального ПО для автоматизации, проходят автофискализацию — дополнительно проверять, поступила ли оплата не нужно.

У клиентов Тинькофф Бизнеса, которые пользуются облачной онлайн-кассой, электронный чек формируется в момент оплаты автоматически и отправляется на электронную почту покупателя.

Альтернативная система приема безналичных платежей должна быть не только выгодна бизнесу, но и удобна клиенту, иначе никто не согласится оплачивать с ее помощью покупки. Поэтому, внедряя платежи по QR-кодам, обучите продавцов рассказывать о преимуществах этого способа и отвечать на возражения, чтобы они могли помогать клиентам с первой покупкой.

Плюсы и минусы оплаты по QR-коду для клиентов

Плюсы

Удобство. Для оплаты по СБП не нужна пластиковая карта. Можно оплатить покупку или услугу, если пластик забыли дома или срок действия карты истек. А при оплате в интернете не придется вносить вручную реквизиты карты в платежную форму. Скорость. Оплата проходит в считанные секунды. Не нужно ждать код подтверждения операции и запрашивать его снова, если в первый раз он не дошел.

Минусы

Для выполнения оплаты при себе нужно иметь смартфон с установленным банковским приложением. Если банк не поддерживает оплату по QR-кодам, нужно установить приложение СБПэй . Нужен мобильный интернет, или продавец должен поделиться беспроводным подключением к wi-fi. Не все банки поддерживают переводы по СБП с кредитных счетов, или при оплате с кредитки с покупателю удержат комиссию.

﻿Тинькофф не берет комиссии при оплате кредитными картами платежи по QR-кодам.

Чек-лист: как понять, что вам пора подключить оплату по QR-коду