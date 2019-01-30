К чему приведет отмена льгот по страховым

Добрый день, друзья.

Я всегда уповаю на здравый смысл нашего правительства. Меня не покидала надежда, что появится закон, который продлит льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса. К сожалению, надежды не оправдались.

Если ваш бизнес работал на УСН, то согласно Федеральному закону № 243-ФЗ от 3 июля 2016 года по 61 виду экономической деятельности выплачивались страховые взносы в размере 20%. Если вы работали на патенте, то по 63 видам деятельности выплачивались взносы в размере 20%. Также льготы распространялись и на тех, кто работал на ЕНВД. Знали вы об этом или нет, но такая возможность была.

Чиновники решили, что бизнес окреп. Настало время пополнить Пенсионный фонд за счет бизнесменов: с 1 января 2019 все льготы по страховым взносам отменили. У меня вопрос: чего этим добьется государство? Неужели правительство думает, что, отменив льготы, бизнесмены начнут платить больше страховых взносов в ПФР, ФСС или ФОМС?

Наивно думать, что бизнесмены, которые пользовались льготами и платили 20%, вдруг побегут легализовать зарплаты и платить страховые взносы. Сильно сомневаюсь. Скорее, эти изменения в законе заставят бизнесменов еще больше уйти в тень. Не потому, что они бандиты – им просто нужно как-то выживать.

По данным налоговиков в 2018 году количество новых компаний меньше количества бизнесменов, которые ушли с рынка. Это нехорошая тенденция. Я понимаю, что у нас более чем на 70% государственная экономика. Мы строим какой-то странный неосоциализм. Может, тогда государству стоит объявить: «Бизнесмены, вы лишние на нашем празднике жизни». И пойдем мы тогда работать по найму к Сечину или Миллеру или еще куда-нибудь, если возьмут… Итак, льготы по страховым с 1 января 2019 не действуют.

Те, кто работают на «классике», может быть порадуются и скажут: «Пусть все будут в равных условиях». Да, теперь плохо и тем, и другим.

Если посмотреть на ситуацию оптимистично, то я знаю много законных способов снизить страховые выплаты и НДФЛ. Все способы подтверждены арбитражной практикой. Я поделюсь всеми законными методами на ближайшем семинаре в Москве 27-28 февраля.