Блокировка Фейсбука и сообщество бухгалтеров

Друзья! Роскомнадзор заблокировал в России Facebook.Главная бухгалтерская группа соцсетей — «Красный уголок бухгалтера» переезжает в Телеграм.

Мы занимались этой группой пять лет и на сегодняшний момент там 23,2 тыс. участников. Клерк с любовью развивал эту площадку, мы высказывались сами, давали высказываться бухгалтерам, предпринимателям, банками и всевозможным брендам. Помогли решить множество проблем бухгалтерам из всей России. Это было активное и независимое, даже от ее администрации, сообщество.

Мы перенесли «Красный уголок бухгалтера» в одноименный канал в Телеграме (https://t.me/kubklerk). Сейчас уже в этом сообществе 1500 человек. В канале существует система комментариев. Задать вопрос, опубликовать свою тему может любой подписчик канала, для этого есть специальный бот https://t.me/kubklerk_bot и система уведомлений. Бот всегда под рукой, ссылка на него закреплена в канале и его легко найти.

Еще мы сделали группу в ВК: https://vk.com/kubklerk Не люблю ВК, но наверное тоже придется развивать и эту группу

Напоминаю, что мы активно развиваем собственный форум https://club.klerk.ru/

Ну и добро пожаловать в Дневники. Придется опять их развивать )

Фейсбук, Телеграм, ВК подписывайтесь там, где вам удобно и общайтесь.

«Клерк» всегда рядом с бухгалтером.