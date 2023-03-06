Учет товаров в ритейле

Учет приобретения товаров

Закупка товаров, которые впоследствии будут реализованы, – начальный этап товародвижения в компании. Для оформления этого типа сделок потребуются как минимум договор (или иное соглашение), сопроводительные документы – например, ТОРГ-12 и счет-фактура, если сделка облагается НДС. Дополнительно могут потребоваться документы на тару, доверенности участников сделки и сертификаты соответствия.

Когда товары поступают на склад покупателя, они должны быть приняты комиссией, состав которой утверждает руководитель компании. После окончания приемки комиссия составляет акт ТОРГ-1. От этого документа можно отказаться, если нет расхождений по количеству и качеству продукции. Акт может быть заменен штампом, который проставляют на документе поставщика.

Поступившие товары принимаются по количеству мест, весу или по количеству единиц. Ключевое требование к приемке – упаковка должна быть неповрежденной. Это условие должно быть закреплено в соглашении о закупке. Если приемка производится без осмотра каждой единицы товара – необходимо сделать отметку об этом в накладной.

После оприходования купленных товаров они переходят на складской учет. Его можно организовать сортовым или партионным способами. Учет по сорту подразумевает обособленный учет каждого вида поступившего товара. Приход отражается в карточке количественно-стоимостного учета ТОРГ-28. На каждый сорт необходимо заводить отдельную карточку, однако допускается объединение нескольких однородных типов продукции в одной карточке.

Партионный способ организовывается по группе схожих товаров, которые поступили по одному товарно-сопроводительному документу. Аналогично сортовому учету, для каждой партии заводится карточка учета МХ-10. Карточки формируются в двух экземплярах: один остается на складе, второй передается в бухгалтерию.

Если количество, качество или ассортимент не соответствует сопроводительным документам, необходимо приостановить приемку. Следующий шаг – вызвать представителя поставщика или изготовителя. Если в установленные сроки представитель не прибыл, покупатель вправе принять товар без него. Дополнительно можно привлечь независимого специалиста. Недостачи и (или) порча фиксируются специально созданной комиссией, которая оформляет соответствующий акт – ТОРГ-2, ТОРГ-3 или самостоятельно разработанный шаблон.

Принять товары к учету можно, когда затраты на его покупку достоверно определены и могут обеспечить компании (ИП) экономические выгоды. Расходы появляются после возникновения встречных обязательств перед поставщиком. Поэтому для принятия товаров к учету важное значение имеет переход права собственности, когда к покупателю переходят все риски и выгоды.

По общему правилу для бухгалтерского учета товары приходуются по фактической себестоимости, в которую входит:

цена товара по договору купли-продажи;

затраты на доставку и подготовку к продаже;

оценочные обязательства по уничтожению.

Проводки по поступлению будут следующие:

Дебет 41 – Кредит 60 (76) – оприходование товаров;

Дебет 19 – Кредит 60 (76) – отражен «входящий» НДС;

Дебет 41 – Кредит 19 – налог включен в стоимость.

Торговые компании имеют возможность учитывать товары сразу по продажной стоимости. В этом случае на счет 41 в корреспонденции со счетом расчетов с поставщиками будут оприходованы товары по цене закупки, а торговая наценка будет отражена отдельной проводкой:

Дебет 41 – Кредит 42.

При покупке товаров потраченная сумма не учитывается для расчета налога на прибыль. При методе начисления предприятие признает затраты на покупку в момент продажи. В отличие от этого, при кассовом методе это делается в момент получения оплаты за проданные товары.

Если организация (ИП) купила товары для деятельности, облагаемой НДС, и при покупке поставщик предъявил НДС, то при соблюдении действующих правил НК налог можно принять к вычету. Если товар приобретен для деятельности, не облагаемой НДС, налог учитывается в стоимости продукции.

Налогоплательщики, применяющие УСН с объектом «Доходы минус расходы», могут уменьшить налогооблагаемую базу на договорную стоимость товаров, выделенный поставщиком НДС, расходы на транспортировку, а также затраты на хранение. Стоимость приобретенных товаров уменьшает налоговую базу по УСН после того, как они получены, оплачены поставщику и реализованы покупателю.

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Учет продаж

Реализация – это вторая ключевая операция товародвижения. Продажа – это переход права собственности на товары к покупателю, после этого события компания-продавец может признать выручку и расходы по сделке. Аналогично закупке, потребуется оформление договора и товаросопроводительных документов.

Другие документы составляются исходя из особенностей реализуемых товаров и правил налогообложения, установленных для участников сделки.

Размер выручки определяется исходя из договорной цены с учетом всех скидок и наценок. В бухгалтерском учете она отражается в сумме дебиторской задолженности. При учете кассовым методом выручка определяется в сумме поступления денежных средств или иного имущества.

Если стоимость реализации выражена в валюте, то при постоплате может возникнуть курсовая разница. Если по договору реализации не описан алгоритм выбора (установления) курса валюты, то для определения величины дохода применяется официальный курс Центрального банка на дату отражения операции в учете.

В зависимости от формы оплаты необходимо отразить одну из проводок:

Дебет 50 – Кредит 90.1 – при наличном расчете;

Дебет 62 – Кредит 90.1 – при безналичной оплате.

При необходимости отражается проводка начисления НДС:

Дебет 90.3 – Кредит 68-НДС.

Одновременно с признанием доходов компания (ИП) обязана отразить расходы, связанные приобретением и реализацией. Себестоимость реализованных товаров, в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, может определяться тремя способами:

ФИФО; по средней; по стоимости каждой единицы.

Правила расчета каждая компания (ИП) устанавливает самостоятельно.

Проводка для отражения себестоимости реализованного товара:

Дебет 90.2 Кредит 41.

Если компания ведет учет на счете 41 по продажным ценам, то дополнительно потребуется проводкасо счетом 42:

Дебет 90.2 – Кредит 42 – сторно торговой наценки.

Когда переход права собственности и фактический отпуск со склада продавца выполняются в разные даты, в схему проводок включается счет 45 «Товары отгруженные»:

Дебет 45 – Кредит 41 – выбытие товара со склада продавца;

Дебет 76-НДС – Кредит 68-НДС – начисление «отложенного» НДС;

Дебет 62 – Кредит 90.1 – признание выручки от реализации;

Дебет 90.2 – Кредит 45 – списана себестоимость;

Дебет 90.3 – Кредит 76-НДС – отражение НДС по сделке.

Для целей налогообложения прибыли выручку признают в составе доходов от реализации, размер которых можно уменьшить на расходы, связанные со сбытом продукции. В состав затрат включают стоимость покупки товаров, а также расходы по оценке, хранению и доставке.

По общему правилу реализация будет облагаться НДС, если продавцом выступает плательщик этого налога. При этом будут действовать исключения по некоторым операциям (например, реализация земельных участков) и некоторым видам налогоплательщиков (например, по компаниям с выручкой менее 2 млн рублей).

Компании и предприниматели, применяющие упрощенку, учитывают выручку и себестоимость реализованных товаров по общим правилам: для оптовой и розничной торговли налоговое законодательство не предусматривает особенностей. При объекте «Доходы» организация (ИП) не может уменьшить доход на себестоимость. При объекте «Доходы минус расходы» стоимость покупных товаров учитывается в расходах на более позднюю из дат:

реализация покупателю;

оплата поставщику.

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Учет при торговле через маркетплейс

Товароучет при торговле на крупных интернет-площадках имеет ряд особенностей в оформлении документов и бухгалтерском учете. Документооборот с маркетплейсом зависит от того, передается товар торговой площадке на реализацию или нет, а также кто выполняет доставку и участвует ли интернет-агрегатов в расчетах.

Когда товар передается на склад маркетплейса для дальнейшей продажи, оформите первичный документ на отпуск. Это может быть накладная по форме ТОРГ-12, акт приема-передачи товара по форме ТОРГ-1 или самостоятельно разработанная форма.

Независимо от вида первичного документа, в нем обязательно нужно указать, что товары передают именно в рамках посреднического договора, реквизиты которого должны быть указаны в товаросопроводительных документах. Эти сведения будут подтверждать, что передача товаров не является реализацией.

Если продавец осуществляет реализацию с собственного склада – маркетплейс используется как витрина, то отгрузка и оформление документов будет производиться типовым образом.

Отчет посредника – это ключевой учетный документ при реализации с помощью маркетплейса. Он составляется в произвольной форме, но должен содержать обязательные бухгалтерские реквизиты. В отчете отражается информация о наименовании, количестве реализованных товаров, их стоимости, общая сумма продаж, размер вознаграждения интернет-площадки.

На сумму вознаграждения маркетплейс выставит акт об оказанных услугах вместе со счетом-фактурой или УПД. Дополнительно будут переданы документы на рекламные услуги, хранение и прочие оказанные услуги.

Порядок составления, согласования и сроки передачи документации будут зависеть от условий посреднического договора.

Схема бухгалтерских проводок

Дебет 45 – Кредит 41– отражена стоимость товаров, переданных маркетплейсу;

Дебет 62 – Кредит 90.1 – начислена выручка от продажи;

Дебет 76 – Кредит 62 – учтена задолженность маркетплейса за товары;

Дебет 90.3 – Кредит 68-НДС – НДС с выручки;

Дебет 90.2 – Кредит 45 – списана себестоимость реализованных товаров;

Дебет 44 – Кредит 76 – начислено вознаграждение интернет-площадки;

Дебет 19 – Кредит 76– НДС с суммы вознаграждения;

Дебет 68-НДС – Кредит 19 – НДС принят к вычету;

Дебет 51 – Кредит 76– маркетплейс перечислил денежные средства за проданные товары (за вычетом вознаграждения).

Для целей расчетов по налогу на прибыль учет осуществляется аналогично иным посредническим договорам. При передаче на реализацию доходы и расходы в налоговом учете не отражаются, так как не происходит фактической реализации.

Выручка и себестоимость реализованных товаров отражаются на дату получения отчета от маркетплейса. В доходы включается вся стоимость проданных товаров, даже если интернет-площадка удержала из нее свое вознаграждение. В расходы включаются:

себестоимость реализации;

стоимость услуг маркетплейса;

вознаграждение посредника.

НДС начисляется по типовым правилам: при передаче товаров на склад маркетплейса налог не рассчитывается, он определяется только после фактической реализации. Начисление НДС выполняется на основании полученного отчета, в книге продаж регистрируется сводный документ по продажам (если товары были проданы физлицам).

Налог начисляется на дату отгрузки или дату получения аванса. Принять входящий НДС со стоимости оказанных услуг и агентского вознаграждения можно по общим правилам.

Плательщики единого налога при применении УСН признают выручку от реализации в момент получения денег от маркетплейса на свой расчетный счет. Если маркетплейс удерживает с причитающихся сумм свое вознаграждение, доход нужно отразить в полном размере, то есть с учетом удержанного вознаграждения.

При объекте налогообложения «Доходы минус расходы» уменьшить доход можно на себестоимость проданных товаров (включая НДС), на сумму вознаграждения интернет-площадки и величины расходов на дополнительные услуги маркетплейса.

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