Дмитрий Алоян. Yonote и Loop: Как мы сделали альтернативу Slack и Notion и захлебнулись от количества клиентов

Михаил Лапушинский, основатель НДФЛка.ру

Борис: Рассматривали ли ты сценарии привлечения инвестиций?

Дмитрий: Самый частый вопрос. Рассматривали. К нам приходили люди, но мы не доходили до обсуждения каких-либо сумм. Поизучав вопрос, я понял, что сколько мы хотим, нам не дадут.

Борис: А сколько ты хочешь?

Дмитрий: Ну, сейчас не знаю. Вот сейчас не знаю. До этого я бы сказал, миллионов сто или пятьдесят.

Борис: Сто миллионов за что?

Дмитрий: Вот это сложный вопрос. Можно получить пятьдесят миллионов, чтобы забустить все, но нужна финмодель. Мы пока не поняли, как продавать. Мы сейчас в состоянии ошибки выжившего – оно само продается, а когда закончится, будет другой вопрос.

Борис: К Клерку в древние годы пришел Юрий Мильнер, когда он все скупал и сделал запрос, но я также ответил на эти все вопросы.

Михаил: Ты готов продать проект сейчас?

Дмитрий: Наверное нет, потому что слишком интересно пока. Когда сейчас основные пики пройдут, начнется тихое состояние, чего мы сможем достичь вот за этот период куда

Михаил: А за миллиард, за миллиард не готов продать?

Дмитрий: Можно было бы рассмотреть, но я не один и мы не обсуждали этого.

Борис: А на международные рынки ты не думал выходить?

Дмитрий: Думал, к нам приходили несколько предложений компаний с ОАЭ, которые организуют внедрение, продажу на рынке. Мы начинали диалоги, но просто потерялись для них скажем, потому что пошел поток и мы перестали отвечать и потеряли коммуникацию. , но план есть. то есть у нас уже есть запросы от пользователей что вот мы хотели там в беларуси ну понятно снг там это все ясно и с арабских эмиратов тоже кто-то приходил русскоязычный

Михаил: А кто у тебя конкурент?

Дмитрий: Да много их на самом деле, сейчас они как горячие пирожки. Мы делим аудиторию.

Михаил: Ты не боишься потерять рынок?

Дмитрий: Конкурент наш по чатам – Т-банк, у них есть аналогичный продукт на той же платформе, просто они немного по-другому делают. У них есть преимущество, они крупные и у них работают айтишники, которые перешли из других компаний.

Борис: Готов ли ты дать совет Диме, что ему делать сейчас, что бы ты сделал на его месте?

Михаил: Я бы максимальные ресурсы направлял в эти проекты собственные, может быть в ущерб какому-то аутсорсу. Мы только по чату боремся за 200 миллионов, на коленке посчитали. Потенциально он может попилить рынок Битрикс. Сможет ли он это? Вот тут вопрос, если у него компетенции хорошие в быстрой разработке, быстром понимании этих продуктов, конечно!

Борис: Надо осознавать риски, что это может закончиться.

Михаил: Но на наших глазах рождается единорог.

Дмитрий: Если говорить про инвестиции, мы сядем и спокойно посчитаем, что получается. Поток еще не спадет, но мы хотя бы поймем, чего мы стоим и какой тренд.

Михаил: А ты что думаешь, это удача у него?

Борис: Да, это удача. Знаешь, постоянный вопрос к большим предпринимателям, которые достигли всего, а как у вас это получилось?

Оказался в нужном месте и в нужное время.

Мне кажется Дима сейчас там, в эпицентре. Очень интересно будет пообщаться с тобой через три года.

Дмитрий: Если бы в феврале 22-го года я не попросил супругу дать мне чуть времени, посидеть в своих мыслях и потом просто решили попробовать сделать, ничего не произошло бы.

Борис: Первый раз он партнера назвал супругой. (смеются)

Дима, кого нам пригласить на интервью, кого ты можешь порекомендовать.

Дмитрий: Есть мой товарищ Константин Елистратов, у него такая же сфера разработки и хорошо получается, сильно бустанул за последние пару лет.

Борис: Спасибо тебе.

Дмитрий: Спасибо вам, что позвали.







