Точка запускает благотворительный флешмоб для «Социальных капиталистов»

Банк для предпринимателей и предприятий и промо-бюро «Теснота» запустили благотворительный флешмоб: любой желающий может на сайте акции купить эксклюзивные диджитал-открытки и помочь трём благотворительным организациям.

На проведение этой акции Точку вдохновил фильм «Панк-банк», показанный на фестивале документального кино о новой культуре Beat Film Festival, генеральным спонсором которого в этом году стал банк. В картине рассказывается, как двое британских художников создали банк и напечатали свои «деньги» — только вместо изображения королевы на них были активисты и волонтёры. Деньги можно было купить за реальные фунты, а выручка шла на помощь местным социальным инициативам.

Картинки продаются в двух разрешениях: для заставки на телефон или печати. Цена таких изображений — 100, 300 и 500 ₽, купить их можно на сайте проекта. Собранные от продаж деньги Точка удвоит, разделит поровну и перечислит трём благотворительным организациям из Екатеринбурга.

По словам Софьи Масленниковой, руководителя проектов в Точке, банк принципиально договорился только с екатеринбургскими фондами, потому что проблемы одинаковы по всей стране, и в регионах к ним нужно привлекать не меньше внимания, чем в столице:

«Мы выбрали фонды, которые занимаются неочевидными проблемами — помогают людям в ситуациях, о которых в обычной жизни мы можем даже не догадываться. Поэтому то, насколько освещают эти проблемы, напрямую влияет на то, сколько людей получают помощь. Точке близки миссии и задачи этих фондов: они оказывают своим подопечным реальную поддержку, которая на деле меняет жизни людей. Это и жилье, и еда, психологическая и медицинская помощь, социальная адаптация. Мы хотим поддержать людей, которые находят в себе столько сил и мужества говорить делом. На открытках указано, на что пойдет каждая сумма, и мы уверены, что даже 100 рублей реально могут изменить чью-то жизнь», — рассказывает Софья Масленникова, руководитель проектов в банке для предпринимателей и предприятий Точка.

По её словам, банк уже не в первый раз поддерживает разные социальные бизнесы и инициативы. Например, год назад Точка запустила конкурс среди социально значимых проектов и подарила пяти победителям по 2 млн ₽ на развитие:

«Мы считаем важным развивать культуру взаимопомощи, объединяя людей вокруг важных дел, которые меняют общество», — подытоживает Софья.

По её словам, банк уже не в первый раз поддерживает разные социальные бизнесы и инициативы.

Например, год назад Точка запустила конкурс среди социально значимых проектов и подарила пяти победителям по 2 млн ₽ на развитие.

Каким фондам можно помочь, купив картинку на сайте акции:

Ассоциация замещающих семей . Помогает семьям, принявшим ребёнка из детдомов или интернатов. Работает, в первую очередь, с родителями: учит справляться с трудностями, которые неминуемо возникают с такими детьми. Делают так, чтобы приёмных детей не возвращали обратно в детдом.

Вместе ради жизни . Работает со взрослыми людьми, которых затронули онкозаболевания: помогает составить социальный маршрут, консультирует по плану лечения, поддерживает психологически во время и после лечения, реабилитирует физически после химиотерапии.

Дари добро . Социальный приют в Екатеринбурге, который помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: бездомным, одиноким старикам. Даёт своим подопечным спальное место и питание, а также помогает им восстановить утраченные документы, оформить пенсию и инвалидность. Отличается от других приютов тем, что там помогут каждому, у кого есть чистая флюорография.

Команда Beat Film Festival:

«Мы рады, что фильм „Панк-банк“ из нашей совместной программы с Точкой на Beat Film Festival „Больше всех надо“ вдохновил коллег на подобную инициативу. Классно, что кино имеет силу для трансформации идей в реальные действия и такие благотворительные истории».

В Екатеринбурге акция проводится также и в офлайн-формате: к ней присоединились более 17 локальных бизнесов. Купить открытки с эксклюзивными изображениями в магазинах, ресторанах, кофейнях и винотеках.

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