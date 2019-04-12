Эра прозрачного бизнеса: ФНС начнет списывать налоги «автоматом»

Это крайне интересно и касается всех граждан Российской Федерации, которые платят НДФЛ. Это касается граждан, которые платят земельный налог или налог на имущество. Этот ролик касается бизнесмена, который зарабатывает три копейки или является самозанятым, или упрощенцем. И тем более это касается вас, работающих на классической системе налогообложения.

Цитирую дословно Михаила Владимировича Мишустина: «Служба создает виртуальную транзакционную среду. Это замкнутая цифровая экосистема, в которой все хозяйствующие субъекты будут совершать сделки, что сделает экономику прозрачной по умолчанию. Больше не надо будет сдавать налоговые декларации, ФНС России сможет автоматически исчислять и удерживать налоги даже в момент транзакции». Или вот еще: «Благодаря внедрению цифровых технологий в налоговое администрирование, за последние пять лет службе удалось увеличить поступления в бюджет почти вдвое, а также сделать процесс уплаты налогов удобным для налогоплательщиков». Или вот еще цитата: «Мы практически создали собственный интернет вещей. То есть у нас собственный интернет вещей, который теперь представляет информацию о розничных продажах в реальном времени со всей России. Количество кассовых аппаратов в стране увеличилось более чем вдвое, а поступление НДС в розничном секторе выросли на 38% за первый год работы. ФНС также намерена принять активное участие в проекте по разработке глобальной стратегии цифрового развития налоговых органов до 2030 года и формирование видения налоговой администрации будущего, представленного руководством формы, а также продолжить курировать общество по цифровой трансформации».

Но давайте вернусь к первой фразе: «Служба создает виртуальную транзакционную среду. Это замкнутая цифровая экосистема, в которой все хозяйствующие субъекты будут совершать сделки, что сделает экономику прозрачной по умолчанию, больше не надо будет сдавать налоговые декларации, ФНС России сможет автоматически исчислять и удерживать налоги даже в момент транзакции». Ребят, я это говорю уже несколько лет. Вернемся назад. АСК НДС-2 – единая платформа, контролирует все. Новая платформа без названия, запущенная летом прошлого года на базе АСК НДС-2, контролирует абсолютно все финансовые и товарные потоки: импорт/экспорт, страховые взносы, безнальные платежи (как между физическими лицами, так и юридическими лицами)… Отдельно собираются создать платформу по стопроцентному контролю движения наличных денег. Короче, каждый рубль на территории страны контролируется.

Отдельно создается платформа про так называемые генетические паспорта. Это когда вы дотронулись до чего-то там, волосок упал, слюна где-то капнула, вас можно будет вычислить в мгновение ока по этому генетическому паспорту. Это отдельная тема. И я здесь до бесконечности могу говорить. Если кого-то интересует, какова конечная цель, почитайте книгу Джорджа Оруэлла, которую он написал еще в 1947 году. Книга называется «1984». Это то, к чему мы сейчас идем. Мы вступили в завершающую фазу создания общества полного и тотального, абсолютного контроля. Но уже здесь создается рабовладельческое общества не с точки зрения даже политики, не с точки зрения социума. Нет. Создается рабовладельческое общество с точки зрения экономики и финансов. Потому что если на планете Земля у тебя заблокирована карточка, счета или еще что-то, то тебя как бы нет, ты не в состоянии выжить.

Но вернусь к этой единой платформе, которую создают налоговики. И вот на семинарах я взял на себя смелость заявить, что, скорее всего, третий этап налоговой реформы будет связан с тем, что налоговики с помощью интернета будут иметь доступ в каждую из наших бухгалтерий. И тогда они смогут за нас решать, сколько налогов мы должны заплатить. Не будет ни единого шанса уйти от уплаты налогов. Это я заявлял буквально месяц назад на семинаре, анализируя тренды. Но я ошибся.

Михаил Владимирович Мишустин и его сотрудники – профессионалы высочайшего класса. Они придумали намного-намного круче. Зачем налоговикам получать доступ в бухгалтерию, если достаточно «создать виртуальную транзакционную среду, создать замкнутую цифровую экосистему, в которой все хозяйствующие субъекты будут совершать сделки, что сделает экономику не просто прозрачной…». Ребят, вы понимаете, к чему это все идет? Вы понимаете, какой кайф?

У нас наступает новая эра… То есть чтобы продать товар, кому-то оказать услугу, ты должен будешь войти в эту экосистему, зарегистрироваться в этой экосистеме. И только деньги и договоры, пропущенные через эту экосистему, будут считаться законными. Все остальное, наверно, будет считаться незаконным.

Вы скажете: «Мы уйдем в нал». Не знаю, куда вы уйдете. В рамках этого короткого ролика я не хочу рассказывать вам о дополнительных элементах контроля. Просто давайте восхитимся этой потрясающей идеей налоговиков.

Я не знаю, каким будет федеральный закон, на основании которого нас всех с вами ласково попросят вступить в эту экосистему, Я не знаю, когда эта экосистема окончательно заработает. Я знаю две вещи.

Первая . Если вы не проснетесь, то она точно заработает.

. Если вы не проснетесь, то она точно заработает. Вторая. Она заработает быстро.

Начало новой жизни, с которой я вас и поздравляю. Ближайший мой семинар состоится на 16-17 апреля. И это вопрос в том, что, как вы собираетесь жить с тем, что вы имеете, когда вот эта экосистема начинает работать? Начните готовиться сейчас. Подробно, как жить, вот как раз буду рассказывать на следующей неделе.

Спасибо, и удачи в делах.