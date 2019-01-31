Ободрали бизнес… Ради роста экономики 1,8%

Добрый день, друзья.

На календаре конец января, а налоговики до сих пор не подвели официальные итоги за 2018 год. Не успели пока похвастаться своими победами над бизнесменами. Есть лишь предварительные данные, которые озвучил глава ФНС М.М. Мишустин. И в этой информации много интересного… Как заявляет господин Мишустин, рост налоговых поступлений в 2018 году в сравнении с результатом 2017 года составил 22%. Это больше, чем в 2017, когда показатель был равен 19,8%. Вот такие предварительные данные у ФНС.

Интересно, как увеличение налоговых поступлений повлияло на экономику в прошлом году? По данным Минэкономразвития рост экономики составил 1,8%. Сравните эти две цифры… Налоговики одерживают победу за победой, а рост экономики всего 1,8%.

Один из министров заявил, что цель увеличения проверок и налогов – вывод бизнесменов из тени. Но знает ли министр о том, что даже по официальной статистике 30% российских компаний на грани банкротства? Если применять еще более жесткие налоговые санкции, то они исчезнут с рынка. Будет ли от этого лучше экономике или людям, которые потеряют рабочие места? Станет от этого жизнь лучше в каком-нибудь небольшом поселке или городе, где очередное предприятие исчезнет с лица земли? Конечно, нет!

На данный момент возникает противоречие между «пополнить бюджет любой ценой сейчас» и долгосрочной перспективой развития. Когда бюджет пополняется за счет «обдирания до нитки» бизнеса, мы убиваем будущее нашей экономики. Снижаются шансы на развитие и процветание России. Налоговики работают профессионально, сомнений в этом нет. Государство прилагает невероятные усилия в фискальной сфере. Но увы, не задумывается о том, с кого эти налоги брать в будущем. Чем сильнее давит государство, тем больше бизнес уходит в тень. Рано или поздно наступит точка перелома и бизнесменов «сломают». Они уже не смогут уходить в тень. Налоговая отберет и эту возможность.

Что же будет? Бизнес сломают и заставят легализоваться? Если да, то как минимум 30% российских компаний закроются. Или российский бизнес не убить, и он продолжит работать под девизом: «Чем больше государство давит, тем быстрее надо уходить в тень»?

Я приглашаю на очередной семинар в Москве, который пройдет 27-28 февраля. Мы будем говорить о том, как сделать так, чтобы при всех сложностях бизнес в нашей стране развивался и не уходил в тень. И как, несмотря ни на что, выживать и процветать.

Увидимся на семинаре и спасибо.