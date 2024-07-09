Оценка проекта: фикспрайс или ТМ

Далее мы будем использовать сленг ИТ компаний.
Два наиболее распространенных подхода — фикспрайс (фиксированная цена) и T&M (тайм энд материал, оплата по фактически выполненным работам) — имеют свои уникальные особенности, преимущества и недостатки. Понимание того, какой из этих методов наиболее подходит для конкретного проекта, может значительно повлиять на его результаты.
Фикспрайс представляет собой модель оплаты, при которой общая стоимость проекта определяется заранее и остается неизменной независимо от времени, затраченного на выполнение работ. Этот подход обеспечивает предсказуемость бюджета и минимизирует риски для заказчика, однако у него есть свои недостатки.
T&M, напротив, основывается на фактических затратах времени и ресурсов, что позволяет более гибко реагировать на изменения требований и условий проекта. Эта модель оплаты предлагает больше гибкости и адаптивности, но может привести к непредсказуемым затратам и требует более тщательного управления ресурсами.
Цель данной статьи — провести анализ этих двух методов оплаты, выявить их основные различия, преимущества и недостатки, а также описать, когда лучше применять Фиксу или ТМочку.
Определение фикспрайс
Фикспрайс (fixed price) — это модель оплаты, при которой общая стоимость проекта или услуги определяется заранее и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
В рамках этого подхода заказчик и исполнитель договариваются о конкретной сумме, которая будет выплачена за завершение проекта, независимо от того, сколько времени и ресурсов потребуется для его выполнения.
Примеры проектов, где используется фикспрайс:
Разработка веб-сайта с заранее определенными функциями и дизайном.
Внедрение системы 1С в типовом функционале (например: 1С:Бухгалтерия или 1С:Зарплата и управление персоналом).
Преимущества фикспрайс
1. Определенность бюджета:
Контроль затрат: заказчик точно знает, сколько стоит проект с самого начала, что позволяет планировать бюджет без неожиданных расходов.
Финансовая стабильность: фиксированная стоимость защищает от возможного роста затрат, что особенно важно для организаций с ограниченными ресурсами.
2. Упрощенное управление проектом:
Четкое планирование: поскольку стоимость и объем работ известны заранее, можно детально планировать ресурсы и сроки.
Меньше административных затрат: отсутствие необходимости в постоянном мониторинге затрат и согласовании изменений упрощает административные процессы.
3. Минимизация рисков для заказчика:
Риски переходят к исполнителю: исполнитель несет ответственность за любые перерасходы и задержки, что снижает риски для заказчика.
Гарантия результата: заказчик получает четко оговоренный результат за фиксированную плату.
Недостатки фикспрайс
1. Возможность переплаты при недооценке трудозатрат:
Завышенная стоимость: Чтобы компенсировать возможные риски, исполнители их включают в стоимость.
Консервативные оценки: Исполнители могут закладывать дополнительные ресурсы и время на случай непредвиденных обстоятельств.
2. Ограниченная гибкость:
Трудности с изменениями: внесение изменений в проект после подписания договора может быть сложным и дорогостоящим.
Фиксированные требования: проекты с заранее определенной стоимостью часто требуют жесткой спецификации требований, что ограничивает возможность адаптации к новым условиям.
3. Сложности с изменениями требований:
Дополнительные согласования: любые изменения требуют дополнительного согласования и оформления, что увеличивает время и административные затраты.
Потенциальные конфликты: разногласия между заказчиком и исполнителем по поводу изменений могут привести к конфликтам и задержкам.
Основной особенностью является необходимость четкой спецификации: требования к проекту должны быть четко определены и согласованы до начала работ, что часто является «тормозом» в старте проекта.
Когда система не крупная и весь проект укладывается у одного человека в голове, проблем, как правило, не возникает. Но, когда система сложная и требует согласования сразу нескольких центров принятия решений и нет человека, который бы консолидировал информацию, понимал весь проект целиком и решал вопросы требований различных подразделений.
Обычно, никто не хочет на себя брать ответственность за финальные требования к системе. Это приводит к увеличению стоимости проекта, когда в процессе реализации возникают проблемы, которых не было видно при проектировании системы.
Определение T&M
T&M (time and material) — это модель оплаты, при которой заказчик оплачивает фактические затраты на выполнение проекта, включая рабочее время и использованные материалы.
Этот подход обеспечивает гибкость и позволяет адаптироваться к изменениям требований и условий проекта.
Примеры проектов, где используется T&M:
Бизнес исследования и разработки, где трудно заранее оценить объем необходимых работ (например, когда компания тестирует различные бизнес гипотезы, в которых ИТ автоматизация является ключевым конкурентным преимуществом).
Проекты по модернизации и поддержке существующих систем (это проекты, когда просят сделать «как было» только на новой платформе).
Преимущества T&M
1. Гибкость и адаптивность:
Легкость внесения изменений: в отличие от фикспрайс, T&M позволяет вносить изменения в проект без сложных согласований и дополнительных контрактов.
Адаптация к новым условиям: проекты могут меняться по мере их реализации, и T&M позволяет легко адаптироваться к новым требованиям или изменениям рынка.
2. Точность в учете фактических затрат:
Прозрачность затрат: заказчик оплачивает только фактические часы работы и материалы, что обеспечивает прозрачность и точность учета.
Эффективное использование ресурсов: проектные команды могут более гибко управлять ресурсами, избегая переплаты за неиспользованные услуги или материалы.
3. Меньше рисков для исполнителя:
Снижение риска непредвиденных затрат: исполнитель не несет риска перерасхода, так как оплачивается за фактически выполненные работы
Гибкость в управлении: исполнитель может управлять изменениями и адаптироваться к новым задачам, не опасаясь выхода за рамки бюджета.
4. Подходит для длительных и сложных проектов:
Бизнес исследования и разработки: T&M идеально подходит для проектов, где сложно заранее определить объем и стоимость работ.
Недостатки T&M
1. Непредсказуемость бюджета:
Риски увеличения затрат: заказчик может столкнуться с непредвиденными расходами, особенно если проект затягивается или возникает необходимость в дополнительных работах.
Трудности с планированием бюджета: без четких ограничений затраты могут значительно превышать первоначальные оценки.
2. Необходимость тщательного контроля и управления:
Мониторинг затрат и времени: требуется постоянный контроль за расходом времени и материалов, что увеличивает административные нагрузки.
Необходимость детального учета: без точного учета фактически затраченного времени и материалов можно столкнуться с проблемами в отчетности и выставлении счетов.
3. Риски для заказчика:
Перерасход ресурсов: заказчик несет риск перерасхода средств, если исполнитель неэффективно использует ресурсы или затягивает сроки выполнения.
Сложности в оценке эффективности: оплата по времени и материалам может затруднять оценку эффективности работы и результатов проекта.
4. Возможность конфликта интересов:
Потенциальная недобросовестность исполнителя: если исполнитель не заинтересован в оптимизации затрат, он может искусственно увеличивать объем работы или время выполнения.
Отсутствие стимулов к экономии: исполнитель может быть не заинтересован в сокращении затрат или ускорении работы, так как его доход зависит от фактически затраченных ресурсов.
Заключение
Выбор между фиксированной ценой (фикспрайс) и моделью оплаты T&M, зависит от конкретных условий проекта, его масштаба и требований к гибкости и контролю.
Когда выбрать фикспрайс:
Проект не крупный и все укладывается в одной голове: если проект относительно небольшого масштаба и его объемы могут быть легко охвачены и спланированы одним человеком или небольшой командой, фикспрайс может быть отличным выбором.
Четкие границы проекта: если все участники проекта ясно понимают, какие задачи должны быть выполнены, и как будет оцениваться результат, фикспрайс позволяет установить фиксированные границы и избегать изменений в ходе выполнения.
Когда выбрать T&M:
Проект без твердых ограничений: если клиент тестирует бизнес-гипотезы и проект может изменяться по ходу выполнения, T&M обеспечивает необходимую гибкость для адаптации к новым условиям.
Высокое доверие к команде разработчиков: когда между заказчиком и командой разработчиков существует высокий уровень доверия, T&M позволяет эффективно использовать ресурсы и вносить изменения без длительных согласований.
Быстрая реализация бизнес-гипотез: для проектов, где требуется быстро реализовать и протестировать бизнес-гипотезу, модель T&M позволяет оперативно вносить изменения и корректировки, а также получать бизнес результат и корректировать дальнейшие шаги.
Крупный проект с несколькими центрами принятия решений: в крупных проектах, где задействовано несколько центров принятия решений и требования могут меняться, T&M обеспечивает необходимую гибкость и адаптивность.
Выбор между фикспрайс и T&M должен основываться на тщательном анализе потребностей и особенностей конкретного проекта.
Для небольших, четко определенных проектов фикспрайс обеспечивает предсказуемость и минимизацию рисков для заказчика. В то время как для крупных, динамичных проектов с высоким уровнем неопределенности модель тайм энд материал предлагает гибкость и возможность быстрого реагирования на изменения. Правильный выбор подхода к оплате является ключевым фактором для успешной реализации проекта и достижения поставленных целей.
Запишитесь на консультацию по автоматизации бизнес-процессов
Оставьте контакты и наши менеджеры с вами свяжутся:
Реклама: ООО «Трио», ИНН: 6322039268, erid: LjN8KYDmJ
Начать дискуссию