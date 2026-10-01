В октябре легендарное возвращение Михаила Лапушинского в «Тот еще разговор»

Новый подкаст выходит каждый вторник. Вот, что вас ждет в этом месяце.
6 ОКТЯБРЯ
Кто
Людмила Ганичева, владелица и генеральный директор аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», преподаватель Центра обучения Клерк
Чем занимается
Бухгалтерское и аудиторское обслуживание, юридическое сопровождение, налоговый консалтинг
Самое интересное
Людмила планировала поговорить про налоги. «Налоги – это скучно», – сказал Борис Мальцев и повернул разговор в совершенно неожиданное русло.
13 ОКТЯБРЯ
Кто
Дмитрий Щербаков, создатель краснодарской сети “Санги Стиль” и бенефициар оптовой компании “Русский Стиль-97”.
Эксклюзив
Этот сложный выпуск мы записывали в удаленном формате, потому что Дмитрий в данный момент находится под стражей заграницей. Он задержан Интерполом и ожидает экстрадицию в Россию.
Самое интересное
Восемь лет Дмитрий надеялся на справедливость и не рассказывал публично свою историю. Мы стали первыми, кому он решился изложить свою версию событий. История про то, как рухнула многомиллиардная империя. Банкротство, суды, обвинение в мошенничестве и уголовное преследование. И главный вопрос – был ли момент, когда все можно было бы переиграть иначе?
20 ОКТЯБРЯ
Кто
Александр Нитиевский, мастер спорта международного класса, пятикратный чемпион России по рыбалке, владелец собственного рыболовного бренда FISHING BAND.
Чем занимается
Производство и продажа товаров для рыбалки и активного отдыха. Есть собственное и контрактное производство, интернет-продажи, оптовое направление, розничный магазин в Краснодаре и первый франчайзинговый магазин в Москве.
Планирует запуск онлайн-курса по рыбалке.
Самое интересное
Как превратить увлечение рыбалкой в бизнес — и что делать, когда одновременно проседают маркетплейсы, опт и сезон. Помните громкие пожары на складах WB и Озона после атак БПЛА? У Александра товар был на обоих складах. Реальный ущерб на 3 млн. А топливный кризис потихоньку добивает оптовую торговлю. Что сделает чемпион в кризис?
27 ОКТЯБРЯ
Кто
Михаил Остапченко, адвокат
Чем занимается
Экономические споры: таможенные споры, строительные подряды и другие арбитражные дела. От налоговых споров в последние годы преимущественно отказывается, говорит, что это как «с шулером в поезде играть».
Самое интересное
18 лет работает в профессии, прошёл военную прокуратуру, таможню и частную практику. В отдельные годы его гонорары доходили до 10–15 миллионов рублей, но говорит, что в адвокатском бизнесе эта цифра почти ничего не объясняет.
Наконец-то!