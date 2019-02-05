«Нам не хватает витамина D – хотим работать по 6 часов»

Добрый день, коллеги.

Хочу прокомментировать идею, которая размещена на сайте «Российская общественная инициатива» (РОИ). Авторы проекта предлагают сократить рабочий день в зимний период на 2 часа. Аргументируют тем, что светлое время суток человек проводит на работе, в результате чего недополучает ценный витамин D. При нехватке в организме этого элемента повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и шизофрении. Возникает сезонная депрессия, которая увеличивает риск суицидальных настроений. Внесение поправок в Трудовой кодекс поможет населению страны стать здоровым, отдохнувшим и счастливым.

Знаете, в чем опасность подобных инициатив? Они направлены на то, чтобы меньше работать и больше отдыхать. А это и приведет население к шизофрении, сердечно-сосудистым заболеваниям, депрессии и всему остальному. Когда человек работает, производит что-то ценное, он гордится собой. И живет дольше.

В 30-х годах XX столетия проводились исследования в США. Для эксперимента отобрали группу из 724 человек. Половина испытуемых была из богатых семей, другая из беднейших районов Бостона. За группой ежегодно наблюдали и обследовали на протяжении 75 лет. Оценивали физическое и психологическое состояние, условия жизни. В результате ученые установили: если человек много трудится, общается с коллегами и друзьями, создает новое и пытается добиться успеха, занят идеями и планами, то такие люди живут намного дольше. В среднем более 80 лет. Они намного крепче и выносливее, не деградируют, не употребляют наркотики и алкоголь. Им некогда заниматься глупостями.

Поэтому идеи о сокращении рабочего дня и даже разговоры на эту тему считаю пустыми и глупыми. Кто будет работать? Откуда возьмутся деньги, если все будут отдыхать? Наше правительство пыталось завоевать дешевую популярность, назначая бесконечные выходные и праздники. Однако премьер-министр Д.А. Медведев заявил, что длинные новогодние каникулы убивают экономику. Дмитрий Анатольевич прав. Хорошо, пусть будут выходным днями 31 декабря и 1-3 января. И хватит. Есть же отпуск, который в нашей стране оплачивается. А тут еще 10 дней пьянки в январе, 10 дней гулянок в мае и куча других праздников. В итоге около 200 дней в году мы не работаем.

Когда мы отдыхаем, то отказываемся от каких-то благ, которые могли создать, если бы работали чуть-чуть больше. Все же просто. Надеюсь, вы понимаете, откуда берутся деньги. Просто так их не печатают. Я считаю, что премьер-министр Д.А. Медведев прав. Россияне должны работать больше, а чиновники воровать меньше. Тогда всем нам будет лучше.

Спасибо и удачи в дела