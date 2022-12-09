Регистрация ООО

Регистрация ООО на домашний адрес: условия и документы

При регистрации ООО в качестве юридического адреса можно выбрать домашний адрес одного из учредителей, если его доля в УК больше 50%, или директора. Расскажем, как правильно зарегистрировать ООО на домашний адрес и что для этого нужно.

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Регистрация ООО на домашний адрес: условия и документы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Регистрация ООО на домашний адрес – важные условия

Закон не запрещает открывать ООО на домашний адрес при условии соблюдения прав других жильцов (п. 2 ст. 17 ЖК). В то же время промышленное производство в жилом помещении размещать нельзя (п. 3 ст. 288 ГК).

Собственником жилого помещения быть необязательно, достаточно иметь прописку. Главное – предоставить согласие всех собственников жилья, даже несовершеннолетних.

Налоговая служба обязательно будет учитывать возможность открытия ООО на конкретный домашний адрес. В ходе этого действия оценивается, подходит ли жилое помещение для регистрации и возможно ли это сделать с учетом видов деятельности компании.

Поэтому перед тем, как приступить к регистрационным действиям, рекомендуется самостоятельно проверить адрес на соответствие указанным аспектам.

Тинькофф Бизнес поможет открыть ООО. Услуга онлайн-регистрации полностью бесплатная. Вам не придется посещать налоговую или ехать в банк. Менеджер банка поможет сформировать документы, получить электронную подпись и пройти регистрацию.

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Каким требованиям должно соответствовать жилое помещение

Жилое помещение должно:

  • находиться в реальном доме (не фиктивном), а также быть в эксплуатации. Некоторые юридические лица пытаются открыть ООО на неэксплуатируемый адрес, что недопустимо;
  • не относиться к ведомственному жилью;
  • не иметь долговых обременений (ипотечный кредит, залоговая собственность при оформлении потребительского кредита и т. д.);
  • быть приватизированным. Если квартира принадлежит жильцам по праву социального найма, для использования ее ООО потребуется официальный запрос в муниципалитет. На практике такого рода разрешения дают неохотно.

Какие требования выдвигаются к ООО

Предприятие не должно:

  • вести деятельность, связанную с производственным процессом;
  • работать в лицензируемых областях;
  • вести банковскую деятельность.

Кроме того, возможность регистрации в жилом помещении должна быть прописана в уставе.

Подготовка к открытию ООО – что нужно знать

Чтобы уменьшить вероятность отказа в регистрации ООО на домашний адрес, нужно действовать по установленной схеме:

  1. Убедиться, что помещение соответствует установленным требованиям.
  2. Удостовериться, что все коды ОКВЭД не имеют ограничений по регистрации ООО на домашний адрес.
  3. Указать в уставе, что организация может располагаться по месту нахождения исполнительного органа.
  4. Получить согласие у всех собственников жилого помещения на регистрацию ООО. Согласие должно быть предоставлено в письменном виде, а также закреплено копией документов о праве на собственность.
  5. Убедиться, что в момент регистрационных процедур собственники жилого помещения будут находиться на связи. Это необходимо в том случае, если налоговая служба захочет сделать контрольный звонок и уточнить интересующие вопросы.
  6. Уточнить в налоговой, какой список документов требуется для регистрации ООО, включая дополнительный пакет сведений.

Оформление согласия – как это происходит

Согласие на использование жилого помещения в качестве юридического адреса оформляется исключительно в письменном формате в свободной форме. Установленного образца не существует. Каждый из собственников составляет согласие своей рукой.

Есть набор сведений, которые обязательно должны присутствовать в согласии:

  • наименование отделения ФНС с указанием реквизитов;
  • адрес для последующей регистрации;
  • данные о собственнике жилья – ФИО, паспортные данные и контактный номер;
  • номер выписки из ЕГРН / свидетельства о собственности;
  • подтверждение законного проживания учредителя в указанном жилом объекте;
  • согласие на предоставление квартиры с целью регистрации ООО;
  • дата составления согласия;
  • подпись собственника жилого помещения.

Важно! Количество согласий должно соответствовать количеству собственников жилого помещения. Составить одно согласие нельзя, так же как и написать одному человеку согласие за всех.

В случае проживания в квартире несовершеннолетних детей подпись ставится законными представителями – родителями или опекунами.

Регистрация ООО с Тинькофф Бизнесом сохранит ваше время и нервы. Вам не придется изучать правила заполнения документов, искать актуальные бланки, что еще хуже – получать от налоговой отказ в регистрации из-за ошибок. Сервис учитывает все нюансы. Поэтому повторно подавать документы не придется.

Регистрация ООО в жилом помещении – бывают ли проблемы

ФНС может согласиться на то, чтобы ООО было зарегистрировано в жилом помещении, но вероятность возникновения проблем это не исключает. Примечательно, что появиться они могут и сразу после регистрации.

  1. Кредиторы. Если в ЕГРЮЛ в качестве юридического адреса ООО указан адрес одного из учредителей, кредиторы и судебные приставы будут взыскивать задолженности именно по этому адресу.
  2. Проблемы с лицензиями. Даже если направление работы предприятия не требует наличия офиса, то получить лицензию на такой адрес может быть затруднительно.
  3. Привязка к конкретному человеку. Если руководитель предприятия покинет свой пост или участник выйдет из состава учредителей, ООО придется искать новый адрес для регистрации. Придется вносить изменения в устав, если в нем прописан полный адрес, и в сведения в ЕГРЮЛ.

Пакет документов для регистрации ООО на домашний адрес

Потребуются:

  • заявление на регистрацию (форма Р11001);
  • решение о создании ООО и протокол о его учреждении;
  • устав ООО;
  • согласие собственника жилого помещения (выписка из ЕГРН);
  • документы, удостоверяющие личность заявителей;
  • подтверждение уплаты госпошлины.

При онлайн-регистрации ООО с помощью сервиса от Тинькофф Бизнеса госпошлину платить не нужно. Все услуги по регистрации юридического лица полностью бесплатны. Сразу после регистрации в налоговой будет открыт расчетный счет.

Регистрация ООО на домашний адрес, несмотря на определенные сложности, имеет свои преимущества. Это возможность сэкономить средства на аренде офиса, удобство в получении деловой корреспонденции и защита от несанкционированного осмотра помещения.

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