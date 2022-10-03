Как спасти пекарню и открыть сеть торговых точек в кризис

Ключ на старт

В феврале 2020, когда еще ничего не предвещало беды, компания «Сусеки» активно готовилась к запуску бизнеса. Пекарня была задумана без своего производства, поэтому нужно было только найти качественных поставщиков, которые привезут хорошие заготовки.

С качественными поставщиками в Москве проблем нет, но компании хотелось выделяться на их фоне, поэтому ставка была сделана на редкую для столицы выпечку.

Нашли нужных поставщиков в Молдавии, оттуда готовы были поставлять национальную выпечку — плацинду и вертуту с разными начинками.

Перед началом сотрудничества владелец бизнеса даже лично съездил в Молдавию и понаблюдал за процессом производства.

Откуда деньги на бизнес

Запуск проекта изначально планировался на заемные средства. Накопить собственный капитал — дело слишком долгое, поэтому решение взять взаймы лежало на поверхности.

К тому же, за счет заемных денег легче масштабировать бизнес, ведь чтобы зарабатывать больше, нужно иметь больше точек продаж.

Рассматривалось два варианта: инвесторы и кредит. Второй вариант оказался ближе и понятнее.

На проект нужно было 2 миллиона. Андрей понимал, что всю сумму целиком получить в одном банке не получится и потому подал заявки в несколько разных банков, чтобы каждый из них одобрил, сколько готов. Один из банков был Тинькофф Бизнес.

«К тому моменту у меня уже был счет в Тинькофф, причем и для себя как для физлица, и для ИП, и я рассчитывал на положительное решение. Так и произошло: мне одобрили сумму, которую я запрашивал, и деньги на счету были уже через два дня. Остальные деньги взял в других банка».

Почему банк одобрил кредит:

К моменту запроса у предпринимателя уже был открыт счет в Тинькофф ( как личный, так и предпринимательский ). В заявке без лишнего пафоса было рассказано о бизнесе ( что, где, когда, на каком этапе сейчас и прочее ). Полностью обоснована финансовая модель бизнеса. Представлены пути выхода из кризиса, если что-то пойдет не так. Хорошая кредитная история у предпринимателя.

Все эти факторы сыграли на руку, компания «Сусеки» получила долгожданный кредит.

В Тинькофф Бизнесе можно узнать сумму кредита для бизнеса без открытия счета прямо сейчас .

Грандиозные планы

Получив долгожданный кредит в компании начали строить планы — через 3 месяца выйти на ежемесячную выручку в 1,5 млн руб. и за 14 месяцев погасить кредит.

Но все оказалось не так оптимистично. Работать пекарня начала в конце февраля, а уже в середине марта всех закрыли по домам.

Чтобы не впасть в отчаяние, Андрей взялся за подсчеты, ведь локдаун оставил его без дохода, но с 2 миллионами долга перед банком.

Подсчеты успокоили, если продать все купленное оборудование, плюс вытащить деньги из параллельных проектов, с долгами можно было рассчитаться.

Но продавать все на старте бизнеса не хотелось. Рассматривалось несколько вариантов:

Поставить бизнес на паузу и максимально сократить расходы, параллельно искать способы закрыть долг.

Перестроить бизнес только на доставку или вынос.

Найти готовое помещение и начать работать , так как к марту ремонт в помещении, где планировалось открытие пекарни был не закончен, а делать его в локдаун было просто невозможно.

Идем в церковь

Решение оказалось парадоксальным и предложил его, на тот момент партнер по бизнесу:

« А давай откроем пекарню в храме ».

Храм находится в старой части Москвы, у него достаточно большая аудитория прихожан. Чтобы не терять помещение, где планировали открытие пекарни, предприниматели встретились с арендодателями и попросили скидку. В пандемию — это была нормальная практика. А после — отправились в церковь.

Настоятель церкви отдал под пекарню помещение колокольни XV века, площадью — 35 м2. Идеально, чтобы поставить печки, морозилки и все, что понадобится для выпечки.

Аренду с предпринимателей настоятель брать отказался, вместо этого попросил помощи в делах храма.

Чем помогали:

Пока не окупились инвестиции, жертвовали 10% от дохода в месяц, а после того, как все инвестиции окупились — 30%. Помогали с ремонтом. Безвозмездно отремонтировали не только будущую пекарню, но и помогали другими работами, на которые были способны. Проводили дегустацию ассортимента. Из-за локдауна поставки из Молдавии были запрещены, поэтому искали выходы и заказывали полуфабрикаты из стран, где нет запрета на поставки.

По началу работали без договора, просто на вере, как и положено в церкви.

Первый доход

Открытие пекарни приурочили к Пасхе. В первый день выручка составила 15 тыс. рублей, а уже на третий день увеличилась в несколько раз.

Первое время Андрей с партнером работали сами. Сами пекли, сами стояли на кассе, продавали, общались с покупателями.

В мае уже наняли продавцов. Один из тех нанятых продавцов сейчас — управляющий пекарен.

К концу мая бизнес принес почти полмиллиона, а за год почти миллион чистого дохода. Этих денег хватило, чтобы окупить вложения во второй пекарне и доделать ремонт в первой, которая была брошена из-за локдауна.

С бизнес-партнером Андрею пришлось расстаться. Первый захотел развивать сеть пекарен в храмах, а Андрей решил развивать пекарни в городе.

К сентябрю 2021 у пекарен «Сусеки» три точки продаж, их общий оборот — 2 500 000 ₽ в месяц.

Тинькофф Бизнес предлагает возобновляемую кредитную линию. Для среднего и крупного бизнеса банк подберет индивидуальные условия.