ТОП-30 студий дизайна интерьера — рейтинг лучших бюро интерьеров Москвы в 2025-2026 года

В нашем обзоре представлены, как элитные студии для самых требовательных клиентов, так и доступные варианты для тех, кто ищет качественный дизайн по разумной цене.

Рейтинг топ-30 студий дизайна интерьера и частных дизайнеров Москвы поможет выбрать лучших специалистов. Сравните портфолио, цены и отзывы клиентов ведущих студий дизайна интерьера и фрилансеров столицы.

ТОП лучших студий дизайна интерьера

1. Студия дизайна интерьеров «Hot Walls»

Студия дизайна интерьера. Авторы самого большого YouTube канала по дизайну интерьеров в России «Дневник дизайнера» более 1 млн подписчиков и более 200 видео про дизайн интерьера Обзор квартиры за $ 2 500 000 для холостяка. Студия дизайна интерьера «Hot Walls» Команда дизайн-студии интерьеров «Hot Walls» Студия дизайна интерьера «Hot Walls» Студия дизайна интерьера «Hot Walls» Студия дизайна интерьера «Hot Walls» Михаил Шапошников — дизайнер интерьеров, основатель дизайн-студии интерьеров «Hot Walls» и мебельного бренда «BOCA ROOM» Дата основания дизайн-студии интерьеров «Hot Walls»: 2013г.

Рейтинг студии дизайна интерьера на Яндексе: 5.0/5

Количество проектов: 150+

Цены: по запросу

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: современный минимализм

Город: Москва / Санкт-Петербург / Дубай Портфолио, стоимость: https://hot-walls.ru/

2. Студия дизайна интерьеров «Alina Salomatina Interiors»

Студия дизайна интерьера специализирующаяся на создании функциональных и гармоничных пространств. Они уделяют важность цвету, форме, композиции и пропорциям, создавая интерьеры, в которых клиентам будет комфортно жить. Обзор квартиры дизайнера интерьеров. Студия дизайна интерьера «Alina Salomatina Interiors» Команда дизайн-студии интерьеров «Alina Salomatina Interiors» Студия дизайна интерьера «Alina Salomatina Interiors» Студия дизайна интерьера «Alina Salomatina Interiors» Студия дизайна интерьера «Alina Salomatina Interiors» Алина Саломатина — архитектор-дизайнер, руководитель студии дизайна интерьера Рейтинг студии дизайна интерьера на Яндексе: 4.9/5

Количество проектов: 100+

Цены: по запросу

Бесплатная консультация: WhatsApp

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: Джапанди, Современный рустик, Контемпорари, Минимализм, Современный стиль, Эклектика, Хай-тек, Арт-деко

Город: Москва Портфолио, стоимость: salomatina.design

3. Студия дизайна интерьера Екатерины Костыриной

Студия дизайна интерьера создаёт элегантные и функциональные интерьеры. Работая под ключ, специалисты студии продумывают каждую деталь – от концепции до эргономичного размещения бытовых мелочей. Собственные бригады, фиксированные сроки и прозрачные условия – гарантия качественного результата. 11 лет опыта в создании продуманных пространств, где комфорт встречается с безупречным стилем. Команда студии дизайна интерьера Екатерины Костыриной Обзор квартиры дизайнера интерьеров в современном стиле. Студия дизайна интерьера Екатерины Костыриной Студия дизайна интерьера Екатерины Костыриной Студия дизайна интерьера Екатерины Костыриной Студия дизайна интерьера Екатерины Костыриной Екатерина Костырина основатель студии дизайна интерьера, профессиональный дизайнер интерьера. Проектирует и воплощает интерьеры более 11 лет. Высшее образование по специальности «Дизайн интерьера» Московский государственный университет дизайна и технологий. Рейтинг студии дизайна интерьера на Яндексе: 5.0/5

Количество проектов: 50+

Цены: по запросу

Бесплатная консультация: WhatsApp

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: Современный дизайн, Минимализм и др.

Город: Москва Портфолио, стоимость: https://kostyrina.ru/

4. Студия дизайна интерьера «Культура Дизайна»

Студия дизайна интерьера «Культура Дизайна» создаёт индивидуальные интерьеры в Воронеже и Мсокве без ошибок, стресса и переплат. Основатели — муж и жена, Анастасия Воробьёва и Александр Воробьев, лично участвуют в каждом проекте, гарантируя персональную ответственность, честные сроки и прозрачную смету. Ключевое преимущество — полный цикл «под ключ» без посредников: идеальный интерьер рождается там, где дизайнер и строитель говорят на одном языке. Гармония эстетики и функциональности — это дизайнерский вкус плюс инженерный подход. Красота, подкреплённая технически безупречными решениями. Студия дизайна интерьера «Культура Дизайна» Студия дизайна интерьера «Культура Дизайна» Студия дизайна интерьера «Культура Дизайна» Количество проектов: 30+

Цены: по запросу

Бесплатная консультация: WhatsApp

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: Современный дизайн, Минимализм и др.

Город: Воронеж, Москва Портфолио, стоимость: https://culture-design.ru/

5. Бюро дизайна интерьера «DA BUREAU»

Бюро DA BUREAU стремится изменить окружающую среду и жизнь, формируя новые эстетические ценности. Их цель - создавать вдохновляющую городскую и внутреннюю среду, сочетая красоту прошлого с видением будущего. Студия дизайна интерьера Студия дизайна интерьера Студия дизайна интерьера Студия дизайна интерьера Количество проектов: 100+

Дата основания студии дизайна интерьера: с 2018 года

Цены: по запросу

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Город: Москва

Бесплатная консультация: да

Стиль: Современный, минимализм

6. Бюро дизайна интерьера «Icon Interiors»

Создают и реализуют вдохновляющие интерьеры премиум-класса в Москве Студия дизайна интерьера Студия дизайна интерьера Студия дизайна интерьера Студия дизайна интерьера Константин Щербаков — основатель студии дизайна интерьера Количество проектов: 30+

Дата основания студии дизайна интерьера: с 2015г.

Цены: по запросу

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Город: Москва

Бесплатная консультация: да

Стиль: Современный, минимализм

7. Бюро интерьера «Точка Дизайна»

Студия "Точка Дизайна" 16 лет создает уникальные интерьеры, сочетающие творчество и функциональность. Их команда разрабатывает дизайн-проекты, отражающие индивидуальность владельца, подбирает мебель и декор, создавая уютную атмосферу. Студия гарантирует воплощение проектов в срок, уделяя внимание каждой детали для достижения идеального результата. Студия дизайна интерьера Студия дизайна интерьера Студия дизайна интерьера Степан Бугаев — основатель дизайн студии Количество проектов: 30+

Дата основания студии дизайна интерьера: с 2015г.

Цены: по запросу

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Город: Москва

Бесплатная консультация: да

Стиль: Современный, минимализм

8. Студия дизайна интерьера «Babayants»

BABAYANTS ARCHITECTS исследует современную архитектуру и дизайн уже десять лет. Известные как минималисты Москвы, они воспринимают минимализм как философию, оставляющую место только самому важному. Команда стремится опережать время, создавая инновационные проекты, фокусируясь на эмоциях и чувственном опыте. Бюро работает с различными пространствами и концепциями, от жилых интерьеров до брендинга и производства мебели. Они верят, что эстетика - базовая ценность, а новаторство, свобода и искренность - основа сильных проектов. Студия дизайна интерьера Количество проектов: 30+

Дата основания студии дизайна интерьера: с 2015г.

Цены: по запросу

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Город: Москва

Бесплатная консультация: да

Стиль: Современный, минимализм

9. Дизайн-бюро №11

Дизайн-бюро №11, основанное в 2014 году Кириллом и Анной Дунаевыми, специализируется на создании индивидуальных эстетических решений для различных пространств - от жилых интерьеров до частных домов. Команда использует интуицию и опыт для создания привлекательных пространств. За годы работы бюро накопило значительный опыт в реализации проектов, включая интеграцию сложных инженерных систем, и установило прочные связи с партнерами и поставщиками. Студия дизайна интерьера Студия дизайна интерьера Кирилл Дунаев, Анна Дунаева — Дизайнеры, основатели студии дизайна «Дизайн-бюро №11» Количество проектов: 50+

Дата основания студии дизайна интерьера: с 2014г.

Цены: по запросу

Авторский надзор: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Город: Москва

Бесплатная консультация: да

Стиль: Современный, минимализм

10. Бюро дизайна интерьера «Better»

С 2006 года студия дизайна интерьера «Better» накапливала опыт в дизайне интерьеров и архитектуре, работая в крупных бюро. Преодолевая трудности в премиум-сегменте, они сформировали команду единомышленников. Столкнувшись с недостатками в отрасли, они основали better, чтобы создавать более качественные и комфортные проекты. Их цель – совершенствовать каждый проект, независимо от его масштаба. Студия дизайна интерьера Студия дизайна интерьера Студия дизайна интерьера Студия дизайна интерьера Дата основания дизайн-студии интерьеров «Better»: 2022г.

Количество проектов: 10+

Цены: по запросу

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: нет

Стиль: Минимализм, Современный стиль

Город: Москва

11. Студия дизайна интерьера «Geometrium»

Geometrium - архитектурная студия, специализирующаяся на создании инновационных интерьеров и архитектурных решений. Они объединяют функциональность и эстетику, создавая пространства, которые вдохновляют. Студия дизайна интерьера Студия дизайна интерьера Студия дизайна интерьера Алексей Иванов — архитектор-дизайнер, основатель Geometrium Studio Дата основания студии дизайна интерьера: 2012

Количество проектов: 900+

Цены: по запросу

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: нет

Стиль: современный, индустриальный

Количество проектов: неизвестно

Город: Москва

12. Студия дизайна интерьера «Luxer Design»

Цены: по запросу

Бесплатная консультация: нет

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: классический, современный

Количество проектов: неизвестно

Город: Москва

13. MOPS Studio

Дата основания студии дизайна интерьера: 2009

Цены: от 4000 до 12000 рублей за кв. м

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: современный, функциональный

Количество проектов: 70+

Город: Москва

14. Студия дизайна интерьера «Marion Studio»

Дата основания студии дизайна интерьера: 2013

Цены: по запросу

Бесплатная консультация: нет

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: классический, роскошный

Количество проектов: неизвестно

Город: Москва

15. Студия дизайна интерьера «Eremont»

Дата основания студии дизайна интерьера: 2006

Цены: по запросу

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: нет

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: разнообразный, в зависимости от проекта

Количество проектов: неизвестно

Город: Москва

16. Студия дизайна интерьера «Pechenyi»

Дата основания студии дизайна интерьера: 2010г

Цены: от 4500 до 14000 рублей за кв. м

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: современный, индивидуальный

Количество проектов: 60+

Город: Москва

17. Студия дизайна интерьера «Domos Design»

Дата основания: 2017

Цены: по запросу

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: современный, инновационный

Количество проектов: неизвестно

Город: Москва

18. Студия дизайна интерьера «Loft and Home»

Дата основания: 2014

Цены: от 3500 до 10000 рублей за кв. м

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: лофт, современный

Количество проектов: 40+

Город: Москва

19. Студия дизайна интерьера «Tochka Design»

Дата основания: 2012

Цены: по запросу

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: современный, индивидуальный

Количество проектов: неизвестно

Город: Москва

20. Студия дизайна интерьера «Moscow Interior»

Дата основания: 2007

Цены: от 4500 до 13000 рублей за кв. м

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: разнообразный, в зависимости от проекта

Количество проектов: 50+

Город: Москва

21. Студия дизайна интерьера «Makedesign»

Дата основания: 2013

Цены: от 6 000 до 10 000 рублей за кв. м

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: современный, минимализм

Количество проектов: 60+

Город: Москва

22. Студия дизайна интерьера «Buro9»

Дата основания: 2013

Цены: от 3500 до 12000 рублей за кв. м

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: современный, стильный

Количество проектов: 50+

Город: Москва

23. Студия дизайна интерьера «Angelika Prudnikova Design»

Дата основания: 2016

Цены: по запросу

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: элегантный, уютный

Количество проектов: неизвестно

Город: Москва

24. Студия дизайна интерьера «Romanova Design»

Дата основания: 2010

Цены: от 4000 до 13000 рублей за кв. м

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: современный, инновационный

Количество проектов: 70+

Город: Москва

25. Студия дизайна интерьера «GM Interior»

Дата основания: 2014

Цены: по запросу

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: разнообразный, индивидуальный

Количество проектов: неизвестно

Город: Москва

26. Студия дизайна интерьера «Enjoy Home»

Дата основания: 2015

Цены: от 3500 до 11000 рублей за кв. м

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: комфортный, стильный

Количество проектов: 40+

Город: Москва

27. Студия дизайна интерьера «Artum Studio»

Дата основания: 2008

Цены: по запросу

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: креативный, оригинальный

Количество проектов: неизвестно

Город: Москва

28. Студия дизайна интерьера «AVkube»

Дата основания: 2016

Цены: по запросу

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: современный, технологичный

Количество проектов: неизвестно

Город: Москва

29. Студия дизайна интерьера «Flats Design»

Дата основания: 2009

Цены: от 4000 до 12000 рублей за кв. м

Бесплатная консультация: да

Авторский надзор: да

Комплектация: да

Управление стройкой: да

Услуги ремонта: да

Стиль: стильный, элегантный

Количество проектов: 80+

Город: Москва

30. Студия дизайна интерьера «Brits Design»