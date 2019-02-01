Собянин на стороне бизнеса: торговый сбор в Москве станет на 2-10% меньше

Добрый день, коллеги.

Сегодня поговорим о хороших новостях. С 1 июля 2019 года чиновники планируют сократить торговый сбор для малого и среднего бизнеса от 2 до 10%. Законопроект внесен на рассмотрение мэром Москвы и принят Мосгордумой. Спасибо господину С.С. Собянину. Напомню, что торговый сбор в столице не менялся последние 4 года, а теперь еще и уменьшится.

Если микробизнес ведет свою деятельность в помещениях с площадью до 50 кв. м., то ставка сократится на 10%. Если у вашего бизнеса большие торговые помещения, то сокращение составит от 2 до 10% (в зависимости от площади объекта). Торговый сбор введен только в Москве, в других субъектах РФ он не утвержден. По своей сути данный сбор является налогом с продаж. Бизнесменам дадут немножко вздохнуть. Повышений торгового сбора не будет, планируется снижение. Ура!

Мэр Москвы сохранил для бизнесменов небольшую копейку. Оградил от очередного роста платежей, которые подрывают бюджет компаний. Бизнесмен не потратит деньги на очередные выплаты и сборы, а сможет вложить их в экономику. Например, купит хлеб с маслом, новый стол или станок – копейка пойдет в экономику. То, что эти средства останутся в экономике – хорошая новость. Ведь мы знаем, что когда деньги попадают в бюджет, идут они не в развитие страны. Они оседают в чьем-то кармане или «уплывают» за границу. А так деньги останутся в экономике.

Еще раз спасибо Сергею Семеновичу Собянину за умные и полезные инициативы. В очередной раз восхищаюсь мэром Москвы, побольше бы таких руководителей.

Много хороших новостей ждут вас и на семинаре 27-28 февраля, где я буду давать огромное количество практических решений для успеха вашего бизнеса. Приходите.

В следующей статье вы узнаете, за что Роскомнадзор хотел заблокировать наш сайт.

Спасибо и удачи в делах.