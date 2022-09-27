Цель оправдывает средства: как научный центр искал деньги на борьбу с глобальным потеплением

Для чего понадобилось судно

Проектно-изыскательский центр «МГУ-геофизика» проводит научные исследования, связанные с изменением климата, а также по заказу нефтегазовых компаний занимается поиском месторождений и прокладкой маршрутов для строительства трубопровода.

Большая часть работы проходит в Арктике как на суше, так и на море: центр исследует скопления метана в мерзлых породах на морском дне. Из-за таяния льдов в атмосферу выделяется метан, который, скапливаясь, провоцирует еще большее таяние мерзлых пород. Получается замкнутый круг.

Своего судна у компании не было, а данных, полученных во время санных, вездеходных или совместных с другими учеными морских экспедиций, оказывалось недостаточно.

Зачем строить собственное судно

Самая неизученная часть Арктики — это мелководье, где глубина до 5 — 10 метров. А мало исследованы эти территории потому, что до них тяжело добраться, так как от берега они расположены далеко, а большой корабль там не пройдет.

Поэтому ученые прибегают к исследованиям мелководья так:

С помощью вертолета. Прилетают на берег на вертолете, разбивают лагерь и живут там несколько дней или недель. На резиновых лодках отплывают на мелководье и исследуют место. Соответственно на большой протяженности проводить исследования не получится, а для перемещения на новое место снова нужно вызывать вертолет. В итоге экспедиции обходятся очень дорого.

На ледоколе. Задача — подойти к берегу максимально близко, на сколько позволит судно, а дальше также на лодках подплывать на мелководье и работать там. Обычно ледокол может встать на глубине 10 — 15 метров. Такие исследования более затратны, чем вертолетные, так как суточная аренда такого судна стоит 1 — 2,5 млн рублей, а оплачивать приходится все время экспедиции, даже когда ледокол просто стоит. Поэтому по самым скромным подсчетам двухнедельная экспедиция обходится минимум в 14 млн рублей.

Совместные экспедиции с другими учеными. Минус этого способа в том, что время похода и распределение времени между каждым ученым расписаны по минутам. Поэтому, если кто-то понимает, что выделенного ему времени недостаточно и нужно задержаться, а кораблю пора двигаться в порт или нужно уступить очередь другому ученому, исследование так и завершится, не получив желаемого результата.

Поэтому идея собственного научно-исследовательского судна напрашивалась сама собой. Ученые смогли бы останавливаться там, где нужно, и заниматься изучением дна в каждом конкретном месте столько, сколько требуется.

«Мы все взвесили и решили собрать деньги на постройку своего судна, именно такого, какое нам нужно для самостоятельных плаваний и исследования мелководья».

Как искали судостроительную компанию

Требования исследовательского центра к судну были такими:

Чтоб запаса топлива хватало дойти до Карского моря, моря Лаптевых, провести там исследования и вернуться обратно.

Осадка — глубина на которую судно погружается в воду — максимум полтора метра, так как планировали изучать мелководье.

Океанский класс мореходности. Это означает уровень безопасности судна, то есть оно с вероятностью 99% может выстоять шторм и пройти Атлантику.

Усиленная носовая часть, чтобы могла проходить через лед толщиной до полутора метров.

Наличие в трюме холодильника объемом три — четыре кубометра, чтобы брать в рейс двух- трехмесячный запас еды, а на обратном пути, когда провизия будет на исходе, хранить в нем образцы пород.

Бизнесмены-ученые искали проектировщиков, способных удовлетворить их требования к судну. И в первую очередь обратились к голландским производителям, так как они признанные мировые лидеры по судостроению. Кроме того, за основу для своего научно-исследовательского судна планировали взять траулерную яхту Яна Виссера длинной 20 метров и с осадкой 1,4 метра.

В итоге компания отказалась от заказа у голландцев потому, что Российский морской регистр судоходства отличается от голландского, соответственно и требования, предъявляемые к судам для регистрации и права ходить под флагом этой страны, у двух государств разные. А договориться с голландским проектировщиком, уверенном в своей правоте, что нужно сделать иначе в силу требований РМРС, было крайне сложно.

Вариант с выходом в море под голландским флагом ученые-предприниматели тоже отмели, так как при таком варианте сложнее получить разрешение на выход в Арктику. В общем, решили строиться в России.

Компания сначала обратилась в Саратовские верфи и конструкторские бюро, проектирующие сто-двухсотметровые ледоколы, но получили отказ и рекомендацию в Калининград, так как строительством частных яхт и речных трамвайчиков занимаются именно там.

В калининградской верфи согласились взяться за первое для себя научно-исследовательское судно по заказу НИЦ «МГУ-геофизика», а обозначенная стоимость оказалась почти вдвое меньше той, что озвучивали в Голландии.

Как искали деньги

Даже с учетом того, что российский проект судна получился дешевле голландского, компания не могла оплатить строительство полностью своими средствами. Не хватало 25 млн рублей. Предприниматели-ученые решили взять кредит.

Компании могут взять кредит в Тинькофф Бизнесе на любые цели: для пополнения оборотных средств, на инвестиции и новый бизнес, для закрытия кассовых разрывов. Все онлайн и без поездок в офис. Специалист привезет все документы в любое удобное место.

Сразу же несколько банков ответили отказом из-за маленькой прибыли на фоне больших оборотов научно-исследовательского центра. Банковские служащие изучали баланс и делали выводы на основе его данных, но никого не интересовало, что все свободные деньги НИЦ «МГУ-Геофизика» вкладывает в новое оборудование, которое подчас по стоимости превосходит автомобиль.

Кроме того, компания зарабатывала и на заказах от нефтегазовых предприятий. Ученые планировали расплачиваться по кредиту именно доходами от этих работ, приостановив покупку оборудования до полной выплаты кредита.

И только в Тинькофф Бизнесе к рассмотрению заявки научно-исследовательского центра подошли глобально: проанализировали баланс за десять лет и проследили рост оборотов в шесть раз.

Тинькофф одобрил кредит с обеспечением. Компания представила список всего ценного, что у нее было, включая дорогостоящее оборудование, личные недвижимость и транспорт руководителя. Но залогом может быть только ликвидное имущество, то есть вариант с оборудованием отпал. В итоге решено было заложить квартиру руководителя.

«Для кого-то оставлять квартиру в залог кажется опасным, но я считаю, что это просто рабочая ситуация, к тому же я сам предложил ее как один из вариантов».

В итоге НИЦ «МГУ-геофизика» получил необходимую сумму полностью — 25 млн рублей, и в 2018 году началось строительство уникального научно-исследовательского судна.

Тинькофф Бизнес предлагает оборотный кредитсроком до 6 месяцев и суммой до 10 млн рублей. Для среднего и крупного бизнеса банк подберет индивидуальные условия.

Как шло строительство

За время строительства проект яхты претерпел изменения:

На корме установили буровую установку, чтобы можно было доставать образцы мерзлых пород.

Палубную доску заменили металлом, покрытым порошковой краской. Сделано это было из-за того, что в результате бурения мерзлых пород, на палубу будут вываливаться тонны грязи.

В итоге строительство шло два года. В ноябре 2021 года судно спустили на воду в Калининграде. Результат полностью соответствовал требованиям и ожиданиям заказчика:

дальноходное;

с небольшой осадкой;

усиленным корпусом;

с холодильным отсеком для научных образцов;

соответствует требованиям РМРС и европейскому сертификату требований Евросоюза CE;

с максимальным классом «А» — океан.

Это значит, что научный центр теперь существенно расширит исследуемые области и сможет организовывать реальную практику студентам МГУ.

Оставьте заявку на бизнес-кредит в Тинькофф Бизнесе на все случаи: от кассового разрыва до пополнения оборотных средств.

Узнать предодобренную сумму кредита можно, не открывая расчетный счет.