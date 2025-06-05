ТОП-30 студий дизайна интерьера — рейтинг лучших бюро интерьеров Москвы в 2025-2026 года

Рейтинг топ-30 студий дизайна интерьера и частных дизайнеров Москвы поможет выбрать лучших специалистов. Сравните портфолио, цены и отзывы клиентов ведущих студий дизайна интерьера и фрилансеров столицы.
В нашем обзоре представлены, как элитные студии для самых требовательных клиентов, так и доступные варианты для тех, кто ищет качественный дизайн по разумной цене.
ТОП лучших студий дизайна интерьера
1. Студия дизайна интерьеров «Hot Walls»
Студия дизайна интерьера. Авторы самого большого YouTube канала по дизайну интерьеров в России «Дневник дизайнера» более 1 млн подписчиков и более 200 видео про дизайн интерьера
Михаил Шапошников — дизайнер интерьеров, основатель дизайн-студии интерьеров «Hot Walls» и мебельного бренда «BOCA ROOM»
Дата основания дизайн-студии интерьеров «Hot Walls»: 2013г.
Рейтинг студии дизайна интерьера на Яндексе: 5.0/5
Количество проектов: 150+
Цены: по запросу
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: современный минимализм
Город: Москва / Санкт-Петербург / Дубай
Портфолио, стоимость: https://hot-walls.ru/
2. Студия дизайна интерьеров «Alina Salomatina Interiors»
Студия дизайна интерьера специализирующаяся на создании функциональных и гармоничных пространств. Они уделяют важность цвету, форме, композиции и пропорциям, создавая интерьеры, в которых клиентам будет комфортно жить.
Алина Саломатина — архитектор-дизайнер, руководитель студии дизайна интерьера
Рейтинг студии дизайна интерьера на Яндексе: 4.9/5
Количество проектов: 100+
Цены: по запросу
Бесплатная консультация: WhatsApp
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: Джапанди, Современный рустик, Контемпорари, Минимализм, Современный стиль, Эклектика, Хай-тек, Арт-деко
Город: Москва
Портфолио, стоимость: salomatina.design
3. Студия дизайна интерьера Екатерины Костыриной
Студия дизайна интерьера создаёт элегантные и функциональные интерьеры. Работая под ключ, специалисты студии продумывают каждую деталь – от концепции до эргономичного размещения бытовых мелочей. Собственные бригады, фиксированные сроки и прозрачные условия – гарантия качественного результата. 11 лет опыта в создании продуманных пространств, где комфорт встречается с безупречным стилем.
Екатерина Костырина основатель студии дизайна интерьера, профессиональный дизайнер интерьера. Проектирует и воплощает интерьеры более 11 лет. Высшее образование по специальности «Дизайн интерьера» Московский государственный университет дизайна и технологий.
Рейтинг студии дизайна интерьера на Яндексе: 5.0/5
Количество проектов: 50+
Цены: по запросу
Бесплатная консультация: WhatsApp
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: Современный дизайн, Минимализм и др.
Город: Москва
Портфолио, стоимость: https://kostyrina.ru/
4. Студия дизайна интерьера «Культура Дизайна»
Студия дизайна интерьера «Культура Дизайна» создаёт индивидуальные интерьеры в Воронеже и Мсокве без ошибок, стресса и переплат. Основатели — муж и жена, Анастасия Воробьёва и Александр Воробьев, лично участвуют в каждом проекте, гарантируя персональную ответственность, честные сроки и прозрачную смету. Ключевое преимущество — полный цикл «под ключ» без посредников: идеальный интерьер рождается там, где дизайнер и строитель говорят на одном языке. Гармония эстетики и функциональности — это дизайнерский вкус плюс инженерный подход. Красота, подкреплённая технически безупречными решениями.
Количество проектов: 30+
Цены: по запросу
Бесплатная консультация: WhatsApp
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: Современный дизайн, Минимализм и др.
Город: Воронеж, Москва
Портфолио, стоимость: https://culture-design.ru/
5. Бюро дизайна интерьера «DA BUREAU»
Бюро DA BUREAU стремится изменить окружающую среду и жизнь, формируя новые эстетические ценности. Их цель - создавать вдохновляющую городскую и внутреннюю среду, сочетая красоту прошлого с видением будущего.
Количество проектов: 100+
Дата основания студии дизайна интерьера: с 2018 года
Цены: по запросу
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Город: Москва
Бесплатная консультация: да
Стиль: Современный, минимализм
6. Бюро дизайна интерьера «Icon Interiors»
Создают и реализуют вдохновляющие интерьеры премиум-класса в Москве
Константин Щербаков — основатель студии дизайна интерьера
Количество проектов: 30+
Дата основания студии дизайна интерьера: с 2015г.
Цены: по запросу
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Город: Москва
Бесплатная консультация: да
Стиль: Современный, минимализм
7. Бюро интерьера «Точка Дизайна»
Студия "Точка Дизайна" 16 лет создает уникальные интерьеры, сочетающие творчество и функциональность. Их команда разрабатывает дизайн-проекты, отражающие индивидуальность владельца, подбирает мебель и декор, создавая уютную атмосферу. Студия гарантирует воплощение проектов в срок, уделяя внимание каждой детали для достижения идеального результата.
Степан Бугаев — основатель дизайн студии
Количество проектов: 30+
Дата основания студии дизайна интерьера: с 2015г.
Цены: по запросу
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Город: Москва
Бесплатная консультация: да
Стиль: Современный, минимализм
8. Студия дизайна интерьера «Babayants»
BABAYANTS ARCHITECTS исследует современную архитектуру и дизайн уже десять лет. Известные как минималисты Москвы, они воспринимают минимализм как философию, оставляющую место только самому важному. Команда стремится опережать время, создавая инновационные проекты, фокусируясь на эмоциях и чувственном опыте.
Бюро работает с различными пространствами и концепциями, от жилых интерьеров до брендинга и производства мебели. Они верят, что эстетика - базовая ценность, а новаторство, свобода и искренность - основа сильных проектов.
Количество проектов: 30+
Дата основания студии дизайна интерьера: с 2015г.
Цены: по запросу
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Город: Москва
Бесплатная консультация: да
Стиль: Современный, минимализм
9. Дизайн-бюро №11
Дизайн-бюро №11, основанное в 2014 году Кириллом и Анной Дунаевыми, специализируется на создании индивидуальных эстетических решений для различных пространств - от жилых интерьеров до частных домов. Команда использует интуицию и опыт для создания привлекательных пространств. За годы работы бюро накопило значительный опыт в реализации проектов, включая интеграцию сложных инженерных систем, и установило прочные связи с партнерами и поставщиками.
Кирилл Дунаев, Анна Дунаева — Дизайнеры, основатели студии дизайна «Дизайн-бюро №11»
Количество проектов: 50+
Дата основания студии дизайна интерьера: с 2014г.
Цены: по запросу
Авторский надзор: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Город: Москва
Бесплатная консультация: да
Стиль: Современный, минимализм
10. Бюро дизайна интерьера «Better»
С 2006 года студия дизайна интерьера «Better» накапливала опыт в дизайне интерьеров и архитектуре, работая в крупных бюро. Преодолевая трудности в премиум-сегменте, они сформировали команду единомышленников. Столкнувшись с недостатками в отрасли, они основали better, чтобы создавать более качественные и комфортные проекты. Их цель – совершенствовать каждый проект, независимо от его масштаба.
Дата основания дизайн-студии интерьеров «Better»: 2022г.
Количество проектов: 10+
Цены: по запросу
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: нет
Стиль: Минимализм, Современный стиль
Город: Москва
11. Студия дизайна интерьера «Geometrium»
Geometrium - архитектурная студия, специализирующаяся на создании инновационных интерьеров и архитектурных решений. Они объединяют функциональность и эстетику, создавая пространства, которые вдохновляют.
Алексей Иванов — архитектор-дизайнер, основатель Geometrium Studio
Дата основания студии дизайна интерьера: 2012
Количество проектов: 900+
Цены: по запросу
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: нет
Стиль: современный, индустриальный
Количество проектов: неизвестно
Город: Москва
12. Студия дизайна интерьера «Luxer Design»
Цены: по запросу
Бесплатная консультация: нет
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: классический, современный
Количество проектов: неизвестно
Город: Москва
13. MOPS Studio
Дата основания студии дизайна интерьера: 2009
Цены: от 4000 до 12000 рублей за кв. м
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: современный, функциональный
Количество проектов: 70+
Город: Москва
14. Студия дизайна интерьера «Marion Studio»
Дата основания студии дизайна интерьера: 2013
Цены: по запросу
Бесплатная консультация: нет
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: классический, роскошный
Количество проектов: неизвестно
Город: Москва
15. Студия дизайна интерьера «Eremont»
Дата основания студии дизайна интерьера: 2006
Цены: по запросу
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: нет
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: разнообразный, в зависимости от проекта
Количество проектов: неизвестно
Город: Москва
16. Студия дизайна интерьера «Pechenyi»
Дата основания студии дизайна интерьера: 2010г
Цены: от 4500 до 14000 рублей за кв. м
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: современный, индивидуальный
Количество проектов: 60+
Город: Москва
17. Студия дизайна интерьера «Domos Design»
Дата основания: 2017
Цены: по запросу
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: современный, инновационный
Количество проектов: неизвестно
Город: Москва
18. Студия дизайна интерьера «Loft and Home»
Дата основания: 2014
Цены: от 3500 до 10000 рублей за кв. м
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: лофт, современный
Количество проектов: 40+
Город: Москва
19. Студия дизайна интерьера «Tochka Design»
Дата основания: 2012
Цены: по запросу
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: современный, индивидуальный
Количество проектов: неизвестно
Город: Москва
20. Студия дизайна интерьера «Moscow Interior»
Дата основания: 2007
Цены: от 4500 до 13000 рублей за кв. м
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: разнообразный, в зависимости от проекта
Количество проектов: 50+
Город: Москва
21. Студия дизайна интерьера «Makedesign»
Дата основания: 2013
Цены: от 6 000 до 10 000 рублей за кв. м
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: современный, минимализм
Количество проектов: 60+
Город: Москва
22. Студия дизайна интерьера «Buro9»
Дата основания: 2013
Цены: от 3500 до 12000 рублей за кв. м
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: современный, стильный
Количество проектов: 50+
Город: Москва
23. Студия дизайна интерьера «Angelika Prudnikova Design»
Дата основания: 2016
Цены: по запросу
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: элегантный, уютный
Количество проектов: неизвестно
Город: Москва
24. Студия дизайна интерьера «Romanova Design»
Дата основания: 2010
Цены: от 4000 до 13000 рублей за кв. м
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: современный, инновационный
Количество проектов: 70+
Город: Москва
25. Студия дизайна интерьера «GM Interior»
Дата основания: 2014
Цены: по запросу
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: разнообразный, индивидуальный
Количество проектов: неизвестно
Город: Москва
26. Студия дизайна интерьера «Enjoy Home»
Дата основания: 2015
Цены: от 3500 до 11000 рублей за кв. м
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: комфортный, стильный
Количество проектов: 40+
Город: Москва
27. Студия дизайна интерьера «Artum Studio»
Дата основания: 2008
Цены: по запросу
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: креативный, оригинальный
Количество проектов: неизвестно
Город: Москва
28. Студия дизайна интерьера «AVkube»
Дата основания: 2016
Цены: по запросу
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: современный, технологичный
Количество проектов: неизвестно
Город: Москва
29. Студия дизайна интерьера «Flats Design»
Дата основания: 2009
Цены: от 4000 до 12000 рублей за кв. м
Бесплатная консультация: да
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: стильный, элегантный
Количество проектов: 80+
Город: Москва
30. Студия дизайна интерьера «Brits Design»
Дата основания: 2015
Цены: по запросу
Бесплатная консультация: нет
Авторский надзор: да
Комплектация: да
Управление стройкой: да
Услуги ремонта: да
Стиль: роскошный, элегантный
Количество проектов: неизвестно
Город: Москва
Цены на проекты в студиях дизайна интерьера в Москве
Дизайн-проект типовой
От 2 500 руб./кв. м
Дизайн-проект индивидуальный
От 5 000 руб./кв. м
Дизайн-проект авторский
От 8 000 руб./кв. м
Дизайн-проект премиальный
От 15 000 руб./кв. м
Авторский надзор
От 1 000 руб./кв. м
ТОП 30 студий дизайна интерьера в Москве: Лучшие профессионалы для вашего дома
Если вы ищете вдохновение для создания уютного и стильного интерьера, Москва предлагает множество талантливых студий, готовых воплотить ваши мечты в реальность. В этой статье мы собрали ТОП 30 студий дизайна интерьера в Москве, которые заслужили доверие клиентов благодаря своему профессионализму, креативности и вниманию к деталям.
Почему стоит доверить дизайн интерьера профессионалам?
Дизайн интерьера — это не просто расстановка мебели и выбор цветовой гаммы. Это искусство, которое требует глубоких знаний в области архитектуры, эргономики, светового дизайна и современных трендов. Профессиональные студии помогут:
Создать функциональное и эстетичное пространство.
Учесть все ваши пожелания и потребности.
Сэкономить время и избежать ошибок при ремонте.
Подобрать качественные материалы и мебель в рамках бюджета.
Критерии отбора студий в рейтинг
При составлении рейтинга мы учитывали следующие параметры:
Опыт работы — студии с многолетней практикой и портфолио реализованных проектов.
Репутация — отзывы клиентов и рекомендации.
Креативность — уникальный подход и авторский стиль.
Комплексность услуг — от разработки концепции до реализации под ключ.
Современные технологии — использование 3D-визуализации, VR и других инструментов.
Как выбрать подходящую студию?
Определите стиль — изучите портфолио студий, чтобы найти подходящий стиль.
Уточните бюджет — некоторые студии работают с проектами премиум-класса, другие предлагают более доступные решения.
Проверьте отзывы — почитайте мнения клиентов на независимых платформах.
Встретьтесь с дизайнером — личная встреча поможет понять, насколько комфортно вам будет сотрудничать.
Современные тренды в дизайне интерьера 2025г.
Натуральные материалы — дерево, камень, лен.
Скандинавский стиль — светлые тона, минимализм и функциональность.
Эко-дизайн — использование экологичных материалов и растений.
Умный дом — интеграция технологий для комфорта и энергосбережения.
Заключение
Выбор студии дизайна интерьера — это важный шаг к созданию идеального пространства для жизни и работы. Наш рейтинг ТОП 30 студий дизайна интерьера в Москве поможет вам найти профессионалов, которые воплотят ваши идеи в жизнь. Не бойтесь экспериментировать и доверять экспертам — ваш дом заслуживает лучшего!
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Рейтинг носит информационно-рекламный характер и не является объективным исследованием.
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Связаться с нами: design.interior.msk@gmail.com
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