Ведение бизнеса

Как спасти пекарню и открыть сеть торговых точек в кризис

Компания «Сусеки» хотела выделиться необычной выпечкой, искала качественных поставщиков и закупала оборудование. Но весна 2020 поставила бизнес на паузу. О том, как компания выжила в пандемию, скребла по сусекам и мела по амбарам рассказал Андрей Ткаченко, владелец сети пекарен «Сусеки».

Версия для печати
Как спасти пекарню и открыть сеть торговых точек в кризис
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Ключ на старт

В феврале 2020, когда еще ничего не предвещало беды, компания «Сусеки» активно готовилась к запуску бизнеса. Пекарня была задумана без своего производства, поэтому нужно было только найти качественных поставщиков, которые привезут хорошие заготовки.

С качественными поставщиками в Москве проблем нет, но компании хотелось выделяться на их фоне, поэтому ставка была сделана на редкую для столицы выпечку.

Нашли нужных поставщиков в Молдавии, оттуда готовы были поставлять национальную выпечку — плацинду и вертуту с разными начинками.

Перед началом сотрудничества владелец бизнеса даже лично съездил в Молдавию и понаблюдал за процессом производства.

Откуда деньги на бизнес

Запуск проекта изначально планировался на заемные средства. Накопить собственный капитал — дело слишком долгое, поэтому решение взять взаймы лежало на поверхности.

К тому же, за счет заемных денег легче масштабировать бизнес, ведь чтобы зарабатывать больше, нужно иметь больше точек продаж.

Рассматривалось два варианта: инвесторы и кредит. Второй вариант оказался ближе и понятнее.

На проект нужно было 2 миллиона. Андрей понимал, что всю сумму целиком получить в одном банке не получится и потому подал заявки в несколько разных банков, чтобы каждый из них одобрил, сколько готов. Один из банков был Тинькофф Бизнес.

«К тому моменту у меня уже был счет в Тинькофф, причем и для себя как для физлица, и для ИП, и я рассчитывал на положительное решение. Так и произошло: мне одобрили сумму, которую я запрашивал, и деньги на счету были уже через два дня. Остальные деньги взял в других банка».

Почему банк одобрил кредит:

  1. К моменту запроса у предпринимателя уже был открыт счет в Тинькофф (как личный, так и предпринимательский).
  2. В заявке без лишнего пафоса было рассказано о бизнесе (что, где, когда, на каком этапе сейчас и прочее).
  3. Полностью обоснована финансовая модель бизнеса.
  4. Представлены пути выхода из кризиса, если что-то пойдет не так.
  5. Хорошая кредитная история у предпринимателя.

Все эти факторы сыграли на руку, компания «Сусеки» получила долгожданный кредит.

В Тинькофф Бизнесе можно узнать сумму кредита для бизнеса без открытия счета прямо сейчас.

Грандиозные планы

Получив долгожданный кредит в компании начали строить планы — через 3 месяца выйти на ежемесячную выручку в 1,5 млн руб. и за 14 месяцев погасить кредит.

Но все оказалось не так оптимистично. Работать пекарня начала в конце февраля, а уже в середине марта всех закрыли по домам.

Чтобы не впасть в отчаяние, Андрей взялся за подсчеты, ведь локдаун оставил его без дохода, но с 2 миллионами долга перед банком.

Подсчеты успокоили, если продать все купленное оборудование, плюс вытащить деньги из параллельных проектов, с долгами можно было рассчитаться.

Но продавать все на старте бизнеса не хотелось. Рассматривалось несколько вариантов:

  • Поставить бизнес на паузу и максимально сократить расходы, параллельно искать способы закрыть долг.
  • Перестроить бизнес только на доставку или вынос.
  • Найти готовое помещение и начать работать, так как к марту ремонт в помещении, где планировалось открытие пекарни был не закончен, а делать его в локдаун было просто невозможно.

Идем в церковь

Решение оказалось парадоксальным и предложил его, на тот момент партнер по бизнесу:

«А давай откроем пекарню в храме».

Храм находится в старой части Москвы, у него достаточно большая аудитория прихожан. Чтобы не терять помещение, где планировали открытие пекарни, предприниматели встретились с арендодателями и попросили скидку. В пандемию — это была нормальная практика. А после — отправились в церковь.

Настоятель церкви отдал под пекарню помещение колокольни XV века, площадью — 35 м2. Идеально, чтобы поставить печки, морозилки и все, что понадобится для выпечки.

Аренду с предпринимателей настоятель брать отказался, вместо этого попросил помощи в делах храма.

Чем помогали:

  1. Пока не окупились инвестиции, жертвовали 10% от дохода в месяц, а после того, как все инвестиции окупились — 30%.
  2. Помогали с ремонтом. Безвозмездно отремонтировали не только будущую пекарню, но и помогали другими работами, на которые были способны.
  3. Проводили дегустацию ассортимента. Из-за локдауна поставки из Молдавии были запрещены, поэтому искали выходы и заказывали полуфабрикаты из стран, где нет запрета на поставки.

По началу работали без договора, просто на вере, как и положено в церкви.

Первый доход

Открытие пекарни приурочили к Пасхе. В первый день выручка составила 15 тыс. рублей, а уже на третий день увеличилась в несколько раз.

Первое время Андрей с партнером работали сами. Сами пекли, сами стояли на кассе, продавали, общались с покупателями.

В мае уже наняли продавцов. Один из тех нанятых продавцов сейчас — управляющий пекарен.

К концу мая бизнес принес почти полмиллиона, а за год почти миллион чистого дохода. Этих денег хватило, чтобы окупить вложения во второй пекарне и доделать ремонт в первой, которая была брошена из-за локдауна.

С бизнес-партнером Андрею пришлось расстаться. Первый захотел развивать сеть пекарен в храмах, а Андрей решил развивать пекарни в городе.

К сентябрю 2021 у пекарен «Сусеки» три точки продаж, их общий оборот — 2 500 000 ₽ в месяц.

Тинькофф Бизнес предлагает возобновляемую кредитную линию. Для среднего и крупного бизнеса банк подберет индивидуальные условия.

Тинькофф
Тинькофф

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Вебинары для бухгалтеров

С 1 сентября изменилась работа с персональными данными. Нужно исправить образцы некоторых документов

Совсем недавно поменялись правила работы с персональными данными. Если хотите узнать, что изменить в образцах документов и не попасть под проверку Роскомнадзора, то приходите на вебинар.

Ведение бизнеса

Как спасти пекарню и открыть сеть торговых точек в кризис

Компания «Сусеки» хотела выделиться необычной выпечкой, искала качественных поставщиков и закупала оборудование. Но весна 2020 поставила бизнес на паузу. О том, как компания выжила в пандемию, скребла по сусекам и мела по амбарам рассказал Андрей Ткаченко, владелец сети пекарен «Сусеки».

Как спасти пекарню и открыть сеть торговых точек в кризис
6-НДФЛ

Форма 6-НДФЛ в 2023 году остается в новом виде

В 2023 году ожидается революция в порядке уплаты налогов. А для налога на доходы физлиц — и в порядке исчисления. Нововведения отразятся и на формах отчетности. Форму 6-НДФЛ поменяют. Расскажем, что в ней изменится.

Форма 6-НДФЛ в 2023 году остается в новом виде
Реорганизация компании

Реорганизация компании: что нужно знать бухгалтеру

Реорганизация — это изменение внутренней составляющей юридического лица, при котором не происходит ликвидации, а происходит переход юридической формы в другие образования. При этом происходит передача прав другому юридическому лицу. Расскажем подробнее о процессе и способах реорганизации.

Реорганизация компании: что нужно знать бухгалтеру
Читать еще