Как арендовать персонал у «соседа» и обосновать вычеты по НДС

Между взаимозависимыми лицами «особая» связь. Для налоговиков эта связь «особая» порочная. И порочность этих отношений проявляется в получении необоснованной налоговой выгоды. Все потому, что эти лица:

А) Слишком едины;

Б) Слишком похожи;

В) Слишком беспомощны друг без друга.

Если таких «слишком» слишком много… Что ж, готовьте кошельки. Или не готовьте… Ведь даже самые «порочные» отношения, на самом деле, могут быть чище родниковой воды. И вообще, разве помогать взаимозависимому лицу – это плохо? Разве за помощь и заботу о ближнем надо сжечь на костре заплатить и раскаяться? В бизнесе – да. Помогать – это не про НК РФ… Если только взаимозависимые лица не приготовят железные аргументы для обоснования своих благих поступков. Рассмотрим пример с «человеческой» помощью: когда компании помогали друг другу персоналом. Итак, Постановление АС Поволжского округа Ф06-41239/2018 от 18.01.2019 года по делу №А55-33605/2017.

Три взаимозависимых компании: сотрудничество и взаимовыручка в рамках Налогового кодекса. В чем заключалось это сотрудничество?

Одна из компаний занималась поставкой запасных частей, и среди клиентов было 2 непостоянных заказчика. Вроде бы персонала в штате хватает (аж 18 человек), но для оказания услуг эти двум контрагентам нужна дополнительная рабочая сила. Где найти временных сотрудников? Конечно же, арендовать? У кого? Ответ очевиден: у соседей, т.е. у взаимозависимых лиц. Не обманут, не накрутят цену и предоставят качественных работников.

Заключили договоры на оказание услуг по предоставлению персонала в аренду. Предмет договора – выполнение силами исполнителя работ на территории заказчика. Также в договорах было прописано, что арендованный персонал состоит в трудовых отношениях с исполнителями. Исполнители, они же «соседи», исправно платили страховые взносы за сотрудников, которых сдавали в аренду.

В общем, отношения с взаимозависимыми лицами реальные, с соблюдением норм ГК РФ и НК РФ, плюс подтвержденные документально (договоры, счета-фактуры и акты оказанных услуг).

Но инспекции такие услуги показались фиктивными. На самом деле налогоплательщик силами собственных сотрудников поставил товар непостоянным клиентам. А взаимозависимые лица – для отвода глаз, бумажек и вычетов НДС. Необоснованная налоговая выгода…

И, как часто бывает в подобных ситуациях, проверяющие опирались на «экономическую нецелесообразность», а суды указали, что оценка бизнес-процессов и эффективности не входит в компетенцию налоговых органов.

Итак, почему налогоплательщик выиграл:

Взаимозависимые лица обладали признаками самостоятельности и добросовестности («осуществляли самостоятельные виды деятельности, оказывали услуги третьим лицам, имели отдельные банковские (в том числе расчетные) счета, собственный кадровый состав, состояли на учете в налоговых органах и фондах, в которые отчитывались в установленном законом порядке»);

Налоговый орган не оспорил ни реальность выполнения работ, ни количество персонала, необходимого для выполнения этих работ;

Товарные накладные по двум непостоянным заказчикам подтверждают поставку запасных частей;

Инспекция не доказала согласованность действий и наличие умысла по получению необоснованной налоговой выгоды;

Заключение договоров аутсорсинга (аренды персонала) привело к экономическому эффекту – увеличению выручки в 2,5 раза. К тому же, проверяющие не представили доказательств, что налогоплательщик мог получить большую прибыль при использовании иной модели предпринимательской деятельности;

Ни налоговый орган, ни суд не наделены полномочиями оценивать экономическую целесообразность, рациональность и эффективность ( часть 1 статьи 8 Конституции РФ, Постановление КС РФ от 24.02.2004 №3-П, Постановление Президиума ВАС РФ от 09.03.2011 №8905/10, Определение КС РФ от 04.06.2007 №320-О-П );

); «Тот факт, что налогоплательщик и контрагенты являются зависимыми юридическими лицами, не может являться основанием для отказа в применении налогового вычета, учитывая, что действующее законодательство не ограничивает право граждан на создание юридических лиц, поэтому решения учредителей и руководителей о создании юридических лиц и участии в них в качестве руководителей не может являться нарушением закона».

Суды трех инстанций пришли к выводу, что «осуществление обществом производственной деятельности с привлечением арендованного персонала (аутсорсинга) являлись экономически разумными и осуществлялись с намерением получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности».

Поэтому, если вы решили выручить «соседа» персоналом, приготовьтесь ответить на вопросы:

Для каких целей был нужен арендованный персонал?

Почему ваши сотрудники не смогли самостоятельно справиться с поставленными целями?

Какую экономическую выгоду ваша компания извлекла от привлеченных работников?

А самое главное, помогайте по-настоящему, а не на бумажках.