В октябре легендарное возвращение Михаила Лапушинского в «Тот еще разговор»

13 ОКТЯБРЯ

Борис Мальцев и Дмитрий Щербаков

Кто

Дмитрий Щербаков, создатель краснодарской сети “Санги Стиль” и бенефициар оптовой компании “Русский Стиль-97”.

Эксклюзив

Этот сложный выпуск мы записывали в удаленном формате, потому что Дмитрий в данный момент находится под стражей заграницей. Он задержан Интерполом и ожидает экстрадицию в Россию.

Самое интересное

Восемь лет Дмитрий надеялся на справедливость и не рассказывал публично свою историю. Мы стали первыми, кому он решился изложить свою версию событий. История про то, как рухнула многомиллиардная империя. Банкротство, суды, обвинение в мошенничестве и уголовное преследование. И главный вопрос – был ли момент, когда все можно было бы переиграть иначе?