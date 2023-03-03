Квалифицированная электронная подпись для ИП: как получить в 2023 году

Обязан ли ИП иметь электронную подпись в 2023 году

По закону получать электронную подпись – ЭП – предприниматель не обязан. Вести деятельность, сдавать отчетность и взаимодействовать с контрагентами он может и без нее. Но в некоторых случаях ЭП необходима.

Например, для подачи в налоговую заявления о зачете для резервирования даты уплаты страховых взносов. По новому порядку все платежи проходят через единый налоговый счет, ЕНС, в обезличенном порядке. Чтобы уменьшить патент или авансы по УСН на страховые взносы, нужно зафиксировать дату их уплаты – подать заявление о зачете.

Заявление о зачете направляют только в электронной форме – по ТКС или через личный кабинет ИП на сайте налоговой службы. Его нужно подписать квалифицированной электронной подписью.

Квалифицированная ЭП. Что это

Квалифицированная подпись – электронная информация, которая подтверждает достоверность и целостность подписанного документа и авторство того, кто его направил. Квалифицированная ЭП – аналог собственноручной подписи. Документы, подписанные ею, имеют юридическую силу и статус оригинала.

С помощью этой подписи ИП может вести деловую переписку, подписывать налоговую и иную отчетность, участвовать в торгах.

Как ИП получить квалифицированную ЭП в 2023 году

ИП и руководители компаний могут получить КЭП в налоговой или у ее доверенного лица, например в Тинькофф. Чтобы выпустить подпись для сотрудников, нужно обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр.

Порядок получения квалифицированной электронной подписи состоит из следующих шагов:

Покупка устройства для ЭП. Выбор места получения ЭП. Подготовка и подача пакета документов. Получение ЭП. Установка программного обеспечения для работы с ЭП.

Покупка устройства для ЭП

Квалифицированная электронная подпись записывается и хранится на специальном защищенном устройстве – токене.

Токен – носитель ключа электронной подписи формата USB Type-A: флешка, на которую и будет записана электронная подпись. Но простая флешка для этого не подойдет. Токен должен отвечать определенным требованиям:

Сертификация.

Модель устройства должна быть сертифицирована ФСТЭК России или ФСБ России.

Формат USB Type-A.

Этим условиям отвечают, например, токены Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ.

Если у вас уже есть подходящий токен – можно использовать его. Купить новый токен можно у производителей, их дистрибьюторов, доверенных лиц УЦ ФНС или в налоговой инспекции в вендинговом автомате.

Выбор места получения электронной подписи

Получить квалифицированную подпись можно в пунктах выдачи удостоверяющего центра ФНС – налоговых инспекциях – или у доверенных лиц ФНС.

УЦ ФНС – это налоговые инспекции, у которых есть полномочия на выдачу ЭП. Перечень инспекций, которые выдают ЭП, размещен на сайте налоговой службы.

Доверенных лиц пока немного, но постепенно их перечень расширяется.

Оформить заявку на выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи можно онлайн в личном кабинете Тинькофф, а получить КЭП – в точке выдачи Тинькофф в Москве или в филиале партнера Тинькофф.

Порядок получения подписи у разных доверенных лиц может различаться. Перед обращением к конкретному лицу изучите у него условия выдачи электронной подписи.

Подготовка пакета документов для получения электронной подписи

При подаче заявки на выпуск КЭП для ИП или руководителя ООО нужно заполнить анкету, где указать:

паспортные данные;

ИНН;

СНИЛС;

адрес электронной почты;

телефон для связи.

Заявление можно составить в электронной форме и направить на проверку в УЦ ФНС. А можно распечатать на бумаге и отнести в налоговую инспекцию.

Чтобы получить КЭП в точке выдачи Тинькофф, с собой нужно взять паспорт. Для получения подписи в филиале удостоверяющего центра «Основание» потребуются паспорт, СНИЛС и ИНН.

У доверенных лиц перечень документов для получения подписи может быть другим. Лучше уточнить заранее.

Получение электронной подписи

Если заявление подано в электронной форме через личный кабинет ИП, нужно в назначенный день прийти в налоговую инспекцию и подтвердить свою личность. Выдача электронной подписи осуществляется в день обращения.

Если заявление подано в бумажном виде, то подпись также будет выдана ИП в день обращения.

Обратите внимание, что получить квалифицированную подпись ИП должен лично. По доверенности, в том числе заверенной нотариально, это сделать не получится.

Установка программного обеспечения для работы с ЭП

Для использования электронной подписи необходимо установить на компьютер:

Программное обеспечение – КриптоПро CSP.

Плагин для работы с квалифицированной подписью. Например, КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.

Расширение установленного плагина для работы в вашем браузере.

Драйвер для токена (драйвера для скачивания – Рутокен, JaCarta).

Корневые и промежуточные сертификаты.

Для работы с порталом госуслуг или системой ЕГАИС понадобится установить дополнительные плагины или программы. Для системы ЕГАИС потребуется еще и отдельный ключ – Рутокен ЭЦП 2.0 или JaCarta-2 SE.

Особенности получения квалифицированной ЭП в 2023 году

До 31 августа включительно можно использовать старую подпись, выданную коммерческим центром.

Срок действия квалифицированной ЭП, выданной УЦ ФНС или ее доверенными лицами, составляет 15 месяцев.

Использовать квалифицированную ЭП можно на всех сайтах, площадках и сервисах.

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