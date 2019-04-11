Бухгалтерам: в каком периоде восстанавливать НДС с авансовых платежей

Этот пост про Определение Конституционного суда РФ от 8 ноября 2018 года №2796-О.

НДС с авансов нужно восстанавливать в том налоговом периоде, в котором этот НДС был получен, а не уже в более позднем периоде, когда завершилась поставка и все остальное. Если вы этого не сделаете, вы вляпаетесь и вам доначислят НДС, как это и произошло вот в этом случае.

Организация дошла до Конституционного суда, но проиграла. Конституционный суд указал на то, что законодательством «не предполагается возможность изменения срока восстановления сумм налога на добавленную стоимость, принятого к вычету в отношении авансовых платежей, с переходом на налоговый период, следующий за налоговым периодом, в котором соответствующие гражданско-правовые обязательства были фактически исполнены». Это п. 6 ст. 172 НК. И все, ребята.

В то же время, «существует прямая зависимость реализации налогоплательщиком права на вычет сумм налога на добавленную стоимость от исполнения им обязанности произвести фактические, имеющие реальный характер затраты на оплату вычитаемых сумм налога». Но это банальность. И дальше опять: «Вместе с тем пункт 1.1 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации позволяет покупателю при получении счета-фактуры от продавца товаров (работ, услуг), имущественных прав после завершения налогового периода, в котором эти товары (работы, услуги), имущественные права приняты на учет, но до установленного статьей 174 данного Кодекса срока представления налоговой декларации за указанный налоговый период (не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом) принять к вычету сумму налога в отношении таких товаров (работ, услуг), имущественных прав с того налогового периода, в котором указанные товары (работы, услуги), имущественные права были приняты на учет».

Идея в том, что НДС надо восстанавливать в том налоговом периоде, в котором был получен аванс. Поэтому, если вы не бухгалтер, то вам и не надо разбираться в этих тонкостях. Просто отправьте этот ролик вашему коллеге-бухгалтеру, и, возможно, это убережет его от ошибки, которая потом может привести к многомиллионным доначислениям НДС.

А про прочие способы оптимизации, в том числе НДС, будем говорить на ближайшем семинаре

Спасибо, коллеги, и удачи в делах.