Как арендовать персонал у «соседа» и обосновать вычеты по НДС

Между взаимозависимыми лицами «особая» связь. Для налоговиков эта связь «особая» порочная. И порочность этих отношений проявляется в получении необоснованной налоговой выгоды. Все потому, что эти лица:
А) Слишком едины;
Б) Слишком похожи;
В) Слишком беспомощны друг без друга.
Если таких «слишком» слишком много… Что ж, готовьте кошельки. Или не готовьте… Ведь даже самые «порочные» отношения, на самом деле, могут быть чище родниковой воды. И вообще, разве помогать взаимозависимому лицу – это плохо? Разве за помощь и заботу о ближнем надо сжечь на костре заплатить и раскаяться? В бизнесе – да. Помогать – это не про НК РФ… Если только взаимозависимые лица не приготовят железные аргументы для обоснования своих благих поступков. Рассмотрим пример с «человеческой» помощью: когда компании помогали друг другу персоналом. Итак, Постановление АС Поволжского округа Ф06-41239/2018 от 18.01.2019 года по делу №А55-33605/2017.
Три взаимозависимых компании: сотрудничество и взаимовыручка в рамках Налогового кодекса. В чем заключалось это сотрудничество?
Одна из компаний занималась поставкой запасных частей, и среди клиентов было 2 непостоянных заказчика. Вроде бы персонала в штате хватает (аж 18 человек), но для оказания услуг эти двум контрагентам нужна дополнительная рабочая сила. Где найти временных сотрудников? Конечно же, арендовать? У кого? Ответ очевиден: у соседей, т.е. у взаимозависимых лиц. Не обманут, не накрутят цену и предоставят качественных работников.
Заключили договоры на оказание услуг по предоставлению персонала в аренду. Предмет договора – выполнение силами исполнителя работ на территории заказчика. Также в договорах было прописано, что арендованный персонал состоит в трудовых отношениях с исполнителями. Исполнители, они же «соседи», исправно платили страховые взносы за сотрудников, которых сдавали в аренду.
В общем, отношения с взаимозависимыми лицами реальные, с соблюдением норм ГК РФ и НК РФ, плюс подтвержденные документально (договоры, счета-фактуры и акты оказанных услуг).
Но инспекции такие услуги показались фиктивными. На самом деле налогоплательщик силами собственных сотрудников поставил товар непостоянным клиентам. А взаимозависимые лица – для отвода глаз, бумажек и вычетов НДС. Необоснованная налоговая выгода…
И, как часто бывает в подобных ситуациях, проверяющие опирались на «экономическую нецелесообразность», а суды указали, что оценка бизнес-процессов и эффективности не входит в компетенцию налоговых органов.
Итак, почему налогоплательщик выиграл:
- Взаимозависимые лица обладали признаками самостоятельности и добросовестности («осуществляли самостоятельные виды деятельности, оказывали услуги третьим лицам, имели отдельные банковские (в том числе расчетные) счета, собственный кадровый состав, состояли на учете в налоговых органах и фондах, в которые отчитывались в установленном законом порядке»);
- Налоговый орган не оспорил ни реальность выполнения работ, ни количество персонала, необходимого для выполнения этих работ;
- Товарные накладные по двум непостоянным заказчикам подтверждают поставку запасных частей;
- Инспекция не доказала согласованность действий и наличие умысла по получению необоснованной налоговой выгоды;
- Заключение договоров аутсорсинга (аренды персонала) привело к экономическому эффекту – увеличению выручки в 2,5 раза. К тому же, проверяющие не представили доказательств, что налогоплательщик мог получить большую прибыль при использовании иной модели предпринимательской деятельности;
- Ни налоговый орган, ни суд не наделены полномочиями оценивать экономическую целесообразность, рациональность и эффективность (часть 1 статьи 8 Конституции РФ, Постановление КС РФ от 24.02.2004 №3-П, Постановление Президиума ВАС РФ от 09.03.2011 №8905/10, Определение КС РФ от 04.06.2007 №320-О-П);
- «Тот факт, что налогоплательщик и контрагенты являются зависимыми юридическими лицами, не может являться основанием для отказа в применении налогового вычета, учитывая, что действующее законодательство не ограничивает право граждан на создание юридических лиц, поэтому решения учредителей и руководителей о создании юридических лиц и участии в них в качестве руководителей не может являться нарушением закона».
Суды трех инстанций пришли к выводу, что «осуществление обществом производственной деятельности с привлечением арендованного персонала (аутсорсинга) являлись экономически разумными и осуществлялись с намерением получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности».
Поэтому, если вы решили выручить «соседа» персоналом, приготовьтесь ответить на вопросы:
- Для каких целей был нужен арендованный персонал?
- Почему ваши сотрудники не смогли самостоятельно справиться с поставленными целями?
- Какую экономическую выгоду ваша компания извлекла от привлеченных работников?
А самое главное, помогайте по-настоящему, а не на бумажках.
Мария Морозова
Юрист и старший налоговый консультант «Туров и партнеры»:
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Очень часто аутстаффинг путают с аутсорсингом. Это разные понятия.
Когда компания заключает договор аутсорсинга, она поручает сторонней компании задание. А при аутстаффинге одна организация предоставляет другой сотрудников. В первом случае оплачивают работу или услугу, во втором — человеко-часы, которые отработал персонал.
Компании на общей системе вправе учитывать расходы на услуги по предоставлению работников (подп. 19 п. 1 ст. 264 НК РФ). Налоговики не против, если компания выведет персонал за штат и заключит договор аутстаффинга. Но расходы должны быть обоснованными (ст. 252 НК РФ). Поэтому контролеры выясняют, почему компания «арендовала» персонал. Налоговики будут проверять сделку: реальная сделка или фиктивная, соответствует ли цена рыночной. Например, это можно обосновать тем, что компания экономит на подборе сотрудников и составлении отчетности. Чаще всего фиктивными считают сделки, при которых массово устраивают иностранцев.
Если компания на спецрежиме арендует сотрудников, налоговики могут заподозрить схему. Например, на упрощенке аутстаффинг невыгоден. Ведь расходов на предоставление персонала нет в списке разрешенных (Письмо Минфина от 26.04.2016 № 03-11-06/2/23984).
Но компании на спецрежимах пользуются такими услугами по другим причинам. Компания вправе применять упрощенку, если среднесписочная численность не более 100 сотрудников (подп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Инспекторы подозревают, что компании на упрощенке специально переводят сотрудников в чужой штат, чтобы снизить численность. Доказать, что это не схема, удается в суде (Постановление ФАС Уральского округа от 10.07.2013 №Ф09-6659/13).