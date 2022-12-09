Регистрация ООО на домашний адрес: условия и документы

Регистрация ООО на домашний адрес – важные условия
Закон не запрещает открывать ООО на домашний адрес при условии соблюдения прав других жильцов (п. 2 ст. 17 ЖК). В то же время промышленное производство в жилом помещении размещать нельзя (п. 3 ст. 288 ГК).
Собственником жилого помещения быть необязательно, достаточно иметь прописку. Главное – предоставить согласие всех собственников жилья, даже несовершеннолетних.
Налоговая служба обязательно будет учитывать возможность открытия ООО на конкретный домашний адрес. В ходе этого действия оценивается, подходит ли жилое помещение для регистрации и возможно ли это сделать с учетом видов деятельности компании.
Поэтому перед тем, как приступить к регистрационным действиям, рекомендуется самостоятельно проверить адрес на соответствие указанным аспектам.
Тинькофф Бизнес поможет открыть ООО. Услуга онлайн-регистрации полностью бесплатная. Вам не придется посещать налоговую или ехать в банк. Менеджер банка поможет сформировать документы, получить электронную подпись и пройти регистрацию.
Каким требованиям должно соответствовать жилое помещение
Жилое помещение должно:
- находиться в реальном доме (не фиктивном), а также быть в эксплуатации. Некоторые юридические лица пытаются открыть ООО на неэксплуатируемый адрес, что недопустимо;
- не относиться к ведомственному жилью;
- не иметь долговых обременений (ипотечный кредит, залоговая собственность при оформлении потребительского кредита и т. д.);
- быть приватизированным. Если квартира принадлежит жильцам по праву социального найма, для использования ее ООО потребуется официальный запрос в муниципалитет. На практике такого рода разрешения дают неохотно.
Какие требования выдвигаются к ООО
Предприятие не должно:
- вести деятельность, связанную с производственным процессом;
- работать в лицензируемых областях;
- вести банковскую деятельность.
Кроме того, возможность регистрации в жилом помещении должна быть прописана в уставе.
Подготовка к открытию ООО – что нужно знать
Чтобы уменьшить вероятность отказа в регистрации ООО на домашний адрес, нужно действовать по установленной схеме:
- Убедиться, что помещение соответствует установленным требованиям.
- Удостовериться, что все коды ОКВЭД не имеют ограничений по регистрации ООО на домашний адрес.
- Указать в уставе, что организация может располагаться по месту нахождения исполнительного органа.
- Получить согласие у всех собственников жилого помещения на регистрацию ООО. Согласие должно быть предоставлено в письменном виде, а также закреплено копией документов о праве на собственность.
- Убедиться, что в момент регистрационных процедур собственники жилого помещения будут находиться на связи. Это необходимо в том случае, если налоговая служба захочет сделать контрольный звонок и уточнить интересующие вопросы.
- Уточнить в налоговой, какой список документов требуется для регистрации ООО, включая дополнительный пакет сведений.
Оформление согласия – как это происходит
Согласие на использование жилого помещения в качестве юридического адреса оформляется исключительно в письменном формате в свободной форме. Установленного образца не существует. Каждый из собственников составляет согласие своей рукой.
Есть набор сведений, которые обязательно должны присутствовать в согласии:
- наименование отделения ФНС с указанием реквизитов;
- адрес для последующей регистрации;
- данные о собственнике жилья – ФИО, паспортные данные и контактный номер;
- номер выписки из ЕГРН / свидетельства о собственности;
- подтверждение законного проживания учредителя в указанном жилом объекте;
- согласие на предоставление квартиры с целью регистрации ООО;
- дата составления согласия;
- подпись собственника жилого помещения.
Важно! Количество согласий должно соответствовать количеству собственников жилого помещения. Составить одно согласие нельзя, так же как и написать одному человеку согласие за всех.
В случае проживания в квартире несовершеннолетних детей подпись ставится законными представителями – родителями или опекунами.
Регистрация ООО с Тинькофф Бизнесом сохранит ваше время и нервы. Вам не придется изучать правила заполнения документов, искать актуальные бланки, что еще хуже – получать от налоговой отказ в регистрации из-за ошибок. Сервис учитывает все нюансы. Поэтому повторно подавать документы не придется.
Регистрация ООО в жилом помещении – бывают ли проблемы
ФНС может согласиться на то, чтобы ООО было зарегистрировано в жилом помещении, но вероятность возникновения проблем это не исключает. Примечательно, что появиться они могут и сразу после регистрации.
- Кредиторы. Если в ЕГРЮЛ в качестве юридического адреса ООО указан адрес одного из учредителей, кредиторы и судебные приставы будут взыскивать задолженности именно по этому адресу.
- Проблемы с лицензиями. Даже если направление работы предприятия не требует наличия офиса, то получить лицензию на такой адрес может быть затруднительно.
- Привязка к конкретному человеку. Если руководитель предприятия покинет свой пост или участник выйдет из состава учредителей, ООО придется искать новый адрес для регистрации. Придется вносить изменения в устав, если в нем прописан полный адрес, и в сведения в ЕГРЮЛ.
Пакет документов для регистрации ООО на домашний адрес
Потребуются:
- заявление на регистрацию (форма Р11001);
- решение о создании ООО и протокол о его учреждении;
- устав ООО;
- согласие собственника жилого помещения (выписка из ЕГРН);
- документы, удостоверяющие личность заявителей;
- подтверждение уплаты госпошлины.
При онлайн-регистрации ООО с помощью сервиса от Тинькофф Бизнеса госпошлину платить не нужно. Все услуги по регистрации юридического лица полностью бесплатны. Сразу после регистрации в налоговой будет открыт расчетный счет.
Регистрация ООО на домашний адрес, несмотря на определенные сложности, имеет свои преимущества. Это возможность сэкономить средства на аренде офиса, удобство в получении деловой корреспонденции и защита от несанкционированного осмотра помещения.