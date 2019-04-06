Важное для тех, кто занимается импортом

Импорт. Таможня. НДС.

Материал интересный, особенно для тех, кто занимается импортом. Для вычета НДС в привозе товаров указывать информацию о платежном поручении теперь не требуется.

С августа 2018 года таможенная служба проводит эксперимент по оплате налогов и таможенных пошлин через единый лицевой счет плательщика, открытый на уровне ФТС России. Служба самостоятельно списывает необходимые суммы со счета импортера без детализации доплатежных документов. Вне зависимости от того, в какой таможенный орган подана декларация на товары. В этом случае реквизиты платежных документов в декларации на товары не заполняются.

Однако вычет по НДС импортер может получить на основании документа, подтверждающего уплату налога. Реквизиты этого документа указываются в книге покупок. В связи с их отсутствием ФНС России разъяснила, что в этом случае подтверждающим документом может являться декларация на товары.

При этом в книге покупок в графе 7, которая называется «Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога», ставится прочерк, а в графе 3 «Номер и дата счет-фактуры продавца», указываются сведения о регистрационных номерах декларации на товары. В таком же порядке заполняются аналогичные показатели по соответствующим строкам раздела 8 декларации по НДС.

Я понимаю, что этот неперевариваемый текст, может быть, вам и даром не нужен, если вы не занимаетесь импортом.

Однако у меня к вам просьба: помогите соседу-бизнесмену. Если вы знаете кого-то, кто занимается импортом, отправьте ему эту статью, пусть бухгалтер посмотрит.