Бухгалтер, риэлтор, адвокат заблокируют ваш счет

Добрый день, коллеги.

Последние пару недель я слышал много страшилок по поводу того, компания, которой вы отдаете свою бухгалтерию на аутсорсинг и которая управляет вашими счетами, может заблокировать ваши счета и объявить вас террористом. Или риэлтор, которому вы поручаете продать недвижимость, тоже может объявить вас террористом. При этом он может недвижимость заблокировать, и, что называется, оприходовать в доход государства. Якобы есть инструкция, согласно которой они могут это сделать. И вам будут давать по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи на жизнь.

По этому поводу очень много шума. Давайте уберем эту истерию. Информационное письмо Росфинмониторинга от 1 марта 2019 года №60.

Инструкция длинная, мутная, не очень понятная. Здесь есть ссылка на статью 3 №115-ФЗ, что блокировать денежные средства можно только следующим категориям лиц:

тем, кто включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

тем, кто включен в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

организациям или физикам, в отношении которых межведомственная комиссия ЦБ отказала и все заблокировала.

Также в соответствии со статьей 3 №115-ФЗ, обязательно должна прослеживаться направленность финансирования терроризма. Цитирую: «финансирование терроризма – предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями…» И перечисляются все статьи, которые к вам, к обычному гражданину, никакого отношения не имеют. Даже если вы налоги где-то недоплатили, или, не дай бог, деньги обналичили, это не имеет никакого отношения к терроризму. Соответственно, ни банки, ни юристы, ни бухгалтерские компании, которые ведут бухгалтерский учет, не должны заниматься ерундой, и, скажем так, поддерживать под видом законности эти некорректные, неправомерные действия. Просто нужно внимательно читать документы.

Да, мне тоже не нравятся подобные документы, прочитав которые неграмотный бухгалтер, адвокат или юрист решит, что лучше перебдеть, чем недобдеть, и к чертовой матери все заблокирует. В таком случае вы должны взять ту же самую инструкцию и, сославшись на пункт №4 про снятие мер по замораживанию, потребовать от этой бухгалтерской компании, юридической компании, чтобы они разблокировали ваши счета.

Я часто сталкиваюсь с безграмотностью и формализмом. Когда, не вдаваясь ни в смысл операции клиента, ни в предназначение, не читая эти инструкции, не проясняя слова, не открывая №115-ФЗ, просто хлопают по формальному признаку. С другой стороны, если вы думаете, что кто-то о вас позаботится, то вы сильно ошибаетесь. Потому что какому-то сотруднику среднего звена иногда проще заблокировать, чем разбираться.

Поэтому это наша задача, задача наших юристов – владеть этой нормативной базой и уметь ей оперировать. Так что, при всей жесткости нормативной базы наша задача при всей этой жесткости законов научиться по выживать и защищать себя. В частности, на семинарах я об этом подробно рассказываю.

До тех пор, пока бизнесмен спит и общество в целом тоже в апатии, кто будет менять эти правила? Вы их и должны менять. Хотя бы на уровне несогласия. И дать понять власть имеющим, что вы не преступник, что это вы кормите, обуваете и одеваете их, путем уплаты налогов. Может быть, нам удастся изменить ситуацию в нашей стране на более здравомыслящую.

Спасибо и удачи в делах.