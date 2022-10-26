Тинькофф начал выдавать квалифицированные электронные подписи юрлицам и ИП

Первыми получить УКЭП могут клиенты Тинькофф Бизнеса в Москве, у которых заканчивается срок действия сертификата электронной подписи. Они могут подать заявку на электронную подпись в личном кабинете на сайте tinkoff.ru, а затем получить УКЭП в точке выдачи.

В течение года Тинькофф планирует масштабировать собственную инфраструктуру выдачи сертификатов электронной подписи на крупнейшие регионы России. В дальнейшем выпустить электронную подпись смогут также компании и предприниматели, не являющиеся клиентами Тинькофф Бизнеса.

Федор Бухаров, директор Тинькофф Бизнеса, заместитель председателя правления Тинькофф:

«То, что Тинькофф стал доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС — большое достижение для нас, поскольку это открывает новые возможности нашим клиентам. Они уже сейчас могут многое делать, не покидая экосистему Тинькофф Бизнеса, а получение у нас КЭП максимально упростит их взаимодействие с другими организациями — не нужны будут ни бумажные документы, ни посещения офисов госслужб и нотариусов, все можно будет оформить в приложении из любой точки мира. С помощью УКЭП предприниматель может открыть бизнес, зарегистрировать кассу, поучаствовать в тендере, подключить онлайн-бухгалтерию, подписать декларацию, направить её в налоговую и решать другие задачи. Мы видим большой потенциал в дальнейшем развитии технологических решений, которые позволят нашим клиентам получать и использовать УКЭП с максимальным удобством».

Квалифицированная электронная подпись нужна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для того, чтобы придать электронным документам юридическую значимость. Такой подписью подписывают налоговую отчетность, бухгалтерские документы, контракты, различные декларации и заявления при взаимодействии с госорганами.