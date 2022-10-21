Как сделать вклад в уставный капитал

Что такое вклад в уставный капитал

Вклад в уставный капитал — это доля каждого учредителя компании, которая в обязательном порядке вносится на счет организации. Вклад может быть денежным, тогда он вносится участниками ООО на расчетный счет, а также неденежным (имущественным). Под имущественным вкладом понимают имущественные объекты, интеллектуальные права и т. д.

Минимальный размер взноса в уставный капитал составляет 10 000 рублей. Устанавливать платеж меньшей суммы недопустимо. Номинальную стоимость обязательно вносят на счет деньгами. Любая сумма сверх минимального порога вносится любым удобным для учредителя способом.

Внесение вклада в уставный капитал — это не просто прихоть организатора. Главная цель процесса — это:

обеспечение бесперебойной деятельности организации на всех этапах существования;

определение суммы, которую компания обязана выплатить учредителю в случае его выхода из состава ООО;

обеспечение выплат по кредиторским задолженностям;

оценка условий взаимодействия компании с учредителями.

Вносить вклад можно двумя способами: на расчетный счет (через кассу, безналичным переводом или через зарезервированный счет) и непосредственно путем передачи прав на имущественный объект (внесение вклада имуществом). Каждый из вариантов сопровождается соблюдением установленного алгоритма.

Денежный вклад: способы и порядок внесения

Каждый учредитель компании обязан вносить установленную сумму в течение определенного периода. Номинальная стоимость определяется индивидуально для каждого предприятия, но не может быть ниже 10 000 рублей (минимальный порог, установленный государством).

Сроки внесения обязательной суммы устанавливаются договором или на основании решения об учреждении. Главное — соблюдать условие: не более четырех месяцев с момента регистрации предприятия.

В случае несоблюдения сроков учредитель обязан выплатить штраф и пеню за каждый просроченный день. Размер штрафов и пени устанавливается в индивидуальном порядке.

Доказательной базой факта прохождения оплаты являются выписка по расчетному счету, бухгалтерская отчетность или обычная квитанция, которая выдается при оплате через кассу банка.

Как сделать денежный вклад на расчетный счет

Зарегистрировать ООО можно без расчетного счета. Это не обязательное требование. Но эксперты рекомендуют не затягивать с этим процессом. Большинство операций, включая внесение вклада в уставный капитал, осуществляется также по безналичному расчету. Посетить банк рекомендуется как можно быстрее.

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Внесение денег на расчетный счет общества осуществляется каждым учредителем по отдельности — так же проводится процесс оформления. В случае неуплаты доли или внесения денежных средств не в полном объеме сумма распределяется между другими участниками ООО.

Вносить деньги можно несколькими способами:

Перевод безналичным платежом на расчетный счет . При переводе необходимо указать назначение платежа. Например: «Оплата учредителем ФИО уставного капитала». Если учредителем является организация, требуется оформление платежного поручения. Документ об оплате в обязательном порядке нужно сохранить.

Внесение наличных денег через кассу организации . Для физических лиц и организаций порядок оплаты аналогичный. Кассир оформит приходный ордер, далее деньги будут внесены на расчетный счет.

Внесение наличных денег через кассу банка. Для оплаты необходимо посетить отделение банка и внести установленную сумму. Банк зафиксирует поступление и выдаст квитанцию. Важно проверить назначение платежа, оно должно совпадать с целью платежа.

Внесение денежных средств на зарезервированный счет . Некоторые банковские организации разрешают использовать счет до подписания договора на РКО и других операций. На зарезервированный счет можно вносить уставный капитал. После регистрации зарезервированный счет становится расчетным.

Вне зависимости от выбранного способа предоставлять отчетность в ФНС не требуется. Налоговая служба получит всю требуемую информацию из бухгалтерской отчетности.

Когда оплата через кассу невозможна

Законом установлены случаи, в которых внесение капитала через кассу не только невозможно, но и противозаконно:

внесение денежных средств нерезидентами-учредителями (такое действие нарушает валютное законодательство);

деньги поступили от лица, которое не имеет права быть учредителем компании;

учредитель является военнослужащим;

иные случаи.

В процессе функционирования общества размер уставного капитала может меняться, но устанавливать сумму менее 10 000 рублей недопустимо.

Внесение имущества в уставный капитал

Процедура внесения неденежного вклада в уставный капитал включает несколько этапов:

Определение порядка, согласно которому будет вноситься вклад в уставный капитал. Обязательно определяется как формат, так и все этапы процесса.

Подтверждение права собственности на имущественный объект, который будет внесен учредителем как вклад в уставный капитал.

Проведение оценочных мероприятий. Имущество обязательно оценивается независимым оценщиком с целью определения его реальной рыночной стоимости.

Утверждение результатов независимой оценки учредителями компании.

Оформление договора о передаче права собственности на имущественный объект и его переход во владение компании.

Проведение учетных операций.

Несение ответственности за данные, предоставленные после проведения независимой экспертизы. Под субсидиарную ответственность попадают как учредители, так и независимые оценщики.

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На какие нормы ГК нужно опираться при получении имущественных вкладов?

При ведении хозяйственной деятельности важно учитывать требования статьи 66.2 ГК. Первый минимальный взнос в УК всегда денежный. Второй и последующие взносы могут быть имущественными.

Учредительный документ компании должен быть составлен по закону, с учетом обязательного содержания. Главной причиной отказа в регистрации предприятия может послужить отсутствие описания условий формирования уставного капитала.

По мнению налоговых экспертов и судей, в обязательном порядке в уставном документе должны содержаться следующие сведения:

сумма обязательного взноса;

порядок и сроки внесения вклада.

Что в итоге

Внесение уставного капитала имуществом осуществляется в несколько этапов. Главное, чтобы учредителями компании была утверждена такая возможность. Перед передачей права собственности важно провести независимую оценку и утвердить ее результаты. Внести имущество в УК можно только после уплаты минимального взноса.

При внесении денежной суммы ситуация гораздо проще. Достаточно воспользоваться одним из описанных способов и положить деньги в установленном размере на счет.

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