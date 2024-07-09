Оценка проекта: фикспрайс или ТМ

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Два наиболее распространенных подхода — фикспрайс (фиксированная цена) и T&M (тайм энд материал, оплата по фактически выполненным работам) — имеют свои уникальные особенности, преимущества и недостатки. Понимание того, какой из этих методов наиболее подходит для конкретного проекта, может значительно повлиять на его результаты.

Фикспрайс представляет собой модель оплаты, при которой общая стоимость проекта определяется заранее и остается неизменной независимо от времени, затраченного на выполнение работ. Этот подход обеспечивает предсказуемость бюджета и минимизирует риски для заказчика, однако у него есть свои недостатки.

T&M, напротив, основывается на фактических затратах времени и ресурсов, что позволяет более гибко реагировать на изменения требований и условий проекта. Эта модель оплаты предлагает больше гибкости и адаптивности, но может привести к непредсказуемым затратам и требует более тщательного управления ресурсами.

Цель данной статьи — провести анализ этих двух методов оплаты, выявить их основные различия, преимущества и недостатки, а также описать, когда лучше применять Фиксу или ТМочку.

Определение фикспрайс

Фикспрайс (fixed price) — это модель оплаты, при которой общая стоимость проекта или услуги определяется заранее и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

В рамках этого подхода заказчик и исполнитель договариваются о конкретной сумме, которая будет выплачена за завершение проекта, независимо от того, сколько времени и ресурсов потребуется для его выполнения.

Примеры проектов, где используется фикспрайс:

Разработка веб-сайта с заранее определенными функциями и дизайном.

Внедрение системы 1С в типовом функционале (например: 1С:Бухгалтерия или 1С:Зарплата и управление персоналом).

Преимущества фикспрайс

1. Определенность бюджета:

Контроль затрат: заказчик точно знает, сколько стоит проект с самого начала, что позволяет планировать бюджет без неожиданных расходов.

Финансовая стабильность: фиксированная стоимость защищает от возможного роста затрат, что особенно важно для организаций с ограниченными ресурсами.

2. Упрощенное управление проектом:

Четкое планирование: поскольку стоимость и объем работ известны заранее, можно детально планировать ресурсы и сроки.

Меньше административных затрат: отсутствие необходимости в постоянном мониторинге затрат и согласовании изменений упрощает административные процессы.

3. Минимизация рисков для заказчика:

Риски переходят к исполнителю: исполнитель несет ответственность за любые перерасходы и задержки, что снижает риски для заказчика.

Гарантия результата: заказчик получает четко оговоренный результат за фиксированную плату.

Недостатки фикспрайс

1. Возможность переплаты при недооценке трудозатрат:

Завышенная стоимость: Чтобы компенсировать возможные риски, исполнители их включают в стоимость.

Консервативные оценки: Исполнители могут закладывать дополнительные ресурсы и время на случай непредвиденных обстоятельств.

2. Ограниченная гибкость:

Трудности с изменениями: внесение изменений в проект после подписания договора может быть сложным и дорогостоящим.

Фиксированные требования: проекты с заранее определенной стоимостью часто требуют жесткой спецификации требований, что ограничивает возможность адаптации к новым условиям.

3. Сложности с изменениями требований:

Дополнительные согласования: любые изменения требуют дополнительного согласования и оформления, что увеличивает время и административные затраты.

Потенциальные конфликты: разногласия между заказчиком и исполнителем по поводу изменений могут привести к конфликтам и задержкам.

Основной особенностью является необходимость четкой спецификации: требования к проекту должны быть четко определены и согласованы до начала работ, что часто является «тормозом» в старте проекта.

Когда система не крупная и весь проект укладывается у одного человека в голове, проблем, как правило, не возникает. Но, когда система сложная и требует согласования сразу нескольких центров принятия решений и нет человека, который бы консолидировал информацию, понимал весь проект целиком и решал вопросы требований различных подразделений.

Обычно, никто не хочет на себя брать ответственность за финальные требования к системе. Это приводит к увеличению стоимости проекта, когда в процессе реализации возникают проблемы, которых не было видно при проектировании системы.

Определение T&M

T&M (time and material) — это модель оплаты, при которой заказчик оплачивает фактические затраты на выполнение проекта, включая рабочее время и использованные материалы.

Этот подход обеспечивает гибкость и позволяет адаптироваться к изменениям требований и условий проекта.

Примеры проектов, где используется T&M:

Бизнес исследования и разработки, где трудно заранее оценить объем необходимых работ (например, когда компания тестирует различные бизнес гипотезы, в которых ИТ автоматизация является ключевым конкурентным преимуществом).

Проекты по модернизации и поддержке существующих систем (это проекты, когда просят сделать «как было» только на новой платформе).

Преимущества T&M

1. Гибкость и адаптивность:

Легкость внесения изменений: в отличие от фикспрайс, T&M позволяет вносить изменения в проект без сложных согласований и дополнительных контрактов.

Адаптация к новым условиям: проекты могут меняться по мере их реализации, и T&M позволяет легко адаптироваться к новым требованиям или изменениям рынка.

2. Точность в учете фактических затрат:

Прозрачность затрат: заказчик оплачивает только фактические часы работы и материалы, что обеспечивает прозрачность и точность учета.

Эффективное использование ресурсов: проектные команды могут более гибко управлять ресурсами, избегая переплаты за неиспользованные услуги или материалы.

3. Меньше рисков для исполнителя:

Снижение риска непредвиденных затрат: исполнитель не несет риска перерасхода, так как оплачивается за фактически выполненные работы

Гибкость в управлении: исполнитель может управлять изменениями и адаптироваться к новым задачам, не опасаясь выхода за рамки бюджета.

4. Подходит для длительных и сложных проектов:

Бизнес исследования и разработки: T&M идеально подходит для проектов, где сложно заранее определить объем и стоимость работ.

Недостатки T&M

1. Непредсказуемость бюджета:

Риски увеличения затрат: заказчик может столкнуться с непредвиденными расходами, особенно если проект затягивается или возникает необходимость в дополнительных работах.

Трудности с планированием бюджета: без четких ограничений затраты могут значительно превышать первоначальные оценки.

2. Необходимость тщательного контроля и управления:

Мониторинг затрат и времени: требуется постоянный контроль за расходом времени и материалов, что увеличивает административные нагрузки.

Необходимость детального учета: без точного учета фактически затраченного времени и материалов можно столкнуться с проблемами в отчетности и выставлении счетов.

3. Риски для заказчика:

Перерасход ресурсов: заказчик несет риск перерасхода средств, если исполнитель неэффективно использует ресурсы или затягивает сроки выполнения.

Сложности в оценке эффективности: оплата по времени и материалам может затруднять оценку эффективности работы и результатов проекта.

4. Возможность конфликта интересов:

Потенциальная недобросовестность исполнителя: если исполнитель не заинтересован в оптимизации затрат, он может искусственно увеличивать объем работы или время выполнения.

Отсутствие стимулов к экономии: исполнитель может быть не заинтересован в сокращении затрат или ускорении работы, так как его доход зависит от фактически затраченных ресурсов.

Заключение

Выбор между фиксированной ценой (фикспрайс) и моделью оплаты T&M, зависит от конкретных условий проекта, его масштаба и требований к гибкости и контролю.

Когда выбрать фикспрайс:

Проект не крупный и все укладывается в одной голове: если проект относительно небольшого масштаба и его объемы могут быть легко охвачены и спланированы одним человеком или небольшой командой, фикспрайс может быть отличным выбором. Четкие границы проекта: если все участники проекта ясно понимают, какие задачи должны быть выполнены, и как будет оцениваться результат, фикспрайс позволяет установить фиксированные границы и избегать изменений в ходе выполнения.

Когда выбрать T&M:

Проект без твердых ограничений: если клиент тестирует бизнес-гипотезы и проект может изменяться по ходу выполнения, T&M обеспечивает необходимую гибкость для адаптации к новым условиям. Высокое доверие к команде разработчиков: когда между заказчиком и командой разработчиков существует высокий уровень доверия, T&M позволяет эффективно использовать ресурсы и вносить изменения без длительных согласований. Быстрая реализация бизнес-гипотез: для проектов, где требуется быстро реализовать и протестировать бизнес-гипотезу, модель T&M позволяет оперативно вносить изменения и корректировки, а также получать бизнес результат и корректировать дальнейшие шаги. Крупный проект с несколькими центрами принятия решений: в крупных проектах, где задействовано несколько центров принятия решений и требования могут меняться, T&M обеспечивает необходимую гибкость и адаптивность.

Выбор между фикспрайс и T&M должен основываться на тщательном анализе потребностей и особенностей конкретного проекта.

Для небольших, четко определенных проектов фикспрайс обеспечивает предсказуемость и минимизацию рисков для заказчика. В то время как для крупных, динамичных проектов с высоким уровнем неопределенности модель тайм энд материал предлагает гибкость и возможность быстрого реагирования на изменения. Правильный выбор подхода к оплате является ключевым фактором для успешной реализации проекта и достижения поставленных целей.

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