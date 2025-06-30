Как Геннадий Куц рос на 100% в месяц, потерял команду и трижды менял стратегию

Поговорили с основателем и CEO ProOrder и B2BRICS Геннадием Куцом. Оказалось, что Геннадий из Краснодара, а нашли мы его уже в Москве. Со мной вместе бизнес-трекер Юрий Мео.

Геннадий Куц / основатель и CEO ProOrder

Готовясь к интервью, я проверил данные через сервис «Проверка контрагентов» на Клерке и обнаружил, что на Геннадия зарегистрированы три компании, одна из которых уже ликвидирована.

Перед эфиром я вежливо уточнил у Геннадия:

— Как вас представить?

Он скромно назвал одну из действующих компаний. Логично.

Но как только включается камера, я делаю глубокий вдох и с гордостью заявляю:

— Сегодня у нас в гостях Геннадий, владелец компании… «ЧИЛ-АУТ» (которая, как мы знаем, уже ликвидирована)

Молчание.

Геннадий, слегка растерянно:

— Нет, совсем не туда… откуда у вас вообще эта информация?!

✅ Мысленно ставлю галочку — Проверка контрагентов работает отлично

Данные с Проверки контрагентов на Клерке

В интервью мы обсудили, через что пришлось пройти Геннадию — рост компании 100% + ежемесячно и последующий кассовый разрыв, почти полная смена команды.

Геннадий откровенно рассказал, как справляться с тяжелыми решениями — например, с уходом ключевого партнера — и как адаптироваться, когда стратегия компании меняется кардинально не один раз, а целых три.

Мы поговорили о том, каково это — потерять команду и выстраивать все с нуля. О том, что помогает держаться на плаву в самые напряженные моменты. И здесь Геннадий сделал очень интересный вывод, узнаете из интервью.

Это будет честный, спокойный разговор без прикрас о том, как на самом деле выглядит жизнь стартапа — с ошибками, сложностями и непростыми решениями.

Расскажу вам первым, когда видео выйдет. Следить еще можно здесь.