Как законно снизить налоги с помощью компенсационных выплат

Добрый день, коллеги.

На каждом семинаре я рассказываю о компенсационных выплатах, с помощью которых можно сэкономить и страховые взносы, и НДФЛ. Если хорошо подготовиться и использовать нормы статьи 168 ТК РФ и статьи 168.1 ТК РФ, вы сможете обнулять и страховые, и НДФЛ. Но налоговики и Минфин периодически выступают против. Очередной документ: Письмо Минфина №03-15-06/11313 от 21 февраля 2019 года.

Как было дело? Генерального директора вызвали из отпуска. Организация выплатила ему компенсацию за перелет из отпуска к месту проведения встречи и обратно. Страховые – ноль, НДФЛ – ноль. Но Минфин посчитал, что необходимо заплатить и НДФЛ, и страховые взносы с тех денег, которые были компенсированы генеральному директору на проезд в отпуск и обратно. В этом документе ведомство ссылается п.1 ст.210 НК РФ, ст.420 НК РФ, ст.421 НК РФ и ст.422 НК РФ на утверждает, что нужно заплатить НДФЛ и страховые взносы.

Когда читаешь подобные документы, кажется, что есть вся нормативная база, значит, надо платить… Нет, будьте умными. В таких документах чиновники, используя нормативную базу, показывают только одну сторону медали. Они, как люди, которые обязаны пополнять бюджет, доказывают нам, как надо платить. Но специалисты, которые разбираются в этой области, используя ту же самую нормативную базу, покажут вам, как не платить НДФЛ и страховые взносы с подобных компенсационных выплат.

Первый момент. На самом деле, если бы эта компания прописала все элементы в правилах организации, утвердила директором, согласовала с профсоюзами, ссылалась бы на правила в коллективном договоре, вызвала бы директора из отпуска в связи с производственной обязанностью… Тогда бы не возникло сложностей с налоговиками.

Второй момент. Налоговики не правы, когда они утверждают, что подобные вещи нужно отнести к командировочным расходам.

На семинаре я подробно рассказываю про компенсационные выплаты. И напоследок: если ваш бухгалтер скажет вам, что подобные вещи делать нельзя, попросите его подготовить нормативную базу, исходя из которой так делать можно. Как нельзя – пишут в подобных письмах, а задача наших бухгалтеров и наших специалистов доказывать, как можно и при этом безопасно.

Жду вас на семинаре в Москве 16-17 апреля.

Спасибо, удачи в делах.