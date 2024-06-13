Что выгоднее: свой ИТ-отдел или внешний

В современном бизнесе информационные технологии играют ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности и эффективности компаний. При принятии решения о том, как управлять ИТ-ресурсами, руководители сталкиваются с выбором между созданием собственного ИТ-отдела и привлечением внешних поставщиков ИТ-услуг.

Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от конкретных потребностей и возможностей компании. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты, которые следует учитывать при выборе между своим ИТ-отделом и внешним подрядчиком.

Для анализа мы будем рассматривать средние и крупные компании, у которых есть регулярная потребность в услугах ИТ специалистов разных компетенций.

Собственный ИТ-отдел

Преимущества

1. Контроль и безопасность:

Полный контроль над ИТ-инфраструктурой позволяет компании обеспечивать высокий уровень безопасности данных и соответствие внутренним стандартам и требованиям.

Возможность оперативного реагирования на инциденты и проблемы.

2. Глубокое понимание бизнеса:

Внутренние специалисты лучше понимают специфику и потребности компании.

ИТ-отдел может работать в тесном сотрудничестве с другими подразделениями, что способствует более эффективной поддержке бизнес-процессов.

3. Персонализированный подход:

Возможность разработки и внедрения решений, идеально соответствующих потребностям компании.

Легкость вноса изменений и доработок в ИТ-системы.

Недостатки

1. Высокие затраты:

Создание и поддержка собственного ИТ-отдела требует значительных финансовых вложений, включая зарплаты сотрудников, обучение, оборудование и программное обеспечение.

Постоянные расходы на обновление технологий и повышение квалификации персонала.

2. Ограниченные ресурсы и опыт:

Трудности с привлечением высококвалифицированных специалистов.

Ограниченные возможности для внедрения передовых технологий и практик.

Внешние ИТ-услуги

Преимущества

1. Снижение затрат:

Оптимизация расходов за счет использования услуг по требованию.

Отсутствие необходимости инвестировать в инфраструктуру и обучение персонала.

Если вы сделаете с первого раза, это будет значительно дешевле, чем самостоятельно собрать все грабли внедрения

2. Доступ к передовым технологиям и экспертизе:

Возможность привлечения экспертов с высоким уровнем знаний и опыта.

Доступ к новейшим технологиям и решениям без значительных капитальных вложений.

3. Гибкость и масштабируемость:

Возможность легко адаптировать объемы услуг под текущие потребности компании.

Быстрая реакция на изменения в бизнес-среде и потребностях.

4. Скорость:

Компании которые занимаются внедрением, уже имеют шаблоны и опыт и Вам не придется придумывать решения там где они уже существуют

5. Отсутствие проблем со своими сотрудниками:

Если Ваши сотрудники выполняют временную работу по внедрению, они познакомятся с заработной платой таких услуг и попросят больше. Гораздо проще заплатить внешней компании один раз, чем платить повышенную ЗП своим сотрудникам все оставшееся время. Такую головную боль мы видели на одном из крупных заводов, где в итоге компании пришлось расставаться с сильными специалистами.

Недостатки

1. Проблемы с контролем и безопасностью:

Риск потери контроля над данными и ИТ-ресурсами.

Необходимость дополнительного контроля за соответствием внешних поставщиков требованиям безопасности.

2. Зависимость от внешних поставщиков:

Потенциальные риски, связанные с надежностью и стабильностью поставщиков услуг.

Внедрение «1С:ERP 2» Мы предлагаем полный спектр профессиональных услуг по быстрому внедрению и поддержке 1С:ERP Консультация

Давайте посчитаем на примере системы ERP класса

Чтобы успешно поддерживать систему ERP класса, необходима команда специалистов. Одного специалиста универсала недостаточно. Он просто физически не успеет решать все поставленные задачи (заниматься бухгалтерией, быть разработчиком, инженером и специалистом который строит учет).

Консультант 1С:ERP 2 Специалист, который знает как работает 1С:ERP 2 в пользовательском режиме, взаимосвязи модулей. Постоянно в курсе изменений программы и учета. Разработчик 1C:ERP 2 Специалист, который знает как разработана система и может в любой момент посмотреть во внутренности. В его задачу входят разработка и сложные обновления конфигурации, а также разбор красных задач, когда система должна работать, но не работает или работает не так как нужно (таких ситуаций в жизни производственных предприятий множество). Консультант по регламентированному и управленческому учету Специалист, который знает регламентированный учет на уровне главного бухгалтера, понимает задачи и проблемы учета для Генерального и Коммерческого директоров, а также, умеет ставить техническую задачу программистам и консультантам. Его основная задача анализировать процессы компании, ставить задачу техническим специалистам, контролировать выполнение и принимать результат, наблюдать за поведением системы и улучшать уже созданное. Инженер Решает технические вопросы. Обеспечивает бесперебойную работоспособность системы. Должен знать особенности настройки приложений 1С. Менеджер / Управляющий Специалист, который занимается организационной работой специалистов. Объединяет задачи бухучета и коммерческих подразделений, производства и других служб. Ведет учет задач, следит за приоритезацией и выполнением. Ведет документацию.

Исследования по уровню заработной платы производились в 2023 году.

Таблица заработной платы:

Должность Заработная плата Процент занятости Сумма в месяц Консультант 1С:ERP 2 130 000 р. 25% 32 500 р. Разработчик 1C:ERP 2 100 000 р. 20% 20 000 р. Аналитик по регламентированному и управленческому учету 120 000 р. 40% 48 000 р. Инженер 90 000 р. 15% 13 500 р. Менеджер 80 000 р. 15% 12 000 р. 520 000 р. 126 000 р.

В расчете мы рассматриваем эффективное вложение средств, а значит ситуацию, когда сотрудник не болеет и не ходит в отпуск.

Чаще всего происходит так, что сотрудник ходит в отпуск на 4 недели в году и болеет около 2 недель.

Значит сотрудник будет работать на 6 недель меньше и нужно уменьшить его эффективное время в году. Получаем коэффициент работоспособности специалиста в год.

Исходя из того что в году 52 рабочие недели, получаем коэффициент отсутствия специалиста, на него нам нужно увеличить затраты, чтобы получить точные затраты исходя из эффективности.

Процент отсутствия специалиста 11,54% Затраты с учетом коэффициента занятости (получаем методом пропорции и за 100% берем 126 000) 142 435 руб.

Расчет налогов производим исходя из того, что компания находится на общем режиме налогообложения:

Таблица налогов:

Налог Ставка НДФЛ 13,0% Страховые взносы в ФНС 30,0% Ставка по несчастным случаям 0,2% 43,2%

Исходим из того, что будет обучаться одни сотрудник в год. Сотрудник должен пройти курс обучения и выполнить все домашние практические задания.

Себестоимость часа работы специалиста берем как 1275 (берем среднюю по больнице).

Таблица стоимости повышения квалификации:

Стоимость курса 90 000 р. Просмотр видео и работа в группах (30 часов) 38 250 р. Создание рабочих стендов и практика на ДЕМО (30 часов) 38 250 р. Итого в год: 166 500 р. Итого в месяц: 13 875 р.

Итоговая таблица расчета затрат (мес.):

Заработная плата (с учетом процента занятости) 142 435 р. Налоги 61 532 р. Повышение квалификации 13 875 р. Содержание 15 000 р. Итого в месяц: 232 842 р.

Содержание своего ИТ отдела в год, составит: ≈ 2 800 000

Особенности своего ИТ отдела

1. Чтобы ваш ИТ-отдел был результативным, ваш рекрутинг должен быть сильным. На рынке много «1С специалистов», которые только работали с 1С, но не понимают масштабов задач для систем класса ERP. Нужно уметь подбирать специалистов с нужными качествами и уметь их тестировать на знания ERP «на входе».

2. Если вы нашли нужных вам людей, то их нужно еще и удержать. Чтобы удержать сильных специалистов, им нужна атмосфера и сообщество сильных специалистов, им нужно развиваться, иначе они протухнут. Они стали сильными потому что хотели быть сильными и это одна из их ценностей. Нужны единомышленники и понимание. Нужны интересные, разнообразные задачи и проекты. Обеспечить это внутри компании который нужно решать только локальные задачи — сложно и дорого, с высокими рисками что не получится.

Нужно ставить KPI и отслеживать результативность каждого сотрудника. На бюджете нет задач выжимать максимальную эффективность. Никто не заинтересован в соблюдении сроков, а от этого зависит скорость внедрения механизмов и развитие компании.

3. Свой ИТ-отдел не решает противоречий между бухгалтерией, коммерческим отделом и производством. Они постоянно тянут одеяло на себя и не хотят идти на компромиссы. Нужен внешний эксперт, с уже имеющимся опытом.

4. Не редко к нам обращаются компании, у которых свой ИТ отдел, чтобы мы решили некоторые задачи и даже взяли на поддержку их инфраструктуру.

Один из директоров нам говорит «Я не знаю чем они занимаются, но они постоянно заняты. Я не могу внедрить ничего нового. А когда я обращаюсь к внешним специалистам, мы обсуждаем бюджет и сроки!».

Так что же выбрать

Решение о том, выбрать ли свой ИТ-отдел или внешнего поставщика, зависит от множества факторов, включая размер компании, специфику бизнеса, бюджет и стратегические цели.

Когда выбрать собственный ИТ-отдел:

Компания крупная и может позволить себе значительные инвестиции в ИТ.

Высокие требования к безопасности данных и контроль над ИТ-ресурсами.

Необходимость глубокой интеграции ИТ с бизнес-процессами и персонализированного подхода.

Когда выбрать внешнего поставщика:

Компания среднего или малого размера с ограниченным бюджетом.

Потребность в доступе к передовым технологиям и экспертным знаниям.

Необходимость гибкости и масштабируемости ИТ-услуг.

Выбор между собственным ИТ-отделом и внешним поставщиком ИТ-услуг является сложным и многогранным решением, требующим тщательного анализа потребностей и возможностей компании. Важно учитывать как финансовые, так и стратегические аспекты, а также оценивать потенциальные риски и преимущества каждого подхода.

Внедрение «1С:ERP 2» Мы предлагаем полный спектр профессиональных услуг по быстрому внедрению и поддержке 1С:ERP Консультация

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