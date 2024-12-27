Слабый менеджер, но сильный инвестор – Александр Радионов, Broniboy и Bumerang

Александр Радионов, Борис Мальцев / Фото Евгений Резник

Борис: А что с психологией?

Александр: Я считаю, что на сегодняшний день это вообще мастхэв. без психологии никуда, начиная с пресловутых мам и пап. Я проходил 7 дневный процесс Хоффмана, жизнь после него делится на до и после. Был такой психолог Боб Хоффман из Германии, который придумал тренинг, где вы оставляете телефоны на 7 дней без связи,

Не буду спойлерить, что там происходит, чтобы не лишать людей того чувства. В моей жизни психология везде, я работаю с психологами на разных уровнях.

Борис: А что это за запрос?

Александр: На личностный рост. Я когда слышу такой вопрос от ребят вроде тебя, потому что ты для меня человек состоявшийся и с большим потенциалом, у меня холодок, насколько твой потенциал не раскрыт.

Борис: Ну я по другому себе это объясняю, я был любим в детстве и у меня не было “неуспехов”, которые бы я сильно переживал.

Александр: Ну я бы на твоем месте допустил, что я могу говорить что-то интересное для тебя и просто взял бы и попробовал. У нас на mastermind есть прием, когда группа тебе подсвечивает какие-то моменты и есть декларация, которую ты обязан исполнить.

Есть в ней пункты, за каждый пункт есть “цена слова” в зависимости от твоих доходов, но обычно это 500 000 или миллион, может быть 5 млн или 10 млн, если ты не выполнил. И есть упражнение “Иди и сделай несмотря ни на что”, вот я бы тебе порекомендовал пойти эти 60 часов терапии, а потом прислушаться к себе.

Борис: То есть ты ищешь в себе точки роста? Это то, что ты называешь психологией?

Александр: Разобраться, почему я принимаю те или иные решения. Почему меня бесит вот такой человек. У нас же у всех есть триггеры, за которые кто-то цепляется. Я заметил в своей жизни повторяющиеся круги, проблемы повторялись и я стал думать почему. И потом я обнаружил, что это психологические уловки нашего ума, ну так работает мозг, а наша психика формируется не только родителями.

Но самое главное, ты поймешь почему ты принимаешь такие решения. Почему я хочу продать сейчас компанию? Почему я не могу продать компанию? Что мешает мне так сделать? Почему мне нужно самоутверждаться и в компании нет никого сильнее меня? Наши результаты в жизни формирует именно опыт. Умным людям тяжелее живется, потому что на все есть логическое объяснение. А весь наш опыт он сформировался кругозором и той самой насмотренностью.

Борис: А у тебя правда сильнее тебя нет в компании человека?

Александр: Сейчас есть, раньше не было.

Борис: А Труфанов?

Александр: Ваньке от меня вообще досталось, он интеллектуально был сильнее меня, но морально я его доводил. И был момент, когда Ваня сделал экзит, я просил у него прощение. Когда я многие вещи осознал, что не все к нему имеет отношение, это просто мои автоматические реакции.

Борис: В тот момент, когда ты влиял на операционку ты был лидером компании и персонал подпитывался твоей энергией?

Александр: Безусловно да. Когда ты идешь копать разные слои своей психики и начинаешь потихоньку в этом разбираться, ты рано или поздно приходишь к понятию самоидентичности.

Моя самоидентичность – я человек от 0 до 1, я могу что-то создать, движуху намутить. А Ваня Труфанов – человек от 1 до 10, он может развивать. Я знаю, что я могу придумать, а вот управлять я не могу, мне становится скучно. И психология дана нам как инструмент, чтобы вот такие штуки понимать. А умным людям тяжело, потому что мы все знаем.

Борис: Еще вопрос – что за книгу пишешь?

Александр: Пишу художественную книгу, бизнес роман. Целенаправленно выбрал не писать прикладные книги. Я пишу с агентством Writers, у нас есть целая группа людей: сценаристы, писатели, ответственные за проект, у нас есть срок исполнения книги. Это не дешевое удовольствие, но при этом я понял что надо начать и для меня это тоже мотивация, я не пропускаю практически ни одного созвона.

Борис: Сколько денег?

Александр: Книга за 8 месяцев без продакшена где-то 3,5 миллиона выходит.

Борис: Кого бы ты порекомендовал пригласить сюда на это место?

Александр: Мечта любого предпринимателя России, чтобы на этом стуле оказался Сергей Николаевич Галицкий. Еще Виктора Середенко, владьца «Нахлебника», «Родины», очень интересный парень. Николай Петров, владелец “Петров-Водкин бар”, талантливый дизайнер, архитектор, интеллектуал.

Борис: Спасибо!