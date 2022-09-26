Ведение бизнеса

Тинькофф открыл Школу Бизнеса для предпринимателей

Тинькофф Бизнес запустил масштабный образовательный проект для предпринимателей — Школу Бизнеса. Онлайн-платформа включает в себя курсы как для тех, кто только начинает свое дело, так и для тех, кто планирует масштабировать свой бизнес.

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Все обучающие материалы подготовлены совместно с опытными экспертами и известными и успешными предпринимателями.

«Школа Бизнеса» — один из ключевых проектов в ряду некоммерческих инициатив Тинькофф Бизнеса по поддержке развития малого бизнеса в России и повышения финансовой грамотности предпринимателей.

На платформе Школы Бизнеса уже доступно 10 бесплатных прикладных курсов, раскрывающих разные аспекты ведения бизнеса. Все полученные знания можно применить на практике сразу во время или после обучения.

Курсы, уже доступные в Школе Бизнеса Тинькофф

  • Как открыть ИП и запустить бизнес.
  • Как начать продавать на Wildberries.
  • Как начать продавать на Яндекс Маркет.
  • Как начать продавать на Ozon.
  • Как зарабатывать в Госзакупках.
  • Как получать и платить в валюте.
  • Как писать продающие тексты.
  • Excel для бизнеса.
  • Как открыть кафе.
  • Как открыть бизнес и не прогореть в первые полгода..
Курсы представлены в формате иллюстрированных текстов и коротких видео. Каждый урок рассчитан примерно на 10-15 минут изучения. После каждого урока можно пройти тест на знание материала — это позволяет лучше его запомнить.

Обучающая платформа Тинькофф позволяет студентам отслеживать прогресс обучения и подписываться на новые курсы.

В ближайшем будущем появятся курсы о том, как найти деньги или помещение для открытия бизнеса, как нанимать сотрудников, организовать доставку товаров и многие другие. Также в планах создание специальных курсов по отдельным сферам бизнеса, например, как открыть салон красоты.

Кто преподает в Школе Бизнеса

Над образовательными программами Тинькофф работают успешные предприниматели, которые делятся практикой ведения бизнеса. Среди экспертов:

  • Максим Спиридонов, основатель бизнес-клуба Reforma, проектов «Нетология», «Фоксфорд», Edmarket;
  • Иван Зайченко, основатель сети магазинов «Жизньмарт»;
  • Никита Андросов, основатель digital-агентства Ingate;
  • Гузель Латыпова, основательница бренда «ЭкоСнеки»;
  • Татьяна Амарян, основательница сети английских детских садов и школы Discovery, «Женщина-предприниматель 2021 года»;
  • Максим Ильяхов, соавтор бестселлеров «Пиши, сокращай» и «Новые правила деловой переписки»;
  • Александр Афанасьев, основатель консалт-бюро «Нескучные Финансы».

Все выпускники Школы Бизнеса получают доступ к чатам с предпринимателями из разных сфер, где можно наладить связи, найти клиентов или поставщиков, получить совет.

Кроме того, Тинькофф Бизнес регулярно проводит вебинары и офлайн встречи для обсуждения актуальных вопросов, собирает предпринимателей на отраслевые конференции по розничному бизнесу, eCommerce, внешнеэкономической деятельности.

Игорь Иванов, руководитель управления развития малого бизнеса Тинькофф Бизнеса:

«Тинькофф уже давно и успешно инвестирует в повышение финансовой грамотности населения. Со временем это направление нашей работы стало включать не только вопросы личных финансов, но и развитие навыков грамотного ведения бизнеса.

Школа Бизнеса как отдельная платформа родилась из первых образовательных программ для предпринимателей, которые мы начали разрабатывать несколько лет назад и которые прошли уже свыше 160 тысяч человек. Для нас это инвестиция в развитие предпринимательской культуры, в создание новых бизнесов. Чем больше в России будет предпринимателей, тем сильнее будет экономика. Наша образовательная платформа бесплатно доступна любому желающему, кто открывает и развивает собственный бизнес.

При этом мы уделяем огромное внимание основательной проработке методологии наших курсов: каждый из них дает очень практичный и актуальный набор инструментов для решения конкретных задач.

Мы верим — предпринимателями не рождаются, а становятся, благодаря полезным навыкам, трудолюбию и целеустремленности. И как минимум с одним пунктом из списка поможет Школа бизнеса Тинькофф».

Тинькофф
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