Гордость чиновников: нищие стали на 0,5% «богаче»

Добрый день, коллеги.

Вице-премьер Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме заявила: «По данным Росстата за 9 месяцев 2018 года, уровень бедности граждан составил 13,3%. Это ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%».

Также Голикова отметила, что в короткий период предстоит по-новому осмыслить подходы к оценке бедности, к ее измерению и перейти на более современные стандарты. Сейчас применяется абсолютный показатель бедности и определяется за счет сравнения дохода с прожиточным минимумом. А так как с 1 января 2019 года Владимир Владимирович Путин увеличил прожиточный минимум до 11 280 рублей, то, соответственно, стандарты бедности необходимо пересмотреть и считать по-новому.

Я устал слушать эти заклинания… Какая разница, какую цифру нарисуют министры? Разве бедность от этого станет меньше или человек начнет больше получать? Хорошо, чиновники решили, что все граждане, у которых доход менее 11 280 Р., бедные. Получается, что если зарплата всего 12 280 Р., то человек богатый? А если человек получает зарплату 15 000 Р., то он олигарх? Государству пора перестать заниматься этой глупой возней. Это не бедность, это нищета! При такой заработной плате и прожиточном минимуме, при той продовольственной корзине, которую господа чиновники приготовили – это нищета… Попробуйте сами на эту корзину прожить и посмотрите, что будет. Прожить не один месяц, а несколько лет на эти деньги и те продукты, которые вы рекомендуете. Давайте не будем тратить время на написание всяких бумажек, на эти глупые расчеты и цифры. Займитесь реальной экономикой.

Я уже говорил, что те 12 триллионов рублей, которые правительство решило отдать группе олигархов для освоения в виде национальных проектов, нужно отдать миру бизнеса. Бизнесмены вернут эти деньги в бюджет: в виде зарплат, налогов, инвестиций и новых рабочих мест. Есть миллион способов в такой богатой стране, как Россия, добиться отсутствия нищеты. Но перекладывание бумажек с места на место, радостные отчеты о том, что у нас процент был 13,8%, а стал 13,3%… Вы о чем? В 2018 году бедных стало больше, а не меньше. И правительство приложило к этому массу усилий.

Грустно говорить такие вещи … Такое чувство, что министры разговаривают сами с собой. Чиновники отчитываются не перед обычными гражданами, а перед начальством. Видимость работы… Нам придется самим пахать, заботиться о себе, учиться экономить свои деньги, грамотно платить налоги и строить свой бизнес. От государства помощи пока ждать не приходится.

Я расскажу и научу, как это делать на ближайшем семинаре, 27-28 февраля.

В следующей статье вы узнаете, приведет ли к чему-то повышение МРОТ.

Спасибо, и удачи в делах.