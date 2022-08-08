Система быстрых платежей

Как понять, что вам пора подключить оплату по QR-коду

В то время пока Apple Pay, Google Pay приостановили работу, способ оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) продолжает активно развиваться. Расскажем подробнее, какие выгоды получает бизнес, работая с СБП и как понять, что вам пора подключить новый способ оплаты.

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Как понять, что вам пора подключить оплату по QR-коду

Кому подходит прием оплаты по СБП

Есть ряд видов деятельности и отраслей, где система СБП уже успешно конкурирует с классическим эквайрингом и завоевывает все больше поклонников среди покупателей. 

Идеально оплата по QR-коду подходит для онлайн-продаж, сферы услуг (парикмахерских, маникюрных салонов и т. д.), торговых точек с небольшим клиентопотоком. Также СБП удобен бизнесам, которые оказывают услуги или выполняют работы на территории клиента или занимаются развозной торговлей.

Преимущества для бизнеса при приеме оплаты по QR-кодам

Преимущества для бизнеса:

  1. Низкая комиссия за проведение операций — 0,4-0,7%. Кроме этого, представители малого и среднего бизнеса до конца 2022 года могут пользоваться системой СБП бесплатно, т. к. правительство продлило программу компенсации комиссий за использование системы.

Тинькофф Бизнес предлагает клиентам платежи через СБП. Малому и среднему бизнесу до 31 декабря 2022 года возвращается 100% уплаченной комиссии. 

  1. Сокращение кассовых разрывов. Оплата через СБП моментально зачисляется на расчетный счет продавца. Переводы проходят в любое время, даже в выходные и праздники. Выполнить возврат также просто, как и получить оплату за товар. Не нужно ждать зачисления на счет на следующий день или даже дольше.
  2. Клиент, забывший дома кошелек, все равно сможет расплатиться с помощью телефона. При оплате по СБП не нужны наличные или пластик. Нужен только телефон, на котором установлено мобильное банковское приложение. Клиент не уйдет без покупки, а бизнес не потеряет выручку.
  3. Терминал для эквайринга реже используется, а некоторым прогрессивным бизнесменам удается свести количество проводимых с ним операций до нуля. Значит они могут уменьшить количество терминалов или совсем от них отказаться. 

Переобучение продавцов не займет много времени, если они уже знакомы с эквайрингом. Операции с СБП на терминале, связанном с кассой, или при участии специального ПО для автоматизации, проходят автофискализацию — дополнительно проверять, поступила ли оплата не нужно.

У клиентов Тинькофф Бизнеса, которые пользуются облачной онлайн-кассой, электронный чек формируется в момент оплаты автоматически и отправляется на электронную почту покупателя.

Альтернативная система приема безналичных платежей должна быть не только выгодна бизнесу, но и удобна клиенту, иначе никто не согласится оплачивать с ее помощью покупки. Поэтому, внедряя платежи по QR-кодам, обучите продавцов рассказывать о преимуществах этого способа и отвечать на возражения, чтобы они могли помогать клиентам с первой покупкой. 

Плюсы и минусы оплаты по QR-коду для клиентов

Плюсы

  1. Удобство. Для оплаты по СБП не нужна пластиковая карта. Можно оплатить покупку или услугу, если пластик забыли дома или срок действия карты истек. А при оплате в интернете не придется вносить вручную реквизиты карты в платежную форму. 
  2. Скорость. Оплата проходит в считанные секунды. Не нужно ждать код  подтверждения операции и запрашивать его снова, если в первый раз он не дошел.  

Минусы

  1. Для выполнения оплаты при себе нужно иметь смартфон с установленным банковским приложением. Если банк не поддерживает оплату по QR-кодам, нужно установить приложение СБПэй.
  2. Нужен мобильный интернет, или продавец должен поделиться беспроводным подключением к wi-fi.
  3. Не все банки поддерживают переводы по СБП с кредитных счетов, или при оплате с кредитки с покупателю удержат комиссию.

﻿Тинькофф не берет комиссии при оплате кредитными картами платежи по QR-кодам.

Чек-лист: как понять, что вам пора подключить оплату по QR-коду

  1. Вы хотите сократить затраты на комиссии. Подключение нового способа оплаты дополнительно к эквайрингу позволит существенно сэкономить.
  2. Ваши сотрудники замотивированы предлагать новый способ оплаты, например, с помощью бонусов. Вы можете объяснить работникам, чтобы они всегда предлагали этот способ покупателям и помогали провести покупку тем, кто это делает впервые.
  3. Если среди ваших клиентов мало возрастных покупателей, которым тяжело расстаться с платежными привычками, то надо предлагать клиентам больше различных способов оплаты.
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