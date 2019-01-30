ФНС объявила борьбу с фиктивным дроблением в рознице и общепите

Добрый день, уважаемые коллеги.

В течение 2018 года на семинарах я говорил, что в 2019 году у налоговых органов на 1 месте буду проверки по факту дробления бизнеса. Мои прогнозы оправдались: ФНС опубликовало Письмо №ЕД-4-2/25984 «О злоупотреблениях налоговыми преимуществами, установленными для малого бизнеса» от 29 декабря 2018 года. Документ подписан заместителем руководителя ФНС России Д.В. Егоровым.

В письме указано, что ФНС получает много обращений от граждан и организаций, которые обеспокоены тем, что казна не получает налогов в должном размере. Причина: бизнесмены дробят бизнес и уклоняются от налогов.

Цитирую:

«Федеральная налоговая служба в связи с многочисленными сообщениями граждан и организаций о схемах дробления бизнеса, получивших распространение, в частности, в розничной торговле, оказании бытовых услуг и услуг общественного питания, в иных сферах бизнеса, в которых согласно законодательству о налогах и сборах применяются специальные налоговые режимы, сообщает следующее».

С чем налоговики решили бороться? «Налоговые преимущества в форме специальных налоговых режимов установлены только для малого бизнеса и по своей сути призваны создать равные конкурентные условия для всех участников рынка. Злоупотребления такими преимуществами нивелируют усилия государства по налоговой поддержке малого бизнеса…» Получается, государству очень тяжело поддерживать малый бизнес, т.к. бизнесмены незаконно используют спецрежимы. По мнению ФНС, если бизнес на спецрежиме, то это злоупотребление?

Например, если площадь в 1,5 тыс. кв. м. разбили «липовым» образом на 11 индивидуальных предпринимателей… Оставили общий склад, телефон, вывеску и даже персонал – это глупое дробление! Необходимо учиться действовать правильно. Заместитель руководителя ФНС Д.В. Егоров в этом отношении прав.

Он пишет:

«В целях выявления этих злоупотреблений ФНС России поручает усилить контрольно-аналитическую работу в отношении налогоплательщиков, которые создают видимость деятельности нескольких самостоятельных налогоплательщиков, прикрывающих деятельность одного налогоплательщика, с целью получения или сохранения права на применение специального налогового режима, предусматривающего пониженную, по сравнению с общим режимом налогообложения, налоговую (фискальную) нагрузку. Злоупотребления налоговыми преимуществами, установленными для малого бизнеса, необходимо выявлять, в том числе во взаимодействии с общественными организациями, объединяющими представителей малого бизнеса, уполномоченными по правам предпринимателей в регионах и бизнес-сообществом, обращая пристальное внимание на обращения граждан по данному вопросу».

Получается, что бизнесменов хотят привлечь, чтобы «кошмарить» и жаловаться друг на друга? Конечно, мы столкнемся с перегибами на местах. Господин Егоров это понимает. В конце документа он пишет: «…необходимо исключить предъявление необоснованных претензий к разделению бизнеса, не направленному на злоупотребление, поскольку выбор изменения бизнес-структуры является исключительно правом хозяйствующего субъекта».

Вывод

Тупое дробление бизнеса больше не прокатит. Если к вам не придут с проверкой сегодня, то обязательно нагрянут послезавтра. Это мина замедленного действия. При глупом дроблении вам обязательно доначислят налоги. Дальше только разорение… Других сценариев нет.

Вы можете посчитать, что я стараюсь лишний раз продать свои услуги, но у меня другая цель. Я разработал правильные способы реорганизации, слияния, разделения, дробления. Это факт. У нас в арсенале более 80 критериев правильного дробления бизнеса. Я даю весь исчерпывающий материал, который подкреплен документами и практикой.

Вы можете мне не поверить, но меня больше волнует то, что кто-то из вас не успеет привести в порядок свои дела. Приходите на семинар 27-28 февраля и узнайте важную информацию, которая, возможно, спасет вас от разорения.

Не обналичка, а именно дробление вышло в 2019 году по количеству проверок на первое место. И судебная практика не на стороне бизнесменов. Все это из-за многочисленных ошибок налогоплательщиков и их недальновидного поведения. Кстати, в конце документа господин Егоров признал право налогоплательщиков выбирать специальные налоговые режимы в зависимости от условий ведения бизнеса. Это важно.

Жду вас на семинаре: я в деталях рассмотрю критерии правильного и законного дробления бизнеса.

Ссылки на нормативную базу:

Письмо Федеральной налоговой службы № ЕД-4-2/25984 «О злоупотреблениях налоговыми преимуществами, установленными для малого бизнеса» от 29 декабря 2018 года